24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:29
|12:34
|15:08
|17:30
|18:50
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017
- هذه اتجاهات تطور الدولة بين نمطي "الإنتاج الفيودالي والرأسمالي"
- عمر الزيدي يتذكر .. الاعتقالات والاحتجاجات في سنوات الثمانينات
- نصر ميكري .. ليلي طويل
- بنك التمويل والإنماء التشاركي
"اَلْمُدِيرُ التَّرْبَوِيُّ"، اَلْحَلَقَةُ الْأَضْعَفُ دَاخِلَ الْمَنْظُومَةِ التَّرْبَوِيَّةِ (5.00)
- المحكمة تقضي بسجن وتغريم "مشرمل" أستاذةٍ في الدار البيضاء - (94)
- جمعية تنادي بإلغاء التمييز في الإرث وحصره في الأصول والأزواج - (76)
- احتجاج حاشد يهز مدينة جرادة .. ودعوات الإضراب تستنفر الأمن - (71)
- سيارات الأجرة تلج عالم التطبيقات الذكية وتُحَسن خدمة البيضاويين - (34)
- ذكرى وفاة الحسن الثاني تعيد الملك محمد السادس إلى أرض الوطن - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن طنجة يوقف بريطانيا مبحوثا عنه دوليا
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة من توقيف مواطن بريطاني، من أصل باكستاني، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه عن القضاء الألماني؛ وذلك للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالغش والتهرب الضريبي.
وجرى توقيف المشتبه فيه، وفق إفادة مصدر أمني، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة طنجة، بعدما تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي منذ شهر شتنبر من السنة الجارية لارتباطه بشبكة إجرامية دولية تلاعبت في قيمة الضريبة على القيمة المضافة، مما كبد إدارة الضرائب الألمانية خسائر مالية قدرت بأكثر من 60 مليون يورو (أكثر من 60 مليار سنتيم).
الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أبانت أيضا أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط بكل من جمهورية التشيك وبولونيا، علاوة على ألمانيا، منذ سنة 2010، يضيف المصدر ذاته.
وقد تم إيداع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، في وقت تم فيه إشعار مصالح الأمن الألمانية، عبر مكتبها للأنتربول، من أجل التعجيل بإرسال الطلب الرسمي للتسليم عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.