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الرئيسية | حوادث | أمن طنجة يوقف بريطانيا مبحوثا عنه دوليا

أمن طنجة يوقف بريطانيا مبحوثا عنه دوليا

أمن طنجة يوقف بريطانيا مبحوثا عنه دوليا
هسبريس من الرباط
الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:50

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة من توقيف مواطن بريطاني، من أصل باكستاني، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه عن القضاء الألماني؛ وذلك للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالغش والتهرب الضريبي.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وفق إفادة مصدر أمني، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة طنجة، بعدما تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي منذ شهر شتنبر من السنة الجارية لارتباطه بشبكة إجرامية دولية تلاعبت في قيمة الضريبة على القيمة المضافة، مما كبد إدارة الضرائب الألمانية خسائر مالية قدرت بأكثر من 60 مليون يورو (أكثر من 60 مليار سنتيم).

الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أبانت أيضا أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط بكل من جمهورية التشيك وبولونيا، علاوة على ألمانيا، منذ سنة 2010، يضيف المصدر ذاته.

وقد تم إيداع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، في وقت تم فيه إشعار مصالح الأمن الألمانية، عبر مكتبها للأنتربول، من أجل التعجيل بإرسال الطلب الرسمي للتسليم عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.

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