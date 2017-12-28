مصابون في اصطدام حافلة بيضاوية بواجهة مقهى

هسبريس - عبد الإله شبل

يبدو أن حافلات شركة "مدينة بيس" بالدار البيضاء سائرة في تسجيل ضحايا أكثر قبل انتهاء العقد المبرم مع مجلس المدينة سنة 2019.

فقد استيقظت ساكنة العاصمة الاقتصادية على فاجعة جديدة، بعد سلسلة الحرائق التي طالت أسطول "مدينة بيس"، تمثلت في حادثة سير مروعة خلفت ثمانية إصابات وصفت بالخطيرة، إثر اصطدام حافلة بإحدى المقاهي على مستوى مقاطعة مولاي رشيد.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن السائق فقد السيطرة على الحافلة؛ ما جعلها تتجه صوب المقهى المتواجدة بشارع إدريس الحارثي على مستوى حي لالة مريم بمقاطعة مولاي رشيد.

وأكدت المعطيات نفسها أن شرطيا تعرض بدوره للإصابة في عملية "اقتحام" الحافلة للمقهى المذكورة، مضيفة أنه جرى على الفور نقل الضحايا المصابين إلى المستشفى الاقليمي ببنمسيك، فيما جرى تحويل حالتين صوب المستشفى الجامعي ابن رشد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتسبب فيها حافلات "مدينة بيس" في مثل هذه الكوارث؛ إذ لا يكاد يمر يوم حتى تتلقى الساكنة البيضاوية خبرا مفجعا.

وطوال الفترة الماضية، عرفت حافلات مدينة بيس حرائق متتالية بسبب اهتراء أسطولها، دون أن تكلف الشركة نفسها عناء تغييرها.

وطالب منتخبو الدار البيضاء، في أكثر من مرة، بضرورة مساءلة الشركة ومطالبتها بتغيير أسطولها قبل انتهاء مدة العقد المبرم معها، داعين في الوقت نفسه إلى عدم تجديد العقدة وفتح المجال أمام شركات دولية لتقديم خدمات أفضل للبيضاوين في مجال النقل الحضري.