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كُتّاب وآراء
قصة معترض موكب الملك في فرنسا تنتهي بأربعة أشهر حبسا
قضت محكمة فرنسية، أمس الأربعاء، بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق مغربي حاول اعتراض موكب الملك محمد السادس، نهاية شتنبر الماضي، نواحي مدينة باريس حيث يوجد قصر بيتز الذي يقضي فيه الملك عطله.
وكان المغربي، واسمه هشام، البالغ من العمر 39 عاماً، يحاول الحديث إلى الملك محمد السادس ليبلغه بوضع والده، بحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية آنذاك. وتمت تبرئة المعني بالأمر من طرف محكمة بمدينة "مو" قرب باريس من تهمة "عنف متعمد بواسطة السلاح".
وقال سمير إيدر، محامي المتهم، إن موكله "كان يريد الحديث إلى الملك محمد السادس حول وضع والده وهو عسكري متقاعد يحصل على معاش بسيط لا يمكنه من العيش الكريم".
كما قرر القضاء توقيف رخصة القيادة الخاصة بالمغربي هشام لمدة ستة أشهر، بعدما كان متربصاً بالموكب بسيارة من طراز "كولف". ويعيش هذا المهاجر متنقلاً بين المغرب وفرنسا.
ونقلت الصحافة الفرنسية عن محامي هشام أنه قال للهيئة القضائية بمحكمة بلدية "مو" إنه كان ينتظر في سيارته وصول موكب الملك ليتحدث إليه، قبل أن يتم اعتقاله من قبل رجال الأمن المرافقين للموكب.
وأكد المحامي أن "موكله يحترم الملك محمد السادس ولم يكن يريد الاعتداء عليه، بل كان يريد حلاً لمشكلته"، فيما طالب محامي عنصري الأمن، كطرف مدني، في القضية بإصدار حُكم يلفت انتباه كل شخص يريد الاقتراب من موكب أحد الشخصيات.
ولفت محامي رجال الأمن إلى أن "المغربي كان يمكن أن يتسبب في حادث انقلاب دراجة رجال الأمن"، كما كان من الممكن أن يتم إطلاق النار عليه بالنظر لاحتمال وجود تهديد إرهابي، وأضاف أنه من حسن الحظ أن عناصر الأمن حافظوا على برودة أعصابهم، ولو كان الحادث في الولايات المتحدة الأميركية لقُتل.
وفي المغرب، سبق أن حاول عدد من المغاربة، من بينهم مهاجرون، اعتراض موكب الملك خلال أنشطته الرسمية، وقد أدى ذلك إلى اعتقالهم، ويكونون في الغالب من الراغبين في الاستفادة من امتياز أو التدخل لحل مشكلة.
ويعتبر اعتراض الموكب الملكي جريمةً يعاقب عليها القانون المغربي، وقد سبق لوزارة الداخلية أن نبهت إلى أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، وقد سبق أن أدين معترضون للموكب بالسجن النافذ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
ياربي تلطف بينا فهاد النظام
عانيت أكثر من البطالة والفقر والهشاشة والحرمان من ابسط ضروف العيش الكريم (لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تساراو بيا 5ديال السجون مدممر وزادوني تدمير )بالرغم من اني احترم صاحب الجلالة واحبه حب الاب والكبير والمعلم .
حلل و ناقش
غبر.اشوف.الملك.بحال.الى.تحل.ليه.باب.السماء
ولو.اكون.فقير.او.ميسور.يرد.ان.طلب.
وحين.يطلل.شيء.يطلب.كريما.ياملاي.
لاجاب على مشاكلهم ,هذا هو السبب الذي يدفع المغاربة
لاعتراض موكب الملك الذي لم نشاهده يتجول بين شعبه
وما قام به هذا المواطن فهو عمل مرفوض، ويعبر على انه إنسان متقاعس. كان يتربص اللقاء مع جلالة الملك، بدل أن يبحث عن عمل يغنيه عن كل إجراء يعرضه لأخطر ما وقع فيه.
من اراد ان يشكوا همه فاليشكوه لملك الملوك انه يستجيب الدعاء بنوا سرائيل لما فهموا لم يقولوا عاش الفرعون او سيدنا الفرعون بل قالوا يارب فارسل لهم موسى فاذا كنت تعبد شيئ غير الله يعدبك به ويسلطه عليك لان الله له الحكم وله ترجع الامورسرها وعلانيتها فمن اسماء الله الحسنى الغيورهو احق من نطلبه.
Shame on you!