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الرئيسية | حوادث | قصة معترض موكب الملك في فرنسا تنتهي بأربعة أشهر حبسا

قصة معترض موكب الملك في فرنسا تنتهي بأربعة أشهر حبسا

قصة معترض موكب الملك في فرنسا تنتهي بأربعة أشهر حبسا
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:00

قضت محكمة فرنسية، أمس الأربعاء، بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق مغربي حاول اعتراض موكب الملك محمد السادس، نهاية شتنبر الماضي، نواحي مدينة باريس حيث يوجد قصر بيتز الذي يقضي فيه الملك عطله.

وكان المغربي، واسمه هشام، البالغ من العمر 39 عاماً، يحاول الحديث إلى الملك محمد السادس ليبلغه بوضع والده، بحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية آنذاك. وتمت تبرئة المعني بالأمر من طرف محكمة بمدينة "مو" قرب باريس من تهمة "عنف متعمد بواسطة السلاح".

وقال سمير إيدر، محامي المتهم، إن موكله "كان يريد الحديث إلى الملك محمد السادس حول وضع والده وهو عسكري متقاعد يحصل على معاش بسيط لا يمكنه من العيش الكريم".

كما قرر القضاء توقيف رخصة القيادة الخاصة بالمغربي هشام لمدة ستة أشهر، بعدما كان متربصاً بالموكب بسيارة من طراز "كولف". ويعيش هذا المهاجر متنقلاً بين المغرب وفرنسا.

ونقلت الصحافة الفرنسية عن محامي هشام أنه قال للهيئة القضائية بمحكمة بلدية "مو" إنه كان ينتظر في سيارته وصول موكب الملك ليتحدث إليه، قبل أن يتم اعتقاله من قبل رجال الأمن المرافقين للموكب.

وأكد المحامي أن "موكله يحترم الملك محمد السادس ولم يكن يريد الاعتداء عليه، بل كان يريد حلاً لمشكلته"، فيما طالب محامي عنصري الأمن، كطرف مدني، في القضية بإصدار حُكم يلفت انتباه كل شخص يريد الاقتراب من موكب أحد الشخصيات.

ولفت محامي رجال الأمن إلى أن "المغربي كان يمكن أن يتسبب في حادث انقلاب دراجة رجال الأمن"، كما كان من الممكن أن يتم إطلاق النار عليه بالنظر لاحتمال وجود تهديد إرهابي، وأضاف أنه من حسن الحظ أن عناصر الأمن حافظوا على برودة أعصابهم، ولو كان الحادث في الولايات المتحدة الأميركية لقُتل.

وفي المغرب، سبق أن حاول عدد من المغاربة، من بينهم مهاجرون، اعتراض موكب الملك خلال أنشطته الرسمية، وقد أدى ذلك إلى اعتقالهم، ويكونون في الغالب من الراغبين في الاستفادة من امتياز أو التدخل لحل مشكلة.

ويعتبر اعتراض الموكب الملكي جريمةً يعاقب عليها القانون المغربي، وقد سبق لوزارة الداخلية أن نبهت إلى أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، وقد سبق أن أدين معترضون للموكب بالسجن النافذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - raoui الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:14
راهوم شدينو اكثر من اربع اشهر و مزال باغين احكموه باربعة اشهر اخرى
ياربي تلطف بينا فهاد النظام
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143
2 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:14
هذا البئيس كان الاحرى به ان يهتم بوالده دون الحاجة لطلب استعطاف من الملك..حقيقة هذه العينة من المغاربة تثير التقزز
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244
3 - شمالي الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:20
غريب امر المغاربة في المغرب يقولون الظروف والدولة ووووو وفي الخارج اصبحوا مكروهين منبوذين فاشلين اغلبية الدول الاوروبية تريد طردهم الم يحن الوقت ليقوم الشعب المغربي بنقد ذاتي هل المشكل في العالم اجمع ام المشكل في قلة او انعدام التربية عند الاغلبية لا اخلاق لا قرتية لا اشب لا دين فقط الغش والفوضى والتخلف انتظروا الدولة ان تربيكم وتعلمكم وتزوجكم وتطعمكم وووووو انا معكم منتظرون
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131
4 - مواطن2 الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:22
في جميع الاحوال وكيفما كانت الاسباب...فان اعتراض الموكب الملكي امر خطير قد تترتب عنه اعطاب كثيرة...وبالتالي فهو امر مرفوض تماما.....قد يعترض احدهم الملك محمد السادس وهو يتجول على رجليه ....ويكون دلك مقبولا شريطة ان يلتزم المعترض بكل ما من شانه ان يبعث الاطمئنان لدى رجال الامن للاطمئنان على سلامة الملك.....وفي جميع الاحوال فانه امر محفوف بالمخاطر....وتجنبه اولى.
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56
5 - جمال الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:22
انا على سبيل المثال تمت ادانتي بسنة نافدة مع سنة موقوفت التنفيد ،غادرت السجن والقضبان في 30/09/2017 .
عانيت أكثر من البطالة والفقر والهشاشة والحرمان من ابسط ضروف العيش الكريم (لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تساراو بيا 5ديال السجون مدممر وزادوني تدمير )بالرغم من اني احترم صاحب الجلالة واحبه حب الاب والكبير والمعلم .
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-147
6 - amine الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:24
ا ينك ياعمر ابن الخطاب ياامير المؤمنين , عمر ابن الخطاب هو الذي كان يقترب من الناس ويسمع مشاكلهم , وموكب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير على الاقدام ويستقبل الفقراء ويذهب الى المدن الفقيرة وليس فرنسا.
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180
7 - Noureddine الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:27
لقد فعل هذا لانه لا توجد آذان صاغية لتسوية اموره
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107
8 - Mann الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:27
حاول الاعتراض (لم يعترض) و كان جزاءه 4 أشهر ! اَي نفس المدة التي نالها التلميذ الذي شرمل استاذة و ترك فيها الهلع مدى الحياة !
حلل و ناقش
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112
9 - مواطن الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:42
المغاربة.الله.بهدين.لمافيه.الخير.
غبر.اشوف.الملك.بحال.الى.تحل.ليه.باب.السماء
ولو.اكون.فقير.او.ميسور.يرد.ان.طلب.
وحين.يطلل.شيء.يطلب.كريما.ياملاي.
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18
10 - KIM الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:45
البعض يظن انهم يعيشون في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب .
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118
11 - SLIM الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:50
هل شاهدتم الرئيس الفرنسي ماكرون في وسط الشعب
لاجاب على مشاكلهم ,هذا هو السبب الذي يدفع المغاربة
لاعتراض موكب الملك الذي لم نشاهده يتجول بين شعبه
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75
12 - marwan الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:52
احذرو تعليقات الجزائريين يريدون إثارة الفتنة بين المغربة..
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-165
13 - وناس الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:57
يفترض في أمير المؤمنين وملك ملوك أفريقيا أن يكون الوصول أليه سهلا وسماع أحوال الرعية
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57
14 - ESCANDINAVIA الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:02
الملوك ديال الدول الاروبية متيسافروش بزاف رغم ان شعوبهم عايشين بخير والف خير
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111
15 - م المصطفى الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:08
هذا المواطن، لو كان حيا نشيطا لما استطاع أن يعول اسرته بكاملها، لأنه لا يزال شابا، وباستطاعته ان يجد عملا يوفر له العيش الكريم في فرنسا ويمكنه من توفير قسط يبعث به لعاىلته في المغرب، على شاكلة ما يقوم به السواد الأعظم من أبناء الجالية في الخارج.
وما قام به هذا المواطن فهو عمل مرفوض، ويعبر على انه إنسان متقاعس. كان يتربص اللقاء مع جلالة الملك، بدل أن يبحث عن عمل يغنيه عن كل إجراء يعرضه لأخطر ما وقع فيه.
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-31
16 - naser mouani Montréal الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:09
الملك محمد السادس في قصره الفاخر بمدينة باريز .لا يجب ان يضايق عند ما يقوم عطلته الشخصية. حتى في قصوره في باقي العالم يجب ايتمتع بحريته الشخصية.
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-49
17 - مهاجر الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:16
اصبح الصغير والكبير يشتكي للملك رءيس الدولة لحل مشاكله الادارية والقضاءية والحقوقية. هذا مؤشر خطير يعكس مدى فساد مؤسسات الدولة وعدم القيام بواجبها امام المواطنين لحل مشاكلهم اليومية.
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50
18 - المعقول الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:21
لو كان العدل في مغربنا الحبيب لما أعترض أي شخص موكب الملك
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79
19 - Bern الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:10
بسم الله الرحمن الرحيم
من اراد ان يشكوا همه فاليشكوه لملك الملوك انه يستجيب الدعاء بنوا سرائيل لما فهموا لم يقولوا عاش الفرعون او سيدنا الفرعون بل قالوا يارب فارسل لهم موسى فاذا كنت تعبد شيئ غير الله يعدبك به ويسلطه عليك لان الله له الحكم وله ترجع الامورسرها وعلانيتها فمن اسماء الله الحسنى الغيورهو احق من نطلبه.
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44
20 - حسن lyon الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:17
كلنا محتاجين وكلنا لدينا مشاكل،ولكن لازم الإنسان يشكي للرب، للإلاه وحده لا سواه..القدية قدية وعي،الإنسان لازم أن يطلب الله في جوف الليل،حتى الرئيس والملك والوزير و و ..محتجين لله عز و جل لا داعي أن نطلب العبد إذا كنّا مومينين.
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26
21 - عثمان م الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:20
كان عليه أخذ صورة سالفي مع الملك ثم يستغل الفرسة و يكلمه على مشكل والده هذا أسهل على ما يبدو ...
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-11
22 - مغربية الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:34
ما قام به هادا الرجل غير لاءق ويستحق العقاب. لقد عرض نفسه للخطر وكذالك حياة ملكنا.هدا غير مقبول
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-37
23 - sulayma الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:45
عوضا عن ذالك ، كان عليه أن يسجد لله الواحد القهار و يلح في طلبه .و يستغل الثلث الأخير من الليل . لكان افضل له من تعريض نفسه و الآخرين للخطر. اللهـم فرج كربته و كربة كل مسلم .
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29
24 - Aziz الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:47
الله يحفظك وينصرك من شر ماخلق.ياملكنا العظيم. مواطين من إيطاليا
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-40
25 - ben الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:12
Nr 6,vous nous parler de ou et Sayiduna Omar?mais vous étes fous ou quoi?dans le temp de Sayiduna Omar il n y avais pas de terroristes,nie de dynamite en ceinture?tu riguole toi? et puis ce hicham,est-ce qu il n a pas honte de demander a Samajestée d aidez son pére?tandis qu il travaille en france? tu doit avoire honte vraiment,en vie a l étranger nos parents son pauvres mais en a eu jamais cette gueulle de demandez des aumóne a quiconque,en les aides avec ce qu en peut!
Shame on you!
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-9
26 - mustapha الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:29
بسم الله الرحمان الرحيم .فأم اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث. نحن كلنا بني ادم سبارة جميلة شقة رائعة اعوان كلما تملكه اقول اقسم بالله الذي لا اله الا هو غي يوم من الايام ستموت ولا ينفعك الا عملك مصداقا لقوله تعالى . ومن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن بعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم.
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14
27 - paris france الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:33
تعليق 1,,,راه تحكم ففرنسا ,القانون الفرنسي مكيلعبش ؤعندو زهر ملي ماقرطوهش.
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11
28 - محمد اشلحي. الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:29
الناس تعبت من سياسة التماطل و التعسف الذي تمارسه السلطة على المواطن البسيط ه لهذا يلجأ البعض لحل المشكل بطريقة فوضوية بتعرضهم للموكب الملكي. وهذا خطأ كبير. وقد تطرق الملك هاته الظاهرة في إحدى خطاباته لكن لا شيء تغير. وإن لم يرعى المسؤلون أوامر ملك البلاد فالشعب له الصلاحية في التدخل
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5
29 - مبارك الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:35
يجب مراعات الوضع الامني لملك البلاد. ولا يتم الاخلال بنضام حمايته خاصة خارج البلد. لانه اعلى مسؤول في البلد. ويجب حمايته كما يحمى جل رئساء العالم وقادته. حفض الله المغاربة وملكهم من كل مكروه.
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-4
30 - عابر سبيل الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:59
(من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيت لا يحتسب )صدق الله العظيم، واعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك والحمد لله رب العالمين.
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9
31 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:23
الجؤوا الى ملك الملوك، فإنه ليس في بابه حراس وليست لديه سلة مهملات ترمى فيها مظالم العباد. لقد سلط الله علينا الذل والمسكنة حينما جعلنا له انداد.
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7
32 - avocat de passage الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:59
مدة عقوبة السجن ابتداء من يوم الاعتقال....لصاحب التعليق
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0
33 - متقاعد الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:33
عجيب هؤلاء القوم يفضلون حل مشاكلهم بين عجلات سيارة الملك وتأخذهم هيستيريا لا شعور ولا مبالات بحياتهم معتقدين أن الملك يسعده هذا التصرف وهم يقدمون حياتهم قربانا له وإن ساعدهم الحض شكواهم لن تصل إلى الملك إلا بمعجزة هذا إن كتبت لهم الحياة او النجاة ليجدو أمامهم السجن وبال أمرهم لانهم أنانيون يريدون حل فقط مشاكلهم وكأنهم لوحدهم يعانون الأزمات والتهميش
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