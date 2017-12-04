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كُتّاب وآراء
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الشرطة تنفي استعمال ثانوية لإيواء أمنيين بجرادة
الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:19
وصف مصدر أمني الأخبار التي راجت حول إخلاء التلاميذ المقيمين بداخلية ثانوية الفتح بجرادة بهدف إيواء عناصر الأمن الوطني، بــ"الإشاعات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة".
وأوضح المصدر ذاته أن "داخلية" ثانوية الفتح "تضم جناحين للتلاميذ أحدهما خاص بالفتيات والآخر بالشبان، وأنه لم يتم إفراغ أي قاطن من هذه المؤسسة التعليمية".
كما استنكر المصدر الأمني "الترويج لهذه الإشاعة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي"، نافيا بشكل قاطع أن يكون الخبر صحيحا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - hicham الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:38
فعل ليس بغريب عن عقلية مخزنية أبت أن تتعلم من دروس الماضي القريب
2 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:48
شهد قبل قليل قوة تغادر مدينة الحسيمة ،لا شك انها متجهة نحو الشرق
3 - Samir r الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:41
نفس الوجوه التي رايناها تقارع الأهالي العزل في الحسيمه، ها هي الان تستعد لشبع ضربا اهالي جراده.
اذهبو لمواجهه البوليساريو في الكركرات!!!! ولا خايفين.
اذهبو لمواجهه البوليساريو في الكركرات!!!! ولا خايفين.
4 - سانتااخنوز الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:09
اسود على شعب ضعيف يستجدي قوت يومه بالدم والدموع والغبن ..ووووواعزل. ونعامةامام صهاينة.واسبان.وحتى ابوكشادة راهم رجعوا للكركرات.
5 - محمد طه الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:44
اتمنى الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بممتلكات المواطنين والمصالح العمومية كفانا استهتارا بالوطن
تعليق غير لائق
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