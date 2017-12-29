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شاحنة لنقل الأزبال تصرع شابا في حادثة بمراكش

شاحنة لنقل الأزبال تصرع شابا في حادثة بمراكش
هسبريس من مراكش
الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:02

لقي شاب، كان على متن دراجة نارية، مصرعه في حادثة سير خطيرة الخميس، على مستوى مدارة العزوزية التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش، بعد دهسه بواسطة شاحنة تابعة لشركة متخصصة في نقل الأزبال.

وأحيلت جثة الضحية، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادثة، على مستودع الأموات المتواجد بحي باب دكالة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأسرته.

وحسب مصادر هسبريس فإن سائق دراجة نارية ذات صنع صيني كان في طريقه إلى منزله المتواجد بحي العزوزية، قبل أن تدهسه شاحنة لنقل الازبال على مستوى مدارة العزوزية.

وأضافت المصادر نفسها أن أحد سكان حي العزوزية أصيب بإغماء لعدم تحمله مشاهدة الحادثة المروعة، قبل أن يتم إسعافه؛ في حين فتحت مصالح الأمن المكلفة بحوادث السير والجولان، التي حلت بمكان الحادثة، تحقيقا لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعها.

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