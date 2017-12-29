أمن مراكش يحقق في وفاة نجار بحي الداوديات

هسبريس من مراكش

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، الخميس، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة نجار في عقده السابع، عثر على جثته بمنزله المتواجد بدوار بنسالك بحي الداوديات، التابع لتراب مقاطعة جيليز.

واستمعت العناصر الأمنية المذكورة إلى مجموعة من الأشخاص الذين يقطنون بجوار منزل الهالك بالحي المذكور، لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.

وحسب مصادر هسبريس فإن جثة الهالك، الذي كان يعيش وحيدا بالمنزل المذكور، تم اكتشافها من طرف أحد معارفه الذي يقطن بجوار منزله.

وأضافت المصادر نفسها أن انقطاع أخبار الهالك، الذي كان يمتهن النجارة، أثار شكوكا في أوساط جيرانه، قبل أن يجري العثور عليه جثة هامدة بمنزله، ليتم إخبار السلطة المحلية والمصالح الأمنية التي انتقلت إلى منزل الضحية واقتحمته، ثم أشرفت على نقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات من أجل تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.