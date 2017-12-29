درك "باب مليلية" يحجز أزيد من 638 هاتفا ذكيا

مراد ميموني

تمكنت عناصر من الجمارك الناظور، بالمعبر الحدودي "باب مليلية" بني إنصار، من إحباط عملية تهريب أزيد من 638 هاتفا ذكيا كانت متجهة صوب الناظور.

وجاءت هذه العملية أثناء قيام عناصر الدرك بعمليات التفتيش، التي تقوم بها بشكل يومي بالمعبر الحدودي، إذ ضبطت هذه الكمية من الهواتف الذكية، التي كانت مخبأة بإحكام داخل تجويفات سيارة من نوع "سيتروين" مرقمة بإسبانيا، تعود ملكيتها إلى مهاجر مغربي حامل للجنسية الإسبانية.

وتم إيداع الموقوف بمفوضية الشرطة القضائية بالناظور، بأمر من النيابة العامة، من أجل استكمال البحث معه في المنسوب إليه.