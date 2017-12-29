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الرئيسية | حوادث | إيقاف 14 شخصا على خلفية أعمال شغب بتطوان

إيقاف 14 شخصا على خلفية أعمال شغب بتطوان

إيقاف 14 شخصا على خلفية أعمال شغب بتطوان
هسبريس من الرباط
الخميس 28 دجنبر 2017 - 22:30

أوقفت عناصر الشرطة بمدينة تطوان، زوال الأربعاء، 14 شخصا على خلفية أحداث الشغب، التي تلت المواجهة بين فريقي المغرب التطواني واتحاد طنجة في إطار مباريات البطولة الاحترافية.

ومن بين الأشخاص الموقوفين، وفق مصدر أمني، 7 قاصرين تم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة، بينما تم إيداع 7 أشخاص راشدين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت أعمال شغب قد أعقبت ديربي الشمال، الذي جمع بين الفريقين بملعب "سانية الرمل" بتطوان، ارتكبها بعض المشجعين خارج الملعب، حيث عمدوا إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة 12 شرطيا بجروح، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بسبع مركبات تابعة للشرطة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي مع جميع الأشخاص الموقوفين، في انتظار عرضهم على العدالة فور الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.

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1 - اساركا الخميس 28 دجنبر 2017 - 22:55
من رحِم القمع يولد جيل مشوه فكريا
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2 - تخاف ما تحشم الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:10
أرجو أن تنفذ فيهم أقصى العقوبات ردعا لهم و لغيرهم
أودي بنادم مزلوط باقي خصو غير الكرة
الصراحة حتى بعض رجال الأمن يستفزون الجماهير
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