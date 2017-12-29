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الرئيسية | حوادث | مطاردة تقود إلى مستودع سلع مهربة ضواحي فاس

مطاردة تقود إلى مستودع سلع مهربة ضواحي فاس

مطاردة تقود إلى مستودع سلع مهربة ضواحي فاس
رشيد الكويرتي من فاس*
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 07:35

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمركز أولاد الطيب بضواحي فاس، الخميس، من اكتشاف مخبأ سري لتخزين الألبسة والأحذية المستعملة المهربة، خلال شنها حملة تمشيطية بحثا عن لصوص للمواشي كانوا قد تمكنوا من السطو على 16 رأسا من الأبقار من دوار الكرارمة قبل أن يتخلوا عنها بعد تعقبهم من طرف سكان المنطقة.

وقالت مصادر هسبريس إن عناصر الدرك الملكي، خلال تنفيذها هذه العملية، أثارت شكوكها مغادرة سيارة

لنقل البضائع مطحنة مهجورة توجد غير بعيد عن طريق صفرو بجماعة عين بيضا، فبادرت عناصر الدرك الملكي إلى اقتحام البناية المذكورة لتكتشف داخلها كمية كبيرة من الألبسة والأحذية المستعملة.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز السلع المهربة، التي قدرت مصادر هسبريس وزنها بحوالي ثمانية أطنان. كما تم فتح تحقيق حول هوية صاحب سيارة نقل البضائع وشركائه.

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