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الرئيسية | حوادث | مكسيكيتان وراء تخدير وسرقة أغراض مغاربة

مكسيكيتان وراء تخدير وسرقة أغراض مغاربة

مكسيكيتان وراء تخدير وسرقة أغراض مغاربة
مُتابعة من خالد ملوك
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:18

أوقفت عناصر الشرطة المكسيكية مواطنتين مكسيكيتين قامتا بتخدير ثلاثة مهاجرين مغاربة وسرقة جميع أغراضهم داخل ملهى ليلي بمنطقة "Miguel Hidalgo" التابعة للعاصمة الفيدرالية مكسيكو.

ووفق ما أوردته صحيفة "Tiempo" المكسيكية، فإن التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية، منذ الـ23 من الشهر الجاري، تشير إلى أن الموقوفتين منحتا الضحايا قطع شكولاتة تشبه في تأثيرها المنشطات المخدرة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن المتهمتين الرئيستين في هذه الواقعة غادرتا الملهى الليلى "La Chilanguita" بعد تنفيذ الخطة، وقامتا بسرقة ممتلكات المشتكين، وهي عبارة عن محافظ نقود وهواتف محمولة وجهازي كمبيوتر محمولين.

وقال إدموندو غاريدو أوسوريو، المدعي العام لمحكمة العدل بمدينة مكسيكو، إن عناصر الأمن حصلت على صور وأشرطة فيديو التقطتها عدسات الكاميرات المثبتة بالحانة، مؤكدا في السياق ذاته أن "المهاجرين المغاربة دعوا المعنيتين إلى قضاء ليلة رفقتهم داخل إقامة سكنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Maghrebi الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:39
أنعم واكرم، الفساد الأخلاقي أصاب النساء والرجال المغاربة في الخارج ، أين هم مهاجمو المرأة المغربية أنها لطخت سمعتنا في الخارج،

إذا كان رب البيت بالدف ضارباً.. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

فساد فساد في كل مكان اللهم ألطف بنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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140
2 - باعمراني الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:39
تشير إلى أن الموقوفتين منحتا الضحايا قطع شكولاتة تشبه في تأثيرها المنشطات المخدرة ؟ Stupidity must be punished
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65
3 - مواطن الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:40
الجزاء من نفس العمل ، وهل كانوا يلقون محاضرة للعلم او
مناقشة اعمال تعد عليهم بالنفع وعلي الدولة المضيفة او وطنهم
الام ، بل كانو في مجون ولالا اويلالي والمخدرات والبحث عن
الجنس ، لا يلومون الا انفسهم والفتيات السارقات تخلصن
بحيلتهم من وسخهم وشكرا .
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118
4 - Amir الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:59
المكسيك ،مهاجرون مغاربة ،ملهى ليلي. بنات بيع الهوى. ما بقا ليا غير نقول كيما كنقلو حنايا لمغاربة ليدار راسه في النخاله انقبه دجاج. وفي كل حال احمدو الله بقاو على قيد الحياة. لان في المكسيك من تجرأ الدخول الى تلك الحانات ولا ينتمي الى العصابات المفيوزيه عاده ما يخرج من هناك في صندوق من خشب. والسلام
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64
5 - مغريبي دوريجين الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضهر الفساد في البر و البحر . ذهبتم إلي أخر الدنيا وفضحكم الله. واش نتما باقين صغار . ليعطاكم شي حاجة تاكلوها .
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41
6 - مهاجر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:20
الى تعليق رقم 1، انا مهندس مغربي مقيم بالسويد لا أصلي ! لا أصوم ! أكل لحم الخنزير! لا أفكر في الحج رغم توفرالإستطاعة !
لا أكلم أبنائي عن الدين و لا أتدخل في حياتهم الشخصية ! بمعنى أخر . أعيش حياة أغلب السويديين
لكن سحنتي !يعني كمارتي !خنشوشتي .توحي أني مسلم ؟
فقط لأني قادم من بلاد الطغيان حيث حرية المعتقد ممنوعة !
وكدلك أطفالي ،هم مسلمون فقط لأن أبوهم جاء من بلاد يستغل فيها الدين كإيديولوجية .
من خلال هده المعطيات يتضح جليا .
أني و أطفالي ماشي مسلمين .نحن مغاربة، والمغاربة ليس كلهم مسلمين ولا يهمك من أكون أنا سواءا كنت لا دني او مسيحي او يهودي أو مجوسي أو بودي.وهذه هي مشكلة المسلم حيث يجعل من الدين مسألة شعب ويقحمك في أمته ودينه ويشملك بأحكامه وعقوباته و... وحينما تتحدث معه يحاول دائما إقناعك بأقوال مثل قال 'أبو هريرة، وقال النبي وقال فلان عن علان و... وأنت أصلا لا تؤمون بما يؤمن به وتعتبر كلامه مجرد هرطقات وخزعبلات !!
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-205
7 - نمير الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:21
رجعتو خليجيين في المكسيك ، الفلوس والفراغ كتعمل اي واحد في العالم مفلس ، ما عندهاش علاقة بالجنسية ، يقول المثل الجنة بلاش والنار بفلوس , باش تدخل النار خصك تخلص فلوس صحيحة أما الجنه خصها غير العمل الصالح
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37
8 - لماذا العجب؟ الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:26
المغاربة كسائر البشر، من حقهم الترويح عن أنفسهم. فلماذا الشماتة إذا. إني أتعاطف مع هؤلاء الشباب الذين تعرضوا للنصب.
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-62
9 - اماني الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:29
اللوم لا يقع على المكسيكيتين لأنها حرفتهم. ..لكن كل اللوم يقع على المهاجرين المغاربة...محشمين بنا فبن ما مشاو. ...
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40
10 - راحلة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:30
الدين مجرد أيديولوجية ولا أريد أن اتعمق في الحديث عنه لكن انصحك بالابتعاد عن لحم الخنزير لأن من يأكله تفوح منه رائحة عرق كريهة كذلك يساهم في انتشار السرطان. .أقول هذا بغض النظر عن الدين الإسلامي
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-36
11 - سارة الريفي. الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:39
التعليق 6.مهاجر: تذكر ان 41سويدي اعتنق الاسلام سنة 2017.هل تعلم لماذا؟لان الله قال "هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون."
وقال ايضا:"انما يخشى الله من عباده العلماء"
انت حر في تدينك يا اخي وحر في وطنيتك ولك الحق في عدم الذهاب للمغرب كل عطلة.لكن (وان ابتليتم فاستتيروا) الخمر وملاهي القذارة التي تفخر بها ليست معيار الحضارة.الاسلام حياة حضارة وحياة نقاء لمن اختاره.
عن نفسي شرفت الطلبة المغاربة هنا بسانغافورة. بلد اغنياء العالم خاصة المسلمين منهم. يكفيني فخرا اني مسلمة ونبيي محمد واعشق عنعنة ابي هريرة ومسلم والبخاري واني مغربية واحب بلدي.لان لاخير يرجى فيمن تنكر لوطنه ومواطنيه. بل وحتى عقيدته.اتق الله في كلامك يا اخي.
المرجو النشر هسبريس ولك خالص امتناني
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131
12 - تافيلالت الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:06
الى المهاجر. أعتقد تعليقك هدا مخزن في جهازك وتقوم بنشره في كل موضوع ديني.هو نفسه ﻻ تزيد عليه وﻻ تنقص اقراه دائما. على الاقل حاول ان تغير الاسلوب والكلمات لكي ﻻ يكون تكرار مقيت.واقول لك ان الله سبحانه وتعالى غني عن صﻻتك وصومك وحجك .وستاثم اثما مضاعفا اثامك واثام من تبعك في غيك.الحمد لله انك هاجرت وجنبتنا تبعات كفرك والحادك
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49
13 - مغربي اصيل الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:09
يا صاحب التعليق رقم 6 , اذا كنت انت مهندس واعر فالسويد وتحارب الاسلام فانا كذلك ساقول لك أني أستاذ الدراسات الفضائية في جامعة هيوستن وافتخر ببلدي المغرب واضع علم المغرب فوق مكتبي رغم جنسيتي الامريكية ومسلم والحمد لله واقول لأي احد انا مسلم ولا ارى سوى الاحترام لانني افرض الاحترام واقدم احسن صورة عن المغرب ومن يسألني عن المغرب اقول له انه احسن بلد في العالم وفي المستقبل ساقيم نهائيا في المغرب واترك كل نعم العالم المتقدم لان هناك اشياء في المغرب مثل راحة البال لا تشترى بمال وانت يا أيها السويدي مبروك عليك اكل لحم الخنزير والديمقراطية السويدية والحمد لله انك انت وأولادك لا تربطكم اي علاقة بالمغرب لاننا لسنا بحاجة الى مخلوقات استهلاكية تبيع جلدها واهلها مقابل حفنة من المال
بخصوص الخبر ارى ان بعض المغاربة يسافرون لبعض المناطق بدون اي بحث عن المكان الذي سيزورنه وهولاء محظوظين لانهم لازالو على قيد الحياة لان الداخل للمكسيك مفقود والخارج مولود
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68
14 - خليل الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:58
مساكين كانوا شادين الرحال لنشر العلم او لنشر الدعوة ملي انتما ماشين للخزو الفساد جمعوا روسكم يا الداخا لسوق النسا رض بالك يعطيوك من الهضرة قنطار ويديو لك راس مالك حديت النيسا يونس ويعلم الفهامة يديروا لك شركة من الريح ويحسنو لك بلا ما هههههههه انتما ملي ماقارينش حرب النيسا اش دخلكم هههههههه
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2
15 - obrador الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:19
هده العملية معروفة عندةالمكسيكيات تسمى الارملة السوداء (العنكبوت) التي تقتله بعد المعاشرة، و هنا تعطى المنوم في غفلة في كاسه او شكلاطة، و تتم السرقة بسهولة . ههه نصيحة لا تاكل و لا تشرب ان دهبت من مكانك.
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8
16 - Mockingjay الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:19
إلى مهاجر : بما أن % 99.99 من المغاربة هم مسلمين فأي أقلية التي هي % 0.000009 وهي غير مسلمة لا يهمنا حتى وإن كانت تعبد فضلاتها أعزكم الله فيجب الإمتثال لأحكام الجماعة وضعية كانت أو شرعية ! أما كون المسلم يأمن بتعاليم الإسلام و لا يطبقها و يوصف بالسكيزوفرينيا و النفاق ! فهذا لا ينقص من إيمانه بالله و بمحمد عليه الصلاة و السلام . الله يغفر الذنوب جميعا إلا الكفر و الشرك به . الله أوجد الإستغفار وهو رحيم بِنَا . أما من كفر به أو أشرك به فلن يغفر له و يرحمه ولو كان قلبه يتدفق حبا للناس و الخير ويكون أطيب خلق الله ففي الآخرة لن ينضر الله إليه و لن يغفر له ! المسلم دائما وهو يرتكب ما يغضب الله يستحضر في ذهنه أن الله غير راضٍ عنه و يطلب الهداية منه و يستغفر عكس الكافر أو لا ديني يفعل ما يفعل و لا يهتم لخالقه لانه لا يُؤْمِن به
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18
17 - مغربي حر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 16:19
الى المهاجر رقم 6
و انا عمري 37 سنة ذو جنسية مغربية كندية متزوج و لدي ابنين اللهم احفظهم لي ناجح في حياتي و لله الحمد . و أقول ان الاسلام هو نور قلبي و عقلي و كل ما انا فيه . لدي كل الاختيارات لأن أكون مسلم او مسيحي او ... و لكن الحمدلله الاسلام هو الصحيح شاء من شاء و كره من كره . اما خزعبلاتك روح قلهم للجاهلين مثلك . يبدوا انك تابعت الفلوس و الشقراوات حتى صرت تكره وجهك الذي كرمك الله به كمسلم .
مستقبلا و بإذن الله سترى ابني الذي هو مسلم طبعا في شاشاتك السويدية يعطونك دروس في العلم ورالمعرفة و سنرى ماذا أعطيت انت يا ... هههه
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17
18 - أبو علي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:08
كان على السلطات المكسيكية اعتقالهم وتقديمهم للعدالة بتهمة التحرش بالنساء
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4
19 - مهاجر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:42
الى رقم 6: امثالك لا يشرفنا أن تكون مغربيا واذا كنت تقول ان جمجمتك توحي بأنك مسلم فانصحك بعملية تجميلية على مقاس الكافرين بالله. إذا لم تستحي فافعل ما شءت. والله سبحانه وتعالى غني عنك لا ينقصه كفرك او ايمانك شيئا من ملكه...
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11
20 - مهاجر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:55
الى مغربي حر ، ماذا سيقدم المسلمون للقارة الأوروبية العلمانية ؟ لا شئ أغلب المسلمين في الغرب عاطلون عن العمل يعيشون بالنفقات الشهرية للضمان الإجتماعي .... اي دولة ينتشر فيها الاسلام تعمها الازبال والجريمة والتخلف . الاحياء التي يعيش فيها المسلمون في اوربا تشبه كاريانات العالم الثالث بسبب تخلف المسلمين وعدم اهتمامهم بالنظافة . ازبال في كل مكان يغسلون سياراتهم في الشارع. صياح الاطفال والشتاءم ااقبيحة. السرقة. النقاب في الشوارع. الصلاة على الشارع في الجمعة. التخريب قلة التربية و طبعا الارهاب والتطرف الاسلامي الداعشي وقتل المثقفين مثل جريدة شارلي ابدو التي نسيها الجميع الان. الاسلام في اروبا هو نهاية الحضارة ودخول البداوة السعودية المتخلفة.
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-14
21 - Maghrebi الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:06
إلى صاحب التعليق 6 ، اتقي الدي خلقك فسواك رجلا . أنا مغربي ألماني مسلم سني مالكي حاصل على الإجازة فالحقوق من جامعة محمد الخامس، حاصل على bachelor in management و- master of business management من أحد الجامعات المرموقة بألمانيا . اشتغل ك senior procurement manager بأحد أكبر الشركات العالمية تفوق OCP ب-18 مرة . لن أبدل ديني وعقيدتي ووطني مع العلم أني أخالف الاستاد بجامعة هيوستن الراي لقوله أن المغرب أجمل بلد فالعالم . نصيحتي إليك سر فالارض وأنضر كيف أبدع الحنان المنان ، مبدع السموات و الأرض
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8
22 - Marocain الجمعة 29 دجنبر 2017 - 19:37
Je pense qu'il s'agit des frères Essoulami. Leur aventure est sur youtube sur la chaîne "Taha Essou".
Les commentaires haineux ci dessus n'ont rien à voir avec ce qu'ils présentent comme énergie positive et joie de vivre.
Si seulement nos jeunes d'aujourd'hui faisaient comme eux au lieu de s'enliser dans les sales affairtes de drogue et des aggressions.
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0
23 - Mockingjay الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:39
إلى مهاجر : مهما فعلت ! ولو صبغت شعرك بالأصفر و عملت عدسات لاصقة زرقاء وتكلمت بلغة أجنبية فستبقى في أعين الغربي ذالك المسلم العربي الأجنبي الذي يكرهه و يبغضه وسينضر إليك باحتقار ليس لأنك مسلم بل لأنك انسلخت عن هويتك مثل السمكة التي لم ترضى بالعيش في الماء وأرادت الهروب من عالم الأسماك للعيش في اليابسة مع الإنسان وما أن خرجت من محيطها حتى اختنقت وماتت و التقفها الإنسان وأكلها مجانا .
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