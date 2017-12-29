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كُتّاب وآراء
مكسيكيتان وراء تخدير وسرقة أغراض مغاربة
أوقفت عناصر الشرطة المكسيكية مواطنتين مكسيكيتين قامتا بتخدير ثلاثة مهاجرين مغاربة وسرقة جميع أغراضهم داخل ملهى ليلي بمنطقة "Miguel Hidalgo" التابعة للعاصمة الفيدرالية مكسيكو.
ووفق ما أوردته صحيفة "Tiempo" المكسيكية، فإن التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية، منذ الـ23 من الشهر الجاري، تشير إلى أن الموقوفتين منحتا الضحايا قطع شكولاتة تشبه في تأثيرها المنشطات المخدرة.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن المتهمتين الرئيستين في هذه الواقعة غادرتا الملهى الليلى "La Chilanguita" بعد تنفيذ الخطة، وقامتا بسرقة ممتلكات المشتكين، وهي عبارة عن محافظ نقود وهواتف محمولة وجهازي كمبيوتر محمولين.
وقال إدموندو غاريدو أوسوريو، المدعي العام لمحكمة العدل بمدينة مكسيكو، إن عناصر الأمن حصلت على صور وأشرطة فيديو التقطتها عدسات الكاميرات المثبتة بالحانة، مؤكدا في السياق ذاته أن "المهاجرين المغاربة دعوا المعنيتين إلى قضاء ليلة رفقتهم داخل إقامة سكنية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
إذا كان رب البيت بالدف ضارباً.. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
فساد فساد في كل مكان اللهم ألطف بنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
مناقشة اعمال تعد عليهم بالنفع وعلي الدولة المضيفة او وطنهم
الام ، بل كانو في مجون ولالا اويلالي والمخدرات والبحث عن
الجنس ، لا يلومون الا انفسهم والفتيات السارقات تخلصن
بحيلتهم من وسخهم وشكرا .
لا أكلم أبنائي عن الدين و لا أتدخل في حياتهم الشخصية ! بمعنى أخر . أعيش حياة أغلب السويديين
لكن سحنتي !يعني كمارتي !خنشوشتي .توحي أني مسلم ؟
فقط لأني قادم من بلاد الطغيان حيث حرية المعتقد ممنوعة !
وكدلك أطفالي ،هم مسلمون فقط لأن أبوهم جاء من بلاد يستغل فيها الدين كإيديولوجية .
من خلال هده المعطيات يتضح جليا .
أني و أطفالي ماشي مسلمين .نحن مغاربة، والمغاربة ليس كلهم مسلمين ولا يهمك من أكون أنا سواءا كنت لا دني او مسيحي او يهودي أو مجوسي أو بودي.وهذه هي مشكلة المسلم حيث يجعل من الدين مسألة شعب ويقحمك في أمته ودينه ويشملك بأحكامه وعقوباته و... وحينما تتحدث معه يحاول دائما إقناعك بأقوال مثل قال 'أبو هريرة، وقال النبي وقال فلان عن علان و... وأنت أصلا لا تؤمون بما يؤمن به وتعتبر كلامه مجرد هرطقات وخزعبلات !!
وقال ايضا:"انما يخشى الله من عباده العلماء"
انت حر في تدينك يا اخي وحر في وطنيتك ولك الحق في عدم الذهاب للمغرب كل عطلة.لكن (وان ابتليتم فاستتيروا) الخمر وملاهي القذارة التي تفخر بها ليست معيار الحضارة.الاسلام حياة حضارة وحياة نقاء لمن اختاره.
عن نفسي شرفت الطلبة المغاربة هنا بسانغافورة. بلد اغنياء العالم خاصة المسلمين منهم. يكفيني فخرا اني مسلمة ونبيي محمد واعشق عنعنة ابي هريرة ومسلم والبخاري واني مغربية واحب بلدي.لان لاخير يرجى فيمن تنكر لوطنه ومواطنيه. بل وحتى عقيدته.اتق الله في كلامك يا اخي.
المرجو النشر هسبريس ولك خالص امتناني
بخصوص الخبر ارى ان بعض المغاربة يسافرون لبعض المناطق بدون اي بحث عن المكان الذي سيزورنه وهولاء محظوظين لانهم لازالو على قيد الحياة لان الداخل للمكسيك مفقود والخارج مولود
و انا عمري 37 سنة ذو جنسية مغربية كندية متزوج و لدي ابنين اللهم احفظهم لي ناجح في حياتي و لله الحمد . و أقول ان الاسلام هو نور قلبي و عقلي و كل ما انا فيه . لدي كل الاختيارات لأن أكون مسلم او مسيحي او ... و لكن الحمدلله الاسلام هو الصحيح شاء من شاء و كره من كره . اما خزعبلاتك روح قلهم للجاهلين مثلك . يبدوا انك تابعت الفلوس و الشقراوات حتى صرت تكره وجهك الذي كرمك الله به كمسلم .
مستقبلا و بإذن الله سترى ابني الذي هو مسلم طبعا في شاشاتك السويدية يعطونك دروس في العلم ورالمعرفة و سنرى ماذا أعطيت انت يا ... هههه
Les commentaires haineux ci dessus n'ont rien à voir avec ce qu'ils présentent comme énergie positive et joie de vivre.
Si seulement nos jeunes d'aujourd'hui faisaient comme eux au lieu de s'enliser dans les sales affairtes de drogue et des aggressions.