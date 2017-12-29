مكسيكيتان وراء تخدير وسرقة أغراض مغاربة

مُتابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة المكسيكية مواطنتين مكسيكيتين قامتا بتخدير ثلاثة مهاجرين مغاربة وسرقة جميع أغراضهم داخل ملهى ليلي بمنطقة "Miguel Hidalgo" التابعة للعاصمة الفيدرالية مكسيكو.

ووفق ما أوردته صحيفة "Tiempo" المكسيكية، فإن التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية، منذ الـ23 من الشهر الجاري، تشير إلى أن الموقوفتين منحتا الضحايا قطع شكولاتة تشبه في تأثيرها المنشطات المخدرة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن المتهمتين الرئيستين في هذه الواقعة غادرتا الملهى الليلى "La Chilanguita" بعد تنفيذ الخطة، وقامتا بسرقة ممتلكات المشتكين، وهي عبارة عن محافظ نقود وهواتف محمولة وجهازي كمبيوتر محمولين.

وقال إدموندو غاريدو أوسوريو، المدعي العام لمحكمة العدل بمدينة مكسيكو، إن عناصر الأمن حصلت على صور وأشرطة فيديو التقطتها عدسات الكاميرات المثبتة بالحانة، مؤكدا في السياق ذاته أن "المهاجرين المغاربة دعوا المعنيتين إلى قضاء ليلة رفقتهم داخل إقامة سكنية".