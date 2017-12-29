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جمارك باب بني انصار تضبط 17 ألف يورو
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 08:42
في إطار عمليات التفتيش الروتينية، التي تقوم بها مصالح الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" بني انصار، تمكنت عناصرها، أمس الخميس، من حجز مبلغ مالي قدر بـ 17 ألف يورو.
وقد تم ضبط المبلغ المالي بحوزة رجل خمسيني كان على متن سيارته المرقمة بإسبانيا، حاول ادخاله بطريقة غير قانونية؛ بحيث لم يقم بالتصريح به لدى مكتب الصرف، ليتقرر حجز المبلغ المالي وتفعيل المساطير القانونية.