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الرئيسية | حوادث | حريق بملهى ليلي في مراكش يفزع مغاربة وأجانب

حريق بملهى ليلي في مراكش يفزع مغاربة وأجانب

حريق بملهى ليلي في مراكش يفزع مغاربة وأجانب
هسبريس من مراكش
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:50

اندلع حريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بملهى ليلي شهير يتواجد بالمنطقة السياحية أكدال التابعة للجماعة الحضرية المشور القصبة بمدينة مراكش، ما خلف حالة استنفار في مختلف المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان لتتبع عملية إخماد الحريق.

وبذلت فرق التدخل التي هرعت إلى مكان الحادث مجهودا جبارا للحيلولة دون امتداد الحريق، الذي أسفر عن خسائر مادية جسيمة، إلى المحلات المجاورة.

وتمكنت عناصر الإطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لازالت أسبابه مجهولة، في الوقت الذي أرجعتها بعض المصادر إلى تماس كهربائي.

وبحسب مصادر من عين المكان، فإن النيران اندلعت في حدود الخامسة صباحا بمطبخ مطعم يتواجد بالطابق العلوي للملهى، وامتدت بسرعة مهولة لتشمل باقي أرجاء المطعم، مخلفة هلعا وخوفا في نفوس العاملين والزبناء المغاربة والأجانب الذين لاذوا بالفرار، قبل أن تتمكن عناصر الوقاية المدنية، التي انتقلت على وجه السرعة إلى مكان الحادث، مستعينة بمعدات حديثة، من إخماد الحريق.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية التي حضرت إلى عين المكان لتتبع سير التدخلات، رفقة مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، فتحت تحقيقا للبحت في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مراكشي من wuppertal الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:02
حفظ الله مدينة مراكش الجميلة و سكانها
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3
2 - Ouss الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:04
مهم ناس لغادي يمشيو ل مراكش باش يحتافلو ب راس العام، حضيو راسكم لتصدقو مسبقين عذاب الأخرة في الدنيا.
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52
3 - MATADOR الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:09
يلعبون في ملهى ليلي في دولة مسلمة ليلة يوم الجمعة المباركة هذا حريق في الدنيا فقط اما حريق الاخرة فعلمه بيد الله
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55
4 - القاصح الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:23
دولة الكيل بمكيالين..جرادة الناس مشاو شراو البومبات من جيبهم باش يخرجو الموتى من الساندرية و مراكش التريبل فايف جاو البومبية بمعدات حديثة و مساكن خافو على المحلات المجاورة باش ماتكبدش خسائر مادية..المحنة كتقطر على البراني و صحاب الشكاير و الفقير ليه الله..
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51
5 - الشرقي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:09
قلك التدخل لإخماد الحريق بمعدات متطورة.و فن كانت هاد المعدات لإنقاذ شهدي الفحم بجرادة؟؟؟؟
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49
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