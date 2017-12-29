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الرئيسية | حوادث | مصرع مستخدمة في معمل لإنتاج الزيتون بمراكش

مصرع مستخدمة في معمل لإنتاج الزيتون بمراكش

مصرع مستخدمة في معمل لإنتاج الزيتون بمراكش
هسبريس من مراكش
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:40

لفظت مستخدمة بمعمل لإنتاج الزيتون بمراكش، مساء الخميس، أنفاسها الأخيرة بقسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيب بها جراء تعرضها لحادثة عندما صدمتها ناقلة السلع "كلاك".

وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات بمستشفى ابن طفيل، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليم جثتها لعائلتها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة التي كانت تباشر عملها بالمعمل المذكور تعرضت لحادثة اصطدام بناقلة السلع، أصيبت على إثرها بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل ووضعها تحت المراقبة الطبية.

وأضافت المصادر نفسها أن كل المحاولات التي قام بها الطاقم الطبي لإنقاذ حياة المستخدمة باءت بالفشل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة مخلفة صدمة كبيرة في أوساط صديقاتها العاملات في المعمل.

وفتحت المصالح الأمنية بمراكش، التي انتقلت إلى عين المكان، تحقيقا في لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بنت المملكة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:58
الله يرحمها ويوسع عليها ويصبر أهلها أما بنسبة لمشفى ابن طفيل احسن يسموه زريبة ابن طفيل حتى زريبة أنقى واش ناس كتشرشر بدم وطبيب مجمع و هدشي شفتو بعيني الله ياخد فيهم الحق
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15
2 - Gala الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:15
اللهم ارحمها وارزق ذويها الصبر والسلوان. أغلب المصانع المغربية لا تهتم بصحة وسلامة المستخدمين. لتجنب مثل هذه الحوادث يجب تكوين سائق الآلة في مجاله المهني وفي مجال الوقاية من الحوادث ويجب فصل طريق آليات الشحن عن طريق المارة ولو بخطوط عريضة ولامعة وارغام المارة على احترام الممرات الخاصة بهم. تزويد الآليات باضواء ومنبهات خاصة وغير ذلك من الأمور التي لا يتسع المجال لذكرها
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9
3 - زهير الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:19
ان لله و ان اليه راجعون ،اللهم تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين .
اطلب من طاقم هسبريس متابعة الحالة لكي لا يطالها التلاعب و التزوير كما معظم حوادث الشغل بالمغرب .
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