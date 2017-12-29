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كُتّاب وآراء
مصرع مستخدمة في معمل لإنتاج الزيتون بمراكش
لفظت مستخدمة بمعمل لإنتاج الزيتون بمراكش، مساء الخميس، أنفاسها الأخيرة بقسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيب بها جراء تعرضها لحادثة عندما صدمتها ناقلة السلع "كلاك".
وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات بمستشفى ابن طفيل، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليم جثتها لعائلتها.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة التي كانت تباشر عملها بالمعمل المذكور تعرضت لحادثة اصطدام بناقلة السلع، أصيبت على إثرها بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل ووضعها تحت المراقبة الطبية.
وأضافت المصادر نفسها أن كل المحاولات التي قام بها الطاقم الطبي لإنقاذ حياة المستخدمة باءت بالفشل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة مخلفة صدمة كبيرة في أوساط صديقاتها العاملات في المعمل.
وفتحت المصالح الأمنية بمراكش، التي انتقلت إلى عين المكان، تحقيقا في لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.
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تعليقات الزوّار (3)
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