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الرئيسية | حوادث | ضبط أطنان تمور فاسدة معدة للبيع في فاس

ضبط أطنان تمور فاسدة معدة للبيع في فاس

ضبط أطنان تمور فاسدة معدة للبيع في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 30 دجنبر 2017 - 01:35

تمكن قسم حفظ الصحة التابع للجماعة الحضرية لفاس، مدعوما بالسلطات المحلية، الخميس، من ضبط ما يناهز سبعة أطنان من التمور الفاسدة مخزنة بأحد المستودعات بسوق الجملة للتمور درب واندو، الكائن بمنطقة باب الفتوح، الذي يعد المزود الرئيسي لتجار الفواكه الجافة بفاس والأقاليم المجاورة بمادة التمور.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن هذه الكمية الكبيرة من التمور غير الصالحة للاستهلاك كانت معدة للترويج بسوق درب واندو لبيع التمور بالجملة، مبرزة أن اللجنة المذكورة عاينت الفئران وهي تعبث داخل صناديق التمور وجعلت منها مكانا للتعشيش والتوالد.

وتم نقل كمية التمور الفاسدة نحو مطرح النفايات حيث جرى إتلافها بحضور لجنة مختلطة، فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية قصد عرض صاحبها، الذي لم يكن حاضرا وقت مداهمة مستودعه، على أنظار العادلة لمتابعته بالمنسوب إليه.

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