سرقات باستعمال مولد شرارات تجرّ متهمين إلى القضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي للفقيه بن صالح من توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في وقوفهم وراء تنفيذ مجموعة من عمليات السرقة، باستهداف السيارات المركونة في الأماكن المظلمة والمفتقرة إلى الحراسة الليلية؛ فيما توزّعت العمليات على مختلف الأحياء السكنية للمدينة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "أعمار الموقوفين تتراوح بين 22 و30 سنة، وبعضهم من ذوي السوابق القضائية، إذ كانوا يستهدفون المبالغ المالية والهواتف النقالة والإكسسوارات الداخلية للسيارات، مع حرصهم على التخطيط المحكم، وتوزيع أدوار المراقبة والتنفيذ في ما بينهم".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "أفراد العصابة كانوا يستعملون تقنية جديدة لكسر زجاج السيارات المستهدفة، باستعمال "مولّد الشرارات bougie d'allumage" الخاص بالمحركات، ما يساهم في تهشيم الزجاج دون إثارة الضوضاء، مع اتخاذ بعض الاحتياطات كاستعمال الأقنعة والقفازات، تفاديا لترك البصمات أو الرّصد وتحديد الهوية عبر كاميرات المراقبة".

وأضافت المصادر أن "شكايات الضحايا بلغت حوالي 16 حالة، ما دفع المصالح الأمنية إلى إجراء مجموعة من التحريات والتحقيقات، تكللت بتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة، قبل أن يتم تحديد هوية باقي الشركاء وتوقيفهم تباعا، وحجز بعض المسروقات وتسليمها إلى أصحابها".

وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية وإجراءات البحث التمهيدي مع الموقوفين، تضيف مصادر الجريدة، جرى تقديم المعنيين بالأمر أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، من أجل متابعتهم بتهم مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة.