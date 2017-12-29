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الرئيسية | حوادث | كلاب تمزق جسد طفلة ببوقرة ضواحي وزان‎

كلاب تمزق جسد طفلة ببوقرة ضواحي وزان‎

كلاب تمزق جسد طفلة ببوقرة ضواحي وزان‎
هسبريس من وزان
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:45

عاثت سبعة كلاب عضا، اليوم الجمعة، في جسد طفلة بدوار "حجار ملاغي"، التابع للنفوذ الترابي لجماعة بوقرة بإقليم وزان، مخلفة جروحا غائرة بجسم الصغيرة التي وجدت نفسها أمام كلاب حرة طليقة قد تكون مصابة بالسعار، لم يستطع أحد وقفها عن الأذى الذي ألحقته بها.

وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية، التي تبلغ 9 سنوات، طالتها إصابات وصف بـ"الخطيرة" بالأطراف السفلى والعنق والرأس، إلى جانب إصابات أخرى متفرقة في الظهر واليدين.

وتبعا للمصادر ذاتها فقد جرى نقل الطفلة على متن سيارة إسعاف إلى مشفى أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان، حيث استفادت من التدخلات العلاجية اللازمة والمتخذة في مثل هذه الحالات. كما جرى إخطار السلطة المحلية ومركز حفظ الصحة بالحادث.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى التنسيق مع مصلحة طب المستعجلات والكوارث بالجهة للتكفل بالحالة، مرجحة في الوقت نفسه إصابة الكلاب بالسعار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - imad الجمعة 29 دجنبر 2017 - 20:53
هدية الى كل المدافعين عن حقوق الحيوان ....
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51
2 - فاتي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:05
لا حول و لا قوة إلا خاص الي يجمع جميع الحيوانات المسعورة و المتوحشة و يرسلهم لجمعية الدفاع عن حقوق الحيوان و نشوفو ديك ساعة واش غيلقاو شي وجه يردوا بيه
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7
3 - duaa الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:24
الغلط مو عالكلاب , اولا المفروض اماكن لاستيعاب الكلاب الضالة , ثانيا عدم التعميم , لا نعلق موقف على علاقة حقوق الحيوان وانو الي يحترم مخلوقات الله صار على غلط ... الحيوانات الها حق مثلنا على هذه الارض , مثل ما الانسان مع انه الله كرمه بالعقل ومع ذلك يقتل ويتجبر والناس تعطيه حقوقه , الحيوان ايضا اله حقوقه مع انه لا يملك عقل او عقل اجرامي مثل الانسان بالاحرى
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4 - elhaj abde الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:28
مدينة ايموزار كندر نفس المشكل حيث لقي احد السكان حتفه جراء هجوم الكلاب عليه، و مع ذلك لازالت الكلاب تجوب الشوارع حرة طليقة و تعد بالعشرات و لا أحد يحرك ساكنا.
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7
5 - عبد الحق الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:34
في موضوع تم التعرض فيه لظاهرة قتل الكلاب الضالة بواسطة السلاح الناري علق بعضهم بتعاطف كبير مع الكلاب و دعا الى الرفق بهم اين هم الآن لنعلم موقفهم من الكلاب في ظل هذه الواقعة و أقول لهم الكلب كلب فقط أقتلوا الكلاب
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5
6 - عبده الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:35
من احق بالدفاع عنه الإنسان ام الحيوان؟
اصبحت بعض الجمعيات تحشر انفها في كل شيء
لو كانت هده الطفلة الضحية ابنة أحد من أعضاء تلك الجمعيات لقيل ماقيل من كون المسؤولين لم يقوموا بواجبهم بقتل الكلاب الضالة ،والآن التزموا الصمت.
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7 - yousef الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:36
خاسكم تفاعلو معانا باش يجمعو دا لكلاب لي كيضورو ف زنافي نتاع لمعريب
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8 - يوسف الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:45
سلام الله عليكم. اين هم الذين يناظلون من اجل الرأف بالحيوان خاصة الكلاب . هم متظاهرون لا شغل لهم سوى المواضيع الفارغة. نعم لقتل الكلاب الضالة و تقنين امتلاك الكلاب ليس في الملكيات المشتركة كما نرى و لكن في امتلاكها لم تدعو الضرورة لمتلاكه.
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9 - simo الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:48
الكلاب الضالة تجوب شوارع المجتمع المغربي والمشرملين وقطاع الطرق.والفقر والأمراض والخوف للمواطن الضعيف وسنة سعيدة للمسؤولين في هذا الوطن الغالي.الذي همهم هو مصلحتهم الشخصية.وموعدنا قريب
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10 - طبيب جراح بدون أجهزة للجراحة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:49
الكلاب الحيوانية تعلمت من الكلاب البشرية نهش المغاربة و إفتراسهم بدون رحمة، الفرق هو أن الكلاب الحيوانية لمشكلتها حلول، أما الكلاب البشرية التي تفترس شعبا بأكمله و بخزينته و بثرواته الطبيعية و تغتني و تكدس في بانما و الجزر العذراء و تشتري مئات الآلآف من الأراضي الفلاحية في الخارج و الفنادق و القصور و الشقق الفخمة و اليخوت و الكازينوهات و و و و و بأموال خزينة ضرائب و عرق الشعب المنهوبة تحت غطاء ميزانيات و هبات و إكراميات و تعويضات و و و و و و و و أموال الثروات الطبيعية التي يتم تحويلها إلى شركات وهمية في بانما و الجزر العذراء .
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