كلاب تمزق جسد طفلة ببوقرة ضواحي وزان‎

هسبريس من وزان

عاثت سبعة كلاب عضا، اليوم الجمعة، في جسد طفلة بدوار "حجار ملاغي"، التابع للنفوذ الترابي لجماعة بوقرة بإقليم وزان، مخلفة جروحا غائرة بجسم الصغيرة التي وجدت نفسها أمام كلاب حرة طليقة قد تكون مصابة بالسعار، لم يستطع أحد وقفها عن الأذى الذي ألحقته بها.

وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية، التي تبلغ 9 سنوات، طالتها إصابات وصف بـ"الخطيرة" بالأطراف السفلى والعنق والرأس، إلى جانب إصابات أخرى متفرقة في الظهر واليدين.

وتبعا للمصادر ذاتها فقد جرى نقل الطفلة على متن سيارة إسعاف إلى مشفى أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان، حيث استفادت من التدخلات العلاجية اللازمة والمتخذة في مثل هذه الحالات. كما جرى إخطار السلطة المحلية ومركز حفظ الصحة بالحادث.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى التنسيق مع مصلحة طب المستعجلات والكوارث بالجهة للتكفل بالحالة، مرجحة في الوقت نفسه إصابة الكلاب بالسعار.