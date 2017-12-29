هذه حقيقة هجوم بالأسلحة البيضاء على ملهى بالرباط

هسبريس من الرباط

تعرّض أحد حراس حانة أمنيزيا التي تعود ملكيتها ليهودي مغربي يفتخر بصداقته للعائلة الملكية، لاعتداء جسدي على يد ثلاثة أشخاص مسلّحين بقناني زجاجية وأسلحة بيضاء.

وعن أسباب الاعتداء الذي يعود إلى ليلة 17 دجنبر الجاري، أفادت مصادر هسبريس بأن مهاجرا مغربيا مقيما بدبي مُنع من ولوج الملهى، ما دفعه إلى الاستعانة بحارسين من ملهى آخر يقع بمنطقة السويسي، وتعريض الحارس للاعتداء بالقنينات والأسلحة البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية فتحت بحثا قضائيا حول الواقعة، بتعليمات من النيابة العامة؛ كما جرى تحديد هوية شخصين من ضمن المشتبه فيهم، غير أن البحث عنهما لازال جاريا إلى حدود الساعة.