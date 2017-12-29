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كُتّاب وآراء
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هذه حقيقة هجوم بالأسلحة البيضاء على ملهى بالرباط
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:46
تعرّض أحد حراس حانة أمنيزيا التي تعود ملكيتها ليهودي مغربي يفتخر بصداقته للعائلة الملكية، لاعتداء جسدي على يد ثلاثة أشخاص مسلّحين بقناني زجاجية وأسلحة بيضاء.
وعن أسباب الاعتداء الذي يعود إلى ليلة 17 دجنبر الجاري، أفادت مصادر هسبريس بأن مهاجرا مغربيا مقيما بدبي مُنع من ولوج الملهى، ما دفعه إلى الاستعانة بحارسين من ملهى آخر يقع بمنطقة السويسي، وتعريض الحارس للاعتداء بالقنينات والأسلحة البيضاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية فتحت بحثا قضائيا حول الواقعة، بتعليمات من النيابة العامة؛ كما جرى تحديد هوية شخصين من ضمن المشتبه فيهم، غير أن البحث عنهما لازال جاريا إلى حدود الساعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سمير النهار الجمعة 29 دجنبر 2017 - 21:55
الشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضل أن الشيطان ينزغ بينكم تاسفنا لكن للأسف في بلاد الإسلام أصبحت المنكرات بالعلالي
2 - فيصل الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:05
كيضحكني هاد اسم ملهى ليلي كيجي مؤدب. كول بار كباري. هاد الأماكن تدنس الحياة. المحافظة للمغاربة خاصة منطقة حسان بها مسجد حسان وضريح الملوك المغاربة. لا اعرف من يرخص لهذه الأماكن. النجسة في المدن المغربية المشكلة ان قوانيننا حافلة بجرايم السكر العلني. والتحريض على الفساد وهذه الأماكن هي. مصادر كل هذه الجرايم. هذه الا زدواجية تصيبني بالجنون. في المغرب
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