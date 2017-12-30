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الرئيسية | حوادث | أم ترمي طفليها من الطابق الثالث ضواحي مكناس

أم ترمي طفليها من الطابق الثالث ضواحي مكناس

أم ترمي طفليها من الطابق الثالث ضواحي مكناس
رشيد الكويرتي
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 22:52

لقيت طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، وطفل في الرابعة من عمره، قبيل مغرب اليوم، مصرعهما بعد أن رمتهما أمهما من نافذة الشقة السكنية التي تقطنها الأسرة، والمتواجدة بالطابق الثالث قرب مسجد الأنوار بجماعة ويسلان ضواحي مكناس، فيما أصيبت هي بجروح خطيرة بعد أن أعقبت إقدامها على ارتكاب هذا الحادث برمي بنفسها من النافذة نفسها.

وقال نبيل الزويني، مدير مستشفى محمد الخامس بمكناس، أن "المستشفى تلقى الطفلة جثة هامدة بعد أن توفيت في مكان الحادث، بينما دخل الطفل إلى المرفق الصحي في حالة جد حرجة"، مضيفا أنه "رغم التدخل الجراحي الذي أشرف عليه طاقم طبي لإنقاذ الطفل، فإن خطورة حالته عجلت بوفاته".

وأكد مدير مستشفى محمد الخامس، في تصريح لهسبريس، أن أم الطفلين توجد في قسم العناية المركزة، مشيرا إلى أنها "أصيبت بعدة رضوض وكسور في مختلف أنحاء جسمها"، مبرزا أن حالتها مستقرة وإصابتها لا تشكل خطرا على حياتها، وهي تحت المراقبة، ونتمنى أن تتحسن حالتها وأن لا تكون هناك تطورات جانبية"، يضيف الزويني.

وعلمت هسبريس أن الأم، والتي هي في الثلاثينيات من عمرها، كانت تعيش وحيدة رفقة ابنيها، نظرا لكون زوجها يقيم بمدينة بوعرفة التي يعمل بها في سلك الجندية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Doctor الجمعة 29 دجنبر 2017 - 23:18
The question is what' makes the mother doing like that ? ASTAGHFERO ALLAH,
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11
2 - محمد محمد الجمعة 29 دجنبر 2017 - 23:22
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا ولا تبتلينا. ما ذنب الطفلين حتى يلقا من الطابق الثالث. لا عذر لهذه الجريمة.
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48
3 - حلا الجمعة 29 دجنبر 2017 - 23:23
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .إنا لله وإنا إليه راجعون.ما إن وقعت عيني على الخبر انقبض صدري من شدة الصدمة.لايمكن لأم طبيعية ان تفعل هذا.هناك أمر ما ألم بها أو أنها تعاني نفسيا.هذه ثاني عملية انتحار تقع هذا الاسبوع بمكناس.شاب رمى بنفسه من سطح المنزل.حسب الجيران كان مريضا نفسيا ويتناول أدوية مهدئة.
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51
4 - مول الحوت الجمعة 29 دجنبر 2017 - 23:25
لا حول و لا قوة الا بالله.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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32
5 - ملاحظ الجمعة 29 دجنبر 2017 - 23:28
هذه السيدة تعاني من اكتئاب بعد الولادة dépression post partumهي بدالك كانت تتوهم أنها تحميهم هو مرض يصيب 5بالمائة من النساء بعد الولادة حفظ الله الجميع ورحم الله الشهداء.
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26
6 - fak الجمعة 29 دجنبر 2017 - 23:58
اللهم لا تفتنا واجعلنا من الناجين .فاجعة تدمع لها الأعين وتحزن للقلوب كثرة الهموم وقلة الإيمان تفقد الإنسان صوابه .أين غاب الأب. وكيف ستعيش هذه الأم أن كتب لها عمر جديد وما أسباب أقدامها على هذا الفعل الشنيع اللهم تبث الإيمان في قلوبنا
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7
7 - الحـــــ عبد الله ــــاج السبت 30 دجنبر 2017 - 00:09
إنا لله واليه راجعون.

أحب النساء وعاشرت الكثير منهن ولدي عليهن ملاحظات مثيرة:
1 متقلبات المزاج لا تدري أبدا ما يدور في عقولهن
2 يبقين دائما جانب غامض في شخصيتهن حتى ان عاشرتهن سنوات طويلة
3 لا تردي متى يغضبن ولا متى يفرحن فرح حقيقي وليس الفرح المصطنع الذي تبديهن عندما تثني على جمالهن او تهدي لهن هدية
4 قد تستقبلك بابتسامة عريضة وتضن بأنك تقضي أيام سعيدة معها لكن في الحقيقة قد تكون على فوهة بركان ولا يظهر لك خطرهن إلا عندما يباغتكن
5 يحبكن قصص وروايات من محض خيالهن ويسقطنها عليك ويستخلصن منها مواقف مسية لك وأنت في دار "غفلون"
6 قدرتهن على تكييف وقائع أفلام ومسلسلات على حياتك الشخصية معهن، مثلا إذا شاهدت بطل في مسلسل او فيلم ما، يخرج من بيته في وقت معين ولا يعود في إلا في وقت محدد، وفي نهاية الفيلم يتضح ان سبب غيابه هو خيانته لزوجته... في خلوتها ستعيد شريط الحياة بينك وبينها إلى الوراء وستجد فيه ما يشبه قصة الفيلم وتسقطها عليك بسرعة، وتتخذ منك موقف سلبي سري راسخ قد يضاف إلى مواقف سلبية واهية سابقة ويحدث تراكم ثم انفجار أو إلقاء الأطفال ن الشرفة او الانتحار من لا شئ
قليلات هن المتزنات !
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-42
8 - رزوقي السبت 30 دجنبر 2017 - 00:18
لا حول ولا قوة الا باالله . طبعا ان السيدة غير طبيعية ومريضة لاسباب يعلمها وغالبا ما تكون اجتماعية اقتصادية لذا المرجو رحمة هاته السيدة بعد شفاءها حيث العدالة في انتظارها وشكرا .
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13
9 - Immigrante marocaine السبت 30 دجنبر 2017 - 00:19
Je demande aux hommes s'ils ne sont pas capables de fonder un foyer qu'ils ne se marint pas
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-16
10 - منى من لندن السبت 30 دجنبر 2017 - 00:23
حسّيت بضيق في التنفس وانا اقرأ قسم بالله وابني فحضني ياربي اش هدشي ولينا نسمعو
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18
11 - مصدوم السبت 30 دجنبر 2017 - 00:52
لا حول ولاقوة الا بالله الله يرحم الوليدات و الله يسمح ليها
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