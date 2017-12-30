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كُتّاب وآراء
أم ترمي طفليها من الطابق الثالث ضواحي مكناس
لقيت طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، وطفل في الرابعة من عمره، قبيل مغرب اليوم، مصرعهما بعد أن رمتهما أمهما من نافذة الشقة السكنية التي تقطنها الأسرة، والمتواجدة بالطابق الثالث قرب مسجد الأنوار بجماعة ويسلان ضواحي مكناس، فيما أصيبت هي بجروح خطيرة بعد أن أعقبت إقدامها على ارتكاب هذا الحادث برمي بنفسها من النافذة نفسها.
وقال نبيل الزويني، مدير مستشفى محمد الخامس بمكناس، أن "المستشفى تلقى الطفلة جثة هامدة بعد أن توفيت في مكان الحادث، بينما دخل الطفل إلى المرفق الصحي في حالة جد حرجة"، مضيفا أنه "رغم التدخل الجراحي الذي أشرف عليه طاقم طبي لإنقاذ الطفل، فإن خطورة حالته عجلت بوفاته".
وأكد مدير مستشفى محمد الخامس، في تصريح لهسبريس، أن أم الطفلين توجد في قسم العناية المركزة، مشيرا إلى أنها "أصيبت بعدة رضوض وكسور في مختلف أنحاء جسمها"، مبرزا أن حالتها مستقرة وإصابتها لا تشكل خطرا على حياتها، وهي تحت المراقبة، ونتمنى أن تتحسن حالتها وأن لا تكون هناك تطورات جانبية"، يضيف الزويني.
وعلمت هسبريس أن الأم، والتي هي في الثلاثينيات من عمرها، كانت تعيش وحيدة رفقة ابنيها، نظرا لكون زوجها يقيم بمدينة بوعرفة التي يعمل بها في سلك الجندية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
أحب النساء وعاشرت الكثير منهن ولدي عليهن ملاحظات مثيرة:
1 متقلبات المزاج لا تدري أبدا ما يدور في عقولهن
2 يبقين دائما جانب غامض في شخصيتهن حتى ان عاشرتهن سنوات طويلة
3 لا تردي متى يغضبن ولا متى يفرحن فرح حقيقي وليس الفرح المصطنع الذي تبديهن عندما تثني على جمالهن او تهدي لهن هدية
4 قد تستقبلك بابتسامة عريضة وتضن بأنك تقضي أيام سعيدة معها لكن في الحقيقة قد تكون على فوهة بركان ولا يظهر لك خطرهن إلا عندما يباغتكن
5 يحبكن قصص وروايات من محض خيالهن ويسقطنها عليك ويستخلصن منها مواقف مسية لك وأنت في دار "غفلون"
6 قدرتهن على تكييف وقائع أفلام ومسلسلات على حياتك الشخصية معهن، مثلا إذا شاهدت بطل في مسلسل او فيلم ما، يخرج من بيته في وقت معين ولا يعود في إلا في وقت محدد، وفي نهاية الفيلم يتضح ان سبب غيابه هو خيانته لزوجته... في خلوتها ستعيد شريط الحياة بينك وبينها إلى الوراء وستجد فيه ما يشبه قصة الفيلم وتسقطها عليك بسرعة، وتتخذ منك موقف سلبي سري راسخ قد يضاف إلى مواقف سلبية واهية سابقة ويحدث تراكم ثم انفجار أو إلقاء الأطفال ن الشرفة او الانتحار من لا شئ
قليلات هن المتزنات !