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الرئيسية | حوادث | التهريب يضع شرطيا إسبانيا في قبضة الأمن المغربي

التهريب يضع شرطيا إسبانيا في قبضة الأمن المغربي

التهريب يضع شرطيا إسبانيا في قبضة الأمن المغربي
متابعة من خالد ملوك
السبت 30 دجنبر 2017 - 22:14

أوقفت السلطات الأمنية المغربية شرطيا إسبانيا، يعمل بثغر مليلية المحتل، وبحوزته 288 قنينة من الكحول الطبي، كان ينوي إدخالها إلى الترب المغربي بغية بيعها.

ووفق ما أوردته صحيفة "Melilladehoy" الإسبانية فإن الموقوف يتواجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، ويواجه تهمة "الترويج لكحول طبي يمنع تسويقه داخل المغرب، لكونه يستعمل في تقطيع مخدر الحشيش".

وأوضح إسيدرو غونثاليث، مستشار الجهاز الأمني بالمدينة السليبة، أن القيادة العليا للأمن على علم بخبر اعتقال الشرطي الإسباني، مشيرا في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إلى أنه "تم فتح تحقيق للتفصيل في الواقعة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".

من جهتها، رفضت مندوبية الحكومة المحلية لمدينة مليلية التعليق على حادثة اعتقال الأمني الإسباني، في ظل تكرار وقائع توقيف أفراد من فرقة الحرس المدني بتهم تتعلق أساسا بتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مستغرب السبت 30 دجنبر 2017 - 22:34
راتب الشرطة الاسبانية مرتفع وبالتالي فﻻ أعتقد انه مضطر للتهريب لكسب المزيد .لدا فقد تكون تصفية حسابات. الله أعلم. على كل المرجو إطلاق سراح الأمني الإسباني حتى نتجنب أزمة سياسية بين البلدين. فاسبانيا دايرة خير كبير فالمغرب بايواءها لمﻻيين من المغاربة
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-6
2 - Aziz madrid السبت 30 دجنبر 2017 - 22:36
اتمنى تطبيق القانون لأن الاسبان لا يتساهلون مع المغاربة في هده الأمور و شكرا
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5
3 - نصيحة السبت 30 دجنبر 2017 - 22:39
ياربي نسمع تعاليق لمغاربة شي نهار يشكرو في الامن الوطني ويشجعوه على لمجهودات لكيدير ومن حقنا نطلبو منو المزيد ولاكن نشجعوه باش يحس بالمسؤولية
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