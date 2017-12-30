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كُتّاب وآراء
التهريب يضع شرطيا إسبانيا في قبضة الأمن المغربي
أوقفت السلطات الأمنية المغربية شرطيا إسبانيا، يعمل بثغر مليلية المحتل، وبحوزته 288 قنينة من الكحول الطبي، كان ينوي إدخالها إلى الترب المغربي بغية بيعها.
ووفق ما أوردته صحيفة "Melilladehoy" الإسبانية فإن الموقوف يتواجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، ويواجه تهمة "الترويج لكحول طبي يمنع تسويقه داخل المغرب، لكونه يستعمل في تقطيع مخدر الحشيش".
وأوضح إسيدرو غونثاليث، مستشار الجهاز الأمني بالمدينة السليبة، أن القيادة العليا للأمن على علم بخبر اعتقال الشرطي الإسباني، مشيرا في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إلى أنه "تم فتح تحقيق للتفصيل في الواقعة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".
من جهتها، رفضت مندوبية الحكومة المحلية لمدينة مليلية التعليق على حادثة اعتقال الأمني الإسباني، في ظل تكرار وقائع توقيف أفراد من فرقة الحرس المدني بتهم تتعلق أساسا بتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.