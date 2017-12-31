عناصر درك سبع عيون تنهي نشاط "ولد لمنيعي"

هسبريس من سبع عيون

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسبع عيون، مساء السبت، من توقيف (أ- ل)، البالغ من العمر 22 سنة، والملقب بـ "ولد لمنيعي" وسط مدينة سبع عيون. وهو من ذوي السوابق القضائية، ومبحوث عنه من طرف مركز الدرك ذاته، وقد وجهت إليه تهمتا تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف بواسطة السلاح الأبيض ومحاولة الاغتصاب.

وحسب مصادر هسبريس، فإن "المشتبه به استطاع الإفلات من قبضة الدرك يوم 12 دجنبر، أثناء مطاردته، فيما تم إيقاف شخصين من عصابته وإحالتهما على العدالة بمحكمة الاستئناف بمكناس ومتابعتهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال".

وقد تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية لأجل تعميق البحث معه في جميع الأفعال المنسوبة إليه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على العدالة بمحكمة الاستئناف بمكناس.