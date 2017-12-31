ترويج المخدرات يجر شخصين إلى العدالة بمكناس

هسبريس من عين تاوجطات

تمكنت عناصر الدرك الملكي بعين تاوجطات، مساء السبت، في إطار حملتها الاستباقية قبل ليلة رأس السنة الجديدة، من إيقاف شخصين ينحدران من تاونات، يبلغ أحدهما 30 سنة، والآخر 47 سنة، ويشتبه بأنهما متورطان في ترويج المخدرات.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تم توقيف المشتبه بهما على مستوى مركز آيت ولال بطيط، التابع ترابيا لإقليم الحاجب، وهما على متن سيارة خفيفة مزورة، وبحوزتهما حوالي 180 كيلوغراما من المخدرات، متكونة من مخدر "الكيف" على شكل سنابل، ومخدر "طابا" على شكل أوراق.

وقد وضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية من أجل تحرير محاضر قضائية في المنسوب إليهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهما أمام العدالة بمكناس. فيما تم عرض السيارة على مصالح الجمارك بمكناس لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.