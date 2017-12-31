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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يجر شخصين إلى العدالة بمكناس

ترويج المخدرات يجر شخصين إلى العدالة بمكناس

ترويج المخدرات يجر شخصين إلى العدالة بمكناس
هسبريس من عين تاوجطات
الأحد 31 دجنبر 2017 - 04:51

تمكنت عناصر الدرك الملكي بعين تاوجطات، مساء السبت، في إطار حملتها الاستباقية قبل ليلة رأس السنة الجديدة، من إيقاف شخصين ينحدران من تاونات، يبلغ أحدهما 30 سنة، والآخر 47 سنة، ويشتبه بأنهما متورطان في ترويج المخدرات.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تم توقيف المشتبه بهما على مستوى مركز آيت ولال بطيط، التابع ترابيا لإقليم الحاجب، وهما على متن سيارة خفيفة مزورة، وبحوزتهما حوالي 180 كيلوغراما من المخدرات، متكونة من مخدر "الكيف" على شكل سنابل، ومخدر "طابا" على شكل أوراق.

وقد وضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية من أجل تحرير محاضر قضائية في المنسوب إليهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهما أمام العدالة بمكناس. فيما تم عرض السيارة على مصالح الجمارك بمكناس لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أين المسؤولين ؟ الأحد 31 دجنبر 2017 - 07:11
نتمنى أن يتم القضاء على تجار المخدرات بجماعة النويرات بسيدي قاسم وبكل مناطق المغرب ... البوادي المجاورة للمدن والأحياء الشعبية تعرف رواجا كبيرا في تجارة المخدرات في المساء والليل وتناول المخدرات أصبح علانية في المقاهي خاصة بالبوادي ... لقد أصبح أبناؤنا أكثر عرضة لهذه الآفة التي انتشرت بشكل خطير ... نأمل أن يتغير هذا الوضع وأن يتحرك المسؤولون في محاربة هذه السموم التي تفتك بمجتمعنا وتدمر الأجيال الصاعدة ... وكل من يتغاضى أو يتساهل أو يتعاون سيجد يوما ما هذه الآفة في أولاده ولن تكون عاقبته محمودة .
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