24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2912:3515:1017:3218:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. تسمارت يصدر روايته الأولى .. مسارات هجرة الريف وآلام البيوت (5.00)

  2. ظاهرة التسول في المغرب .. حرفة البؤساء أم فرصة ذهبية للاغتناء؟ (5.00)

  3. الملك العمومي يصادم الولاية بعمالة الحي الحسني (5.00)

  4. منظمة إسبانية تدين ترحيل مهاجرين نحو المغرب (5.00)

  5. ًفي وداع سنة 2017 .. هذه أبرز 20 إنجازا علميا وتكنولوجيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عناصر الأمن تفكك عصابة تتاجر في البشر بمراكش

عناصر الأمن تفكك عصابة تتاجر في البشر بمراكش

عناصر الأمن تفكك عصابة تتاجر في البشر بمراكش
هسبريس - إبراهيم مغراوي
الأحد 31 دجنبر 2017 - 09:20

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس السبت، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف العقل المدبر لهذه العصابة، الذي ينحدر من منطقة زعير، والمعروف بسوابقه القضائية في ميدان القوادة رفقة شريك له يعمل سائق سيارة أجرة من الصنف الأول؛ وفق إفادة مصدر أمني من الخلية الجهوية للتواصل، التابعة لولاية أمن مراكش لهسبريس.

وأضاف المصدر نفسه أن إجراءات البحث مكنت كذلك من إيقاف 14 شخصا إضافيا من هذه العصابة، من بينهم 3 أجانب ينحدرون من دول الخليج، وقاصر في وضعية صعبة. كما تم حجز سيارة فاخرة وسيارة أجرة من الصنف الأول، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

يذكر أن المصلحة الولائية ذاتها تمكنت، خلال الأشهر الأخيرة، من الكشف عن مجموعة من أوكار الدعارة الراقية، بكل من تاركة وجليز والمنتجع السياحي النخيل، وقد صدرت عدة أحكام قضائية بهذا الخصوص من طرف قضاء مراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - غير دايز الأحد 31 دجنبر 2017 - 10:37
البوليس في هذا الميدان ديال محاربة الدعارة والفساد خصوصا الراقي والخليجي واستغلال وخطف القاصرات ...غير كيخويو الماء في الرملة يعني ان مجهوداتهم ستذهب سدى بسبب القضاء المتساهل الفاسد و المرتشي ...مثلما تذهب مجهوداتهم سدى في محاربة الاجرام والاتجار في المخدرات والقرقوبي والكريساج ...الخ الخ لنفس السبب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.