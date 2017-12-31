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كُتّاب وآراء
عناصر الأمن تفكك عصابة تتاجر في البشر بمراكش
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس السبت، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات.
وأسفرت هذه العملية عن توقيف العقل المدبر لهذه العصابة، الذي ينحدر من منطقة زعير، والمعروف بسوابقه القضائية في ميدان القوادة رفقة شريك له يعمل سائق سيارة أجرة من الصنف الأول؛ وفق إفادة مصدر أمني من الخلية الجهوية للتواصل، التابعة لولاية أمن مراكش لهسبريس.
وأضاف المصدر نفسه أن إجراءات البحث مكنت كذلك من إيقاف 14 شخصا إضافيا من هذه العصابة، من بينهم 3 أجانب ينحدرون من دول الخليج، وقاصر في وضعية صعبة. كما تم حجز سيارة فاخرة وسيارة أجرة من الصنف الأول، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
يذكر أن المصلحة الولائية ذاتها تمكنت، خلال الأشهر الأخيرة، من الكشف عن مجموعة من أوكار الدعارة الراقية، بكل من تاركة وجليز والمنتجع السياحي النخيل، وقد صدرت عدة أحكام قضائية بهذا الخصوص من طرف قضاء مراكش.