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الرئيسية | حوادث | جنايات مراكش تنظر في اختلاس أموال عمومية

جنايات مراكش تنظر في اختلاس أموال عمومية

جنايات مراكش تنظر في اختلاس أموال عمومية
هسبريس من مراكش
الأحد 31 دجنبر 2017 - 12:37

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 08 فبراير المقبل موعدا للنظر في قضية "م. ك"، المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة، و"ش. أ"، المسؤولة التجارية السابقة بالوكالة نفسها، وموظف يدعى "ز. ب" مكلف بإعداد البطائق التقنية للعقارات التابعة للمؤسسة، بعد تورطهم في اختلاس أموال عامة وتبديدها وتزوير وثائق رسمية.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم، وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكابهم للتهم المنسوبة إليهم.

وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا، التي تم تحويلها إلى شركة مجهولة الاسم وفق قانون 27/03، تعتبر مؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الإسكان وبناء المساكن وتهيئة الأراضي لتحسين عيش المواطنين.

وأوضحت التحقيقات أن عقود البيع النهائية تم توقيعها من طرف المتهمين المذكورين، بعدما تم إنجازها مع الزبناء الذين اقتنوا عقارات من شركة العمران بالصويرة، قبل أن يتبين أن هذه العقود تحمل بيانات غير صحيحة اعتمادا على بطائق تقنية بدورها مزورة، تتعلق بعدم أداء المستفيدين باقي مستحقات ثمن البيع.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن فصول هذه القضية تعود إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، يعرض من خلالها أن المشتكية اكتشفت اثنين من الموظفين اللذين كانا يشتغلان لديها يقومان باستغلال مواقعهما في المسؤولية للإضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، من خلال قيامهما بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة المتواجدة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية، دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن البيع من المستفيدين من تلك العقارات، وعدم استخلاصهما لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد الى آخر.

وأضافت المصادر نفسها أن عدم استخلاص ما تبقى من ثمن البيع وواجبات تحويل الملكية كبد وكالة العمران بالصويرة خسائر مالية كبيرة، تجاوزت أربع ملايين وستمائة ألف درهم، مؤكدة أن العقود المذيلة بتوقيع كل من مدير الوكالة والمسؤولة التجارية لم يتم التأشير عليها من طرف وكيل الحسابات من أجل ضمان مصداقيتها والتأكد من كون المستفيد سدد قيمة العقار أو مبلغ التحويل كاملا.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن العقارات موضوع الشكاية همت كلا من تجزئة تافوكت 01 والرونق خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2008، وعلى إثر هذه الاختلالات تمت إحالة مدير الوكالة على التقاعد النسبي، في حين استفادت المسؤولة التجارية من المغادرة الطوعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كمال الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:12
يجب على القضاء ان يكون حازما في قضايا نهب المال العام و تبديد الاموال العمومية و لنا في الصين خير مثال التي تصل فيها عقوبة الفساد للاعدام فما بالك بعقوبات محتشمة يصدرها قضاؤنا في حق اناس اغتنو من اموال الشعب الناس تنتفض في كل ربوع المملكة و السارقون مستمرون في غيهم بل تزداد نسب الفساد بشكل صادم مستغلين تراخي القضاء و لا مبالاة المسؤولين
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2 - fak الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:28
بعد النظر في قضايا الفساد والبث فيها وإصدار الأحكام هل هناك من تنفيذ فعلي
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2
3 - سلام الصويري الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:13
اختلاس الاموال العمومية من طرف رموز الفساد الانتخابي وبارونات النفوذ لا يعاقب عليها القانون في هذا البلد والدليل هو ان اغلب ملفات الفساد الكبرى تنتهي بعد سنين بالبراءة
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4
4 - Siham الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:37
غالبا ما اقراء تعاليق المواطنين في الحالة الإجرامية أو القانونية بصفة عامة وفيها لوم على القضاء بإصدار أحكام خفيفة و غير كافية في حق المجرم أو الجاني. إن القاضي لا يستطيع أن يصدر أحكام غير موجودة في القانون المغربي. فإذا أردنا مثلا أن يحكم القاضي على الذين يسرقون أموال الدولة بالسجن وإعادة المحاسبة "(من أين لك هذا؟)" فيجب علينا كمواطنين أن نضغط على الأحزاب السياسية حتى يقدموا للبرلمان قانون يسمح للقاضي أن يحكم به كما يريد أغلب المغاربة.
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0
5 - محمد بلحسن الأحد 31 دجنبر 2017 - 15:06
شكرا على ذلك المقال الذي يستحق أن يصنف درس نموذجي للتذكير بالقوانين المغربية التي تعتبر مرجعية لعدد من الدول.
كيف ذلك ؟
الملاحظة 1: لاشك أن المقتضيات المتعلقة بالمساءلة و المحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد هي التي حفزت المسؤولين الجدد بتقديم شكاية ضد المسؤولين القدماء (مدير استفاد من التقاعد النسبي و شريكته من المغادرة الطوعية).
الملاحظة 2: الشكاية تتعلق بإختلالات وقعت في سنة 2005 على بعد 2 سنوات على نهاية التقادم حسب قانون المسطرة الجنائية رقم 11-35 الصادر بالجريدة الرسمية 5990 في 27 أكتوبر 2011.
بعد الإطلاع على خلاصات ندوات علمية نظمها في 2011 و 2017 المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية حول موضوعين هامين هما "آليات مكافحة الفساد" و تفشي ظاهرة الفساد الإداري و وسائل مكافحتها" تبين لي أن الترسانة القانونية تسمح بعودة المال العام لأنه رغم أن الموظف في فقه القانون الإداري هو الشخص الذي يعمل في مرفق عام تديره الدولة فإنه في القانون الجنائي المغربي ولاسيما في جريمة الرشوة له معنى واسع مع استمرار صفة الموظف بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له الجريمة أو مكنته من تنفيذها.
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