24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2912:3515:1017:3218:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. تسمارت يصدر روايته الأولى .. مسارات هجرة الريف وآلام البيوت (5.00)

  2. الملك العمومي يصادم الولاية بعمالة الحي الحسني (5.00)

  3. ًفي وداع سنة 2017 .. هذه أبرز 20 إنجازا علميا وتكنولوجيا (5.00)

  4. "أطفال الذئب" يطالبون بتعويضات مالية من ألمانيا (5.00)

  5. احتياطي النقد الأجنبي يقترب من 240 مليار درهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اعتقال دركي قتل زوجته بسلاح ناري في بني ملال

اعتقال دركي قتل زوجته بسلاح ناري في بني ملال

اعتقال دركي قتل زوجته بسلاح ناري في بني ملال
حمد ايت حساين
الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:05

تم إلقاء القبض على الدركي الذي أطلق النار على زوجته بالفقيه بن صالح، صباح اليوم الأحد، بعد أن قدم نفسه لمصالح القيادة الإقليمية للدرك الملكي ببني ملال، إثر محاصرته من طرف الأجهزة الأمنية التي سخرت جميع إمكانياتها البشرية واللوجستيكية لتوقيفه.

وأكد مصدر أمني مسؤول قريب من الموضوع، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن الدركي المتهم بالقتل "تم توقيفه بمركز القيادة الإقليمية للدرك الملكي لبني ملال، بعد قدومه إليها لتقديم نفسه، بعد محاصرته وإغلاق جميع المنافذ الطرقية في وجهه"، مضيفا أن "مختلف الأجهزة الأمنية حلت بعين المكان للاستماع إليه في تهمة القتل العمد واستعملا سلاح ناري وظيفي".

ولم يستبعد المصدر ذاته أن تكون للمشاكل العائلية والخيانة الزوجية علاقة بجريمة القتل التي راحت ضحيتها زوجة الدركي، موردا أن الدركي المتهم "كان يشك في خيانة زوجته له؛ ما آثار غضبه وأقدم على تصفيتها بسلاح ناري وظيفي".

وأضاف المتحدث أن المتهم سيتم الاستماع إليه في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار إعادة تمثيل الجريمة النكراء التي هزت منطقة ولاد زيدوح بالفقيه بن صالح.

يذكر أن دركيا تابعا للمركز الترابي للدرك الملكي لأولاد زيدوح، بإقليم الفقيه بن صالح، أقدم، الليلة الماضية، على وضع حدا لحياة زوجته بعد أن أطلق عليها الرصاص الحي من سلاحه الوظيفي.

وفور إطلاقه النار على زوجته، ركب الدركي "القاتل" سيارته ولاذ بالفرار، سالكا إحدى الطرق الوطنية، ودهس حاجزين أمنيين للدرك الملكي ببني ملال وبالطريق السيار، قبل أن تنفجر إطارات السيارة التي كان يقودها بسرعة مفرطة.

وفور إشعارها بالواقعة، قامت جميع الأجهزة الأمنية بحملات تمشيطية بكل من بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وسطات للوصول إلى الدركي المتهم بالقتل، واستعان الدرك الملكي بمروحية حلقت منذ الساعات المتأخرة من الليلة الماضية بالمدن المذكورة بغية إلقاء القبض على الجاني في أقرب وقت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مريامة الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:22
لا حول و لا قوة إلا بلله حلل الله الطلاق عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة فلماذا نلجأ للقتل!!!ضاعت روحين في لحظة غاب فيها العقل.اللهم ارحم الزوجة و ارحم ضعف الزوج و تجاوز عنه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
2 - عبد الرحيم فتح الخير الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:28
قبل ان يقتلها فقد كانت سباقة لقتل كبرياءه وجعلت منه شخصا غير قابل للحياة ونظرات الناس تتعقب وألسنتهم تلوك شرفه . انه واقع فوق ان يحتمله البشر صحيح ان هناك من يكتفي بتطليق الخاءنة ، ولكن لايشفي الغليل الا القتل لان الرجل يختزل شرفه في شرف الحليلة ، وتدنيس شرفها كتدنيس شرفه . انها معادلة صعبة لشخصين وحدهما ميثاق غليض .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
3 - مغربي الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:29
بسم الله الرحمن الرحيم:اللهم لا شماتة، مشا فيها الزغبي، كان عليه ان يستخدم عقله عوض سلاحه.... الشك في افعال الزوجة مع التتبث والتاكد طبعا يساوي الطلاق انتهى الكلام، ويخرج باخف الضررين، ماذنب ان كان هناك بينهما اطفال؟ الله يهدي ماخلق ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
4 - عبد الرحيم فتح الخير الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:32
صدقوني اصعب موقف يواجهه الرجل خيانة الزوجة انه امر فوق الاحتمال ويذهب بكبرياء الشخص ويجعله امام احد خيارين اما قتلها او تطليقها وهو ما يقوم به الغالبية وان كان هذا الفعل الشنيع يترك ترسباته على نفسية الرجل فتنعدم ثقته في المرأة ويراهن جميعا خاءنات وربما عاش ولكنه غالبا مايموت قهرا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
5 - عبد الرحيم فتح الخير الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:38
قد يقبل الرجل اي شيء من المرأة قد يتفهم غيرتها من اخته او مناكشتها امه قد يقبل ان يخرج صباحا دون افطار او قد يقبل بطبخها الذي لايشبه طبخ امه لا من بعيد ولا قريب وقد يقبل اسرافها من ماله على من هم ليسوا من اهله وقد يقبل على مضض ضيافة شبه داءمة لأخ للزوجة . ولكنه لايقبل منها الخيانة حتى لو جمعت محاسن الجن والانس وحتى لو كانت تصلي الصبح تخشعا في جوف الليل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
6 - متـــــــــــألم الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:41
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. كل هذا منبركت *مرونة الأسرة* عفوا

مدونة الأسرة التي اهدرت حقوق الرجال في استعمال حق الطلاق والانفصال

في مثل حالات هذا الدركي الضحية. وكثيرا ما طالبنا بمراجعة هذه المدونة

وخاصة فيما يتعلق بفصول الطلاق التي تحمل الرجال ما لايطاق. وان لم تتم

هذه المراجعة فانتظروا فواجع اجتماعية كارثية. الم يكفي ماحصل حتى الآن

منذ تطبيق هذه المدونة؟؟؟؟؟؟؟ ولكم واسع النظر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
7 - oh oh الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:56
كارثة جهنمية ماكانش غايقتلها ويقتل الطفل البريئ هو زعما دركي ويعرف جيدا مهنته من ناحية خيانة الزوجية هناك قوانين لو عنده دليل القضاء ستقوم بالواجب من ناحية الطلق تم يحكمو عليها بالسجن والغرامة ويرتاح منها وبعد ابدأ حياة جديدة لا ش القتل بالمسدس ? مسخوط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
8 - اين الحاج عبد الله ليقول الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:02
اين انت يامن تقول و تظن نفسك سبويه.. هيا قل لنا شيئا عن نفسية الرجل!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
9 - Abou majd الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:06
هذه إحدى نتائج الوظيفة العمومية في بلدنا فالرجل من كثرة الضغط المعنوي والمادي يتعثر في القيام بدوره اتجاه الزوجة وهي. تبحث عن رجل فتجد من يقوم بذلك بدلا عنه او بدلا عنها أيضا وتحدث الكارثة احيانا اللهم سلم والطف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - citoyen maghribi الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:14
الىى العليق رقم 2, وهل انت متءكد انن زوجته قد خانته? "ان ععض الضن اثم"
En général au Maroc c'est l'homme qu trahit la femme! c'est une lâcheté daller tuer sa femme , s'il n'a pas confiance en sa femme, c'est parce qu'il n'est pas sûr de lui , il n'a qu'à aimer sa femme pour qu'elle l'aime aussi. On est das une société de lâche,et de phallocrate !!!a
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
11 - Hala الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:21
الرجل يقول الخيانة الزوجية كذب وافتراء من اجل كسب عطف الناس والشرطة .لكن ماتقول لله العليم الخبيربكل الحقائق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
12 - مصطفى الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:28
لا يعلم اسرار المرأة والرجل الا الله فقط نكتفي بقول الله يهدي ما خلق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
13 - wood الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:28
الطلاق بالنسبة للمرأة المغربية مشروع مربح مع المدونة اللا اسرة الحالية، فالمنافع التي ستحصل عليها الزوجة بالطلاق بقوة القانون افضل لها من ان تبقى متزوجة ، فالرجل المغربي اصلا عديم الرجولة الا اقلية قليلة ، فالمخزن استعمل مدونة اللا اسرة لقتل ما بقي لدى البعض من الكبرياء ، فالرجل المغربي اصبح في ضل هذه المدونة مثل المحجور عليه من طرف زوجته !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
14 - الحسين املشيل الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:36
غالبا ما تجد مصير الزوجة العنيدة
الطلاق أو الموت
أرأيتم لو كانت زوجة ذات قلب رطب وذات أخلاق ...
معلوم لن يقوم الزوج برد فعل أسوأ تجاه التعامل مع الزوجة العنيدة
الزوجة العنيدة دائما تسعى إلى ردة فعل مصحوبة بالعنف (علم النفس )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
15 - zzidouhi الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:55
ألم تعلمون أن القاتل قد قتل زوجته وهي حامل
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - مواطن. الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:55
انهاد.كله.من.ضعف.الامان.وقصر.التفكير.والنسان.مملوء.عن.
اخره.بالعنف.اتجاه.نفسه.وابناءه.وعشيرته.والجران.والباء.
وختى.الشارع.تجد.اغلب.الناس.متجهمين.يعانون.فيصمت.ويفرغون.
جام.غضبهم.على.من.هواقرب.اليهم.كزوجة.مثلا.
خلق.الله.سبحانه.الطلاق.لهاده.الاغراض.تنهي.الامور.بسلم.
اكانت.فاسدة.ام.الاغراض.اخرى.وستبقى.انت.في.شغلك.
ومريضنا.معندو.باس.اشيطان.يعدكم.بلفقر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.