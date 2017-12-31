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كُتّاب وآراء
لصوص أسلاك هاتفية يستهدفون "زيتونَةَ" خريبكة
شهدت التجزئة السكنية الزيتونة بمدينة خريبكة عملية سرقة وُصفت بـ"المحكمة وذات الخسائر الثقيلة"، استهدف من خلالها مجهولون أمتارا من الأسلاك النحاسية التي تؤمن لزبناء إحدى شركات الاتصال الاستفادة من خدمات الربط بشبكة الهاتف الثابت والأنترنيت.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الواقفين وراء العملية اختاروا وقتا متأخرا من ليلة أمس، وقاموا بسرقة أمتار عديدة من الأسلاك النحاسية على مستوى الشارع الرئيسي المحاذي للمركز الصحي الزيتونة، قبل أن يختفوا عن الأنظار نحو وجهة مجهولة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي استنفرت فيه الشركة المعنية تقنيّيها وعمّالها من أجل تسريع وتيرة إصلاح الأعطاب التي تسببت فيها عملية السرقة، باشرت المصالح الأمنية أبحاثها لتحديد هويات الواقفين وراء سرقة الأسلاك النحاسية.
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تعليقات الزوّار (2)
باختصار أصبحت مدينة شبح.