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الرئيسية | حوادث | لصوص أسلاك هاتفية يستهدفون "زيتونَةَ" خريبكة

لصوص أسلاك هاتفية يستهدفون "زيتونَةَ" خريبكة

لصوص أسلاك هاتفية يستهدفون "زيتونَةَ" خريبكة
صالح الخزاعي
الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:44

شهدت التجزئة السكنية الزيتونة بمدينة خريبكة عملية سرقة وُصفت بـ"المحكمة وذات الخسائر الثقيلة"، استهدف من خلالها مجهولون أمتارا من الأسلاك النحاسية التي تؤمن لزبناء إحدى شركات الاتصال الاستفادة من خدمات الربط بشبكة الهاتف الثابت والأنترنيت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الواقفين وراء العملية اختاروا وقتا متأخرا من ليلة أمس، وقاموا بسرقة أمتار عديدة من الأسلاك النحاسية على مستوى الشارع الرئيسي المحاذي للمركز الصحي الزيتونة، قبل أن يختفوا عن الأنظار نحو وجهة مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي استنفرت فيه الشركة المعنية تقنيّيها وعمّالها من أجل تسريع وتيرة إصلاح الأعطاب التي تسببت فيها عملية السرقة، باشرت المصالح الأمنية أبحاثها لتحديد هويات الواقفين وراء سرقة الأسلاك النحاسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الأحد 31 دجنبر 2017 - 13:58
نعم انها العاصمة العالمية للفوسفاط والتي أصبحت مرتعا للصوص والمتسولين كما أصبحت مغتصبه من طرف الباعة المتجولين.
باختصار أصبحت مدينة شبح.
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2 - فاس الأحد 31 دجنبر 2017 - 14:19
سرقة الاسلاك ةنحاسيو وعلامات التشوير(البلايك طريق... و غطاء المجاري. من اجل الحديد و بيعه. ب 2 دراهك للكيلوا... كأقصى ثمن... لم ارى يوما دورية تهتم بهذا الامر.... رغم سه لته. يكفي اتباع. ...الوعارة. اي من يقلبون الازبال و ياخدون الميكا و الصفائح.... هم. من يسرقون أغطية المجاري. بامتطائهم. كروسة. واحيانا. ب دراجة تربورطور.... و نعيش في حفر وحوادث قاتلة..... والامن. و القضاء. لا يعطي اهمية لهذا. وان كان. لخاف هؤلاء الفئة... والغريب. ان من يشتري منهم السلع معروفون..... والاغرب جرأتهم. انهم طمع ا في اقتلاع حديد السكة الحديدية بفاس ونتج عنها انقلاب قطار مسافرين.. وسوف ننتظر اسوئ من هذا. من هؤلاء. مع ن م الجهات المسؤولة التي انعدمت عندها المسؤولية.
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