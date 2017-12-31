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قتيلان وجريح في حادثة سير بين كلميم وطانطان
الأحد 31 دجنبر 2017 - 19:43
لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث بجروح في حادثة اصطدام سيارتين خفيفيتن، بعد زوال اليوم الأحد، بالطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين مدينتي كلميم وطانطان.
ووقع الحادث، وفقاً لمصادر هسبريس، في منعرج بمنطقة تسمى أكليمين في النطاق الترابي للجماعة القروية رأس أومليل، جنوب مدينة كلميم.
ووصلت الوقاية المدنية والدرك الملكي إلى مكان الحادث إثر إخطارهما بالحادثة، حيث تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الجهوي بكلميم على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - NOUMRI الأحد 31 دجنبر 2017 - 20:17
هدا هو حال الدنيا هناك منا من سيأتيه الأجل المحتوم تانية قبل حلول السنة الجديدة اللهم إرحم الأموات و الأحياء
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