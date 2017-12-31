قتيلان وجريح في حادثة سير بين كلميم وطانطان

محمد اكينو من كلميم*

لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث بجروح في حادثة اصطدام سيارتين خفيفيتن، بعد زوال اليوم الأحد، بالطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين مدينتي كلميم وطانطان.

ووقع الحادث، وفقاً لمصادر هسبريس، في منعرج بمنطقة تسمى أكليمين في النطاق الترابي للجماعة القروية رأس أومليل، جنوب مدينة كلميم.

ووصلت الوقاية المدنية والدرك الملكي إلى مكان الحادث إثر إخطارهما بالحادثة، حيث تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الجهوي بكلميم على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.