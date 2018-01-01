السلطات الإقليمية بإفران تنفي ادعاءات سيدة حامل

هسبريس من إفران

أفاد بلاغ صادر عن السلطات الإقليمية بإفران أن الخبر المتداول بخصوص ادعاءات "امرأة بأزرو بأنها حبلى منذ تسع سنوات" لا أساس له من الصحة.

وأضاف البلاغ ذاته أنه على إثر الادعاءات، التي جاءت بها سيدة من مدينة أزرو، من خلال بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، والتي تؤكد فيها أنها حامل منذ تسع سنوات، ملتمسة المساعدة الاجتماعية، الشيء الذي أثار تساؤلات وسط الرأي العام، قامت السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح الصحية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال السيدة المعنية بالمستشفى الإقليمي بأزرو.

وقد تم نقل المعنية بالأمر إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، وعرضها على طاقم طبي متخصص، متكون من طبيب للنساء والولادة، وطبيب للجراحة الباطنية، وطبيب مختص في الكشف بالأشعة، وطبيب نفساني. وبعد معاينة الطاقم الطبي لتلك السيدة، وقيامه بالفحوصات المعمقة والدقيقة لحالتها، تبين له مرة أخرى أنها غير حامل، وأنها تتطلب المواكبة على مستوى النفسي بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو.