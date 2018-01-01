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الرئيسية | حوادث | السلطات الإقليمية بإفران تنفي ادعاءات سيدة حامل

السلطات الإقليمية بإفران تنفي ادعاءات سيدة حامل

السلطات الإقليمية بإفران تنفي ادعاءات سيدة حامل
هسبريس من إفران
الاثنين 01 يناير 2018 - 08:05

أفاد بلاغ صادر عن السلطات الإقليمية بإفران أن الخبر المتداول بخصوص ادعاءات "امرأة بأزرو بأنها حبلى منذ تسع سنوات" لا أساس له من الصحة.

وأضاف البلاغ ذاته أنه على إثر الادعاءات، التي جاءت بها سيدة من مدينة أزرو، من خلال بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، والتي تؤكد فيها أنها حامل منذ تسع سنوات، ملتمسة المساعدة الاجتماعية، الشيء الذي أثار تساؤلات وسط الرأي العام، قامت السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح الصحية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال السيدة المعنية بالمستشفى الإقليمي بأزرو.

وقد تم نقل المعنية بالأمر إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، وعرضها على طاقم طبي متخصص، متكون من طبيب للنساء والولادة، وطبيب للجراحة الباطنية، وطبيب مختص في الكشف بالأشعة، وطبيب نفساني. وبعد معاينة الطاقم الطبي لتلك السيدة، وقيامه بالفحوصات المعمقة والدقيقة لحالتها، تبين له مرة أخرى أنها غير حامل، وأنها تتطلب المواكبة على مستوى النفسي بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد الاثنين 01 يناير 2018 - 08:27
ردوها مسطييا و سدو ضوسي
أسهل الحلول في بلاد العجائب
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2 - hssad الاثنين 01 يناير 2018 - 08:34
المرأة حالة نادرة والاطباء يستنزفونها بالسكانير والتحاليل بدل ان يساعدوها
لماذا ياخذ مقابلا على وهو لم يرح المريض
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3 - تصريح من العمالة !!!! الاثنين 01 يناير 2018 - 09:03
كأنه خبر غريب وعجيب يستحق التصريح من عمالة

حتى لو كانت حامل من تسع سنوات راه عندها راكد أو جنين يموت في بطن أمه ولا يكتمل نموه وهناك من لاتحس بأنها حامل لأنه توفي في الشهور الأولى قبل الوحم الذي يؤكد الحمل ويبقى في بطنها لسنوات طويلة حتى يتم أكتشافه بالأشعة

لكن ما أتار أنتباهي في خبر كاذب عاين باين هو تقارب بين تسع شهور وتسع سنوات هادي غاطلقوها لكن على وزارة الصحة التصريح بها وليس العمالة

أذا كان الخبر يستحق

في المغرب لا تستغرب !!!
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4 - تعقيب فقط الاثنين 01 يناير 2018 - 09:09
لقد شاهدت فيديو هذه السيدة التي تبدو حقا حاملا والحمل يتحرك في كل الجهات ومعها في الفيديو امرأة تشهد على ان ادعائات السيدة صحيحة ووالدتي شاهدت الفيديو كذلك وكانت لها نفس النتيجة وحكت ان في القديم كانت هذه الحالات ليس بغريبة كليا وانه حدث ان الحامل لم تلد وليدها لبعض السنوات الى ان فارقت الحياة هي والحمل في بطنها وذلك لانعدام المرافق الصحية والاطباء والله أعلم.
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5 - ازرو الاثنين 01 يناير 2018 - 10:18
هاماكولنا السيدة مزنزنة ؤ الناس تيقوها ؟!!
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