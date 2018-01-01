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كُتّاب وآراء
السلطات الإقليمية بإفران تنفي ادعاءات سيدة حامل
أفاد بلاغ صادر عن السلطات الإقليمية بإفران أن الخبر المتداول بخصوص ادعاءات "امرأة بأزرو بأنها حبلى منذ تسع سنوات" لا أساس له من الصحة.
وأضاف البلاغ ذاته أنه على إثر الادعاءات، التي جاءت بها سيدة من مدينة أزرو، من خلال بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، والتي تؤكد فيها أنها حامل منذ تسع سنوات، ملتمسة المساعدة الاجتماعية، الشيء الذي أثار تساؤلات وسط الرأي العام، قامت السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح الصحية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال السيدة المعنية بالمستشفى الإقليمي بأزرو.
وقد تم نقل المعنية بالأمر إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، وعرضها على طاقم طبي متخصص، متكون من طبيب للنساء والولادة، وطبيب للجراحة الباطنية، وطبيب مختص في الكشف بالأشعة، وطبيب نفساني. وبعد معاينة الطاقم الطبي لتلك السيدة، وقيامه بالفحوصات المعمقة والدقيقة لحالتها، تبين له مرة أخرى أنها غير حامل، وأنها تتطلب المواكبة على مستوى النفسي بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو.
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تعليقات الزوّار (5)
أسهل الحلول في بلاد العجائب
لماذا ياخذ مقابلا على وهو لم يرح المريض
حتى لو كانت حامل من تسع سنوات راه عندها راكد أو جنين يموت في بطن أمه ولا يكتمل نموه وهناك من لاتحس بأنها حامل لأنه توفي في الشهور الأولى قبل الوحم الذي يؤكد الحمل ويبقى في بطنها لسنوات طويلة حتى يتم أكتشافه بالأشعة
لكن ما أتار أنتباهي في خبر كاذب عاين باين هو تقارب بين تسع شهور وتسع سنوات هادي غاطلقوها لكن على وزارة الصحة التصريح بها وليس العمالة
أذا كان الخبر يستحق
في المغرب لا تستغرب !!!