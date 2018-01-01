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الرئيسية | حوادث | انتحال صفة شرطي يقود إلى اعتقال مغربي بإسبانيا

انتحال صفة شرطي يقود إلى اعتقال مغربي بإسبانيا

انتحال صفة شرطي يقود إلى اعتقال مغربي بإسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الاثنين 01 يناير 2018 - 11:50

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك منظمة إجرامية، يتزعمها مهاجر مغربي، يقوم أفرادها بانتحال صفة عناصر الحرس المدني الإسباني بهدف الاستيلاء على مخدرات منظمات أخرى تنشط في مجال الترويج للممنوعات.

وذكرت منابر إعلامية إسبانية أن فرقة الشرطة القضائية لمدينة الجزيرة الخضراء، جنوب إسبانيا، قامت بتتبع ورصد تحركات هذه الشبكة منذ شهر غشت، مضيفة أنه تم لحد الساعة اعتقال ثلاثة أفراد من المجموعة، ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي ومواطنين إسبانيين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات المداهمة، التي أطلقت عليها تسمية "Yeico"، مكنت من حجز 385 كيلوغراما من مخدر الحشيش داخل مخبأ سري بمنطقة بيلايو، بضواحي مدينة الجزيرة الخضراء، مبرزة في السياق ذاته أن أعضاء المنظمة يمارسون أنشطة تتصل بالاتجار بالمخدرات عن طريق الانتحال.

مصادر أمنية كشفت أيضا، في تصريحات لصحيفة "Diariodesevilla" الإسبانية، أنه تم حجز عدد كبير من السترات العاكسة الخاصة بعناصر الحرس المدني ومسدس وبندقية وأجهزة الاستشعار اللاسلكي ودراجة نارية وأربع سيارات مسروقة ومبلغ مالي بقيمة 4.720 يورو.

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1 - مغربي من إسبانيا الاثنين 01 يناير 2018 - 12:00
أنا أعيش هذه المواقف كل يوم بحكم عملى والله لن أكذب عليكم إخوتي في الله وصل المغاربة إلى قمة السرقة على المباشر وليت نحشم أني نقو راني مغربي
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