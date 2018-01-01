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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحقق في ظروف وفاة مغني مصري

أمن مراكش يحقق في ظروف وفاة مغني مصري

أمن مراكش يحقق في ظروف وفاة مغني مصري
هسبريس من مراكش
الاثنين 01 يناير 2018 - 12:05

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة مصري يمتهن الغناء بالملاهي الليلية بمنزل يستغله على وجه الكراء، بحي المسيرة التابع لتراب مقاطعة المنارة.

وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة التقنية والعلمية إلى المنزل المذكور، للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن جثة الضحية تم نقلها إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأضافت المصادر نفسها أن الهالك كان يستعد للالتحاق بعمله بملهى ليلي يتواجد بحي جيليز، لإحياء سهرة فنية تزامنت مع الاحتفال بنهاية السنة الميلادية 2017، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ادعوا له بالرحمة الاثنين 01 يناير 2018 - 13:20
اللهم تغمده بالرحمة والغفران وارزق أهله الصبر والسلوان
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31
2 - ali الاثنين 01 يناير 2018 - 13:48
اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم لانسالك رد القضاء ولاكن نسألك الطف فيه
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30
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