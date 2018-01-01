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الرئيسية | حوادث | قاضي التحقيق يُحيل "بوتزكيت" على "الجنايات" متابَعا بتهم ثقيلة

قاضي التحقيق يُحيل "بوتزكيت" على "الجنايات" متابَعا بتهم ثقيلة

قاضي التحقيق يُحيل "بوتزكيت" على "الجنايات" متابَعا بتهم ثقيلة
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 01 يناير 2018 - 21:00

الإجراءات القانونية المشدّدة التي باشرتها وزارة العدل للحدّ من الاستيلاء على أملاك الغير عبر التزوير، بناء على تعليمات من الملك، بدأتْ تؤتي أكلها؛ حيثُ فُتح تحقيق قضائي مع أحد أشهر المُشتكى بهم في الترامي على أراضي الغير في المناطق الجنوبية. يتعلق الأمر بالحسن الوزاني، المعروف بـ"بوتزكيت"، الذي أضحى اسمه مُتداولا بكثرة في الإعلام منذ تفجّر ما يُعرف بـ"قضيّة إبّا إيجو" بتيزنيت" سنة 2014.

قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير أمر بإجراء تحقيق ضدّ "بوتزكيت". وحسب الأمْر بالإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق، الذي تتوفر عليه هسبريس، فقد نُسبتْ إلى المتّهم أفعال التزوير في محرر رسمي، والتزييف والتزوير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق بها واستعمالها واستخدامها.

"بوتزكيت" يُتابع بالفصول 341، و342، و351، و354 من القانون الجنائي، وتتراوح العقوبات الواردة في هذه النصوص، المتعلقة بتزييف وتزوير الطوابع الوطنية... بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، كما ينص على ذلك الفصل 341 من القانون الجنائي، وهي العقوبة ذاتها التي ينص عليها الفصل 342، المتعلق بالحصول، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، ثم استعمالها أو استخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.

واستنادا إلى مضمون الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، فإنَّ الخبرات الخطية المُنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط، كشفت أنَّ "بوتزكيت" استولى على أراضي الغير عن طريق تزوير توقيعات وتزييف أختام.

وتبعا للأدلّة العلمية المتوفّرة، اعتبر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير أنَّ العناصر التي تمّ تجميعها هي أدّلة كافية لإثارة المتابعة القضائية ضدّ بوتزكيت، آمرا بإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون، لكنّ محاكمته ستتمّ في حالة سراح.

كانت قضية "إبا إيجو" هي التي أفاضت كأس الاستيلاء على أملاك الغير في إقليم تيزنيت، بعد أن دخلت في اعتصام أمام محكمة تيزنيت، متهمة بوتزكيت بالاستيلاء على بيتها؛ ما خلّف تضامنا واسعا معها، وجعل مواطنين آخرين يخرجون إلى الاحتجاج ضدّ "مافيا العقار"، ونقل احتجاجاتهم إلى أمام وزارة العدل في العاصمة الرباط.

وفي مطلع السنة الماضية، أمر الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى وزير العدل، بإعداد خطة للتصدي للاستيلاء على أملاك الغير، بعد تفشي هذه الظاهرة في مختلف مناطق المغرب، كما وجّه إليه تعليمات بالانكباب الفوري على معالجة الملفات المتعلقة بالاستيلاء على العقارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عبدالحق الاثنين 01 يناير 2018 - 21:11
تفعيل القانون وضمان الحقوق هو الامن الوطني العام ومدخل للشعور بالمواطنة والانتماء لوطن يحمي المواطنين قبل النخب السلطوية او المالية. ولربما هو احد اهم المعايير للتمييز بين الدول الفاشلة والعصرية.
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72
2 - passager الاثنين 01 يناير 2018 - 21:18
Donc maintenant on peut être accusée de détenir des vrais documents taponnées avec des tampons que sois disant on les a reçus illégalement de l'Administration hhhh quelle justice !!! a ce jeu là tout les Marocains n'ont que de vrais faut documents allez messieurs les juges un peut de retenu sa fait mal déchirer mes gersées a force de rire
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-43
3 - hammouda lfezzioui الاثنين 01 يناير 2018 - 21:23
ا حيي بحرارة شخص وحيد هو من صور ابا يجو بعدما غادرت الجلسة ,وهي تتمرغ امام المحكمة ,.كان صحفيا على ما اعتقد.منظر تقشعر له الابدان..

بئس عدالتكم.
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78
4 - بنت الري_________ش _1_ الاثنين 01 يناير 2018 - 21:24
اذن وزير العدل كان نائما مرتاح البال حتى نغزه الملك ليتحرك ويتصدى لمافيات العقار !!?اذن كل ما مرت به هذه العائلة من تشرد وقهر وبؤس وفي الاخير توبع في حالة سراح!!!? على هذه العائلة او من يمثلها من محاميين شرفاء ان يرفعوا دعوة ضد وزارة العدل .
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97
5 - كم من بوتزكيت طليق الاثنين 01 يناير 2018 - 21:25
يجب القيام بحملة على النصابين و ما أكثرهم تكاد لا تخلو كل حزمة و لك جماعة و كل بلدية من أمثال بوتزكيت و هم مستمتعون بأعمالهم و السلام
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61
6 - محمد الاثنين 01 يناير 2018 - 21:28
يقول المثل: من أمن العقوبة أساء الأدب
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23
7 - BAY DAWI الاثنين 01 يناير 2018 - 21:32
...... لكنّ محاكمته ستتمّ في حالة سراح.
سراح !!!!??????...كيف ذلك يا ثرى والمعني بالامر ارتكب افعال خطيرة في الواقع وفي اعين القانون الجنائي? مرتكب مخالفة بسيطة يحاكم في حالة اعتقال ومرتكب افعال يعاقب عليها القانون الجنائي يحاكم في حالة سراح??....
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53
8 - Barnoussi الاثنين 01 يناير 2018 - 21:37
ورد في عمود" السلطة الرابعة" بجريدتكم الموقرة يوم 2017/12/28 :
 "جريدة المساء نشرت أن شخصيات سياسية تنتمي إلى أحزاب معروفة، وكذا رجال أعمال معروفين سطوا على أملاك تابعة لوزارة النقل والتجهيز".
في آخر مقال اليوم :
"وفي مطلع السنة الماضية، أمر الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى وزير العدل، بإعداد خطة للتصدي للاستيلاء على أملاك الغير، بعد تفشي هذه الظاهرة في مختلف مناطق المغرب"
انا مافهمت والوا ،يرحملكم الوالدين واش كاين شي واحد من القراء والمتخصصين ،يشرحلي .
انا بالنسبة للي خربت خربت خربت .
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20
9 - ouslim الاثنين 01 يناير 2018 - 21:47
سبق ان صدرت أحكام ضد الوزاني من ابتدائية كلميم و ابتدائية تيزنيت وكان بوتزكيت يؤكد دائما ان محكمة الاستئناف بأكادير " بيده " فكل المحامين و المتقاضين بالمنطقة يعرفون ان محكمة الاستئناف هي بؤرة الفساد القضائي بالجهة , نتمنى ان يتغير الوضع بزلزال شديدعلى هده البؤرة
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36
10 - سعيد الاثنين 01 يناير 2018 - 21:48
يبدو ان ذر الرماد في العيون لازال سيد الموقف. و أين السراق الكبار للاراضي. اعني.........البحار.....الرمال....المعادن..........ولا تحسبوننا غافلين.
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28
11 - محمد الاثنين 01 يناير 2018 - 21:57
واش ضروري الإعتصام و الإضراب و الإنترنت و ... عاد الواحد ياخد حقو فهاد البلاد ؟ علاش القانون مكيتطبقش مباشرة و بسرعة على الكل ؟
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24
12 - ميكانيكي الاثنين 01 يناير 2018 - 21:58
صاحب الشيك بدون رصيد ولو كانت قيمته 500د يلقى في غياهب السجن ومشردوا الاسر يتابعون في حالة سراح نعم القانون ودولته
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29
13 - مواطن مقهور الاثنين 01 يناير 2018 - 22:23
اللهم ارحم ضعفاء هذا الوطن فلا ملجأ لهم إلا أنت،الفساد عمَّ البر والبحر،وتم الإستيلاء على كل الثروات والمناصب،وكل من انتفض وطالب بحقوقه المهضومة،تلفق له تهم الإنفصال والتخابر مع الخارج والمساس بسلامة وأمن الدولة.
المخزن وزبانيته صاروا يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب،لم ينفع معهم التشكي للقضاء أو الأمن،الكل تآمر وتكالب على المواطن الضعيف.
فلا ملجأ لنا إلا أنت يا رب،لقد ضاقت الأرض بالمغاربة،وصاروا عبيدا في أوطانهم،خونة فوق أراضيهم،فارحمنا وارفع عنا الظلم والقهر.
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10
14 - عمر الاثنين 01 يناير 2018 - 22:38
يبدوا من خلال المتابعات ان الامر له علاقة بالاراضي السلالية وهي ام الشرور ببلادنا ولا وجود لهذا النظام العقاري في باقي البلدان ولا فائدة من استمراره يجب تصفية جميع الاراضي السلالية واراضي الكيش عن طريق اما تفويتها لمستغليها او بيعها للخواص وينتهي المغرب من عقبة كبيرة في طريق تقدمه
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0
15 - Citoyenne du Monde الاثنين 01 يناير 2018 - 22:54
Le simple fait que ce criminel soit poursuivi en liberté est une preuve de complaisance et, pourquoi pas, de corruption. Le monsieur s'est beaucoup enrichi et engraissé à travers les longues années qu'ont duré ses méfaits connus de tous. Il est surement spécialiste en l'art de graisser la patte à qui il faut.
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