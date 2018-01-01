مصرع شخص وجروح خطيرة لآخر في حادثة بسلا

هسبريس - و.م.ع

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت، فجر الاثنين، على مستوى مقاطعة باب سبتة بسلا، حسب ما علم ما لدى السلطات المحلية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم حينما ارتطمت سيارة من النوع الخفيف كان على متنها ثلاثة أشخاص بأحد الاعمدة الخرسانية لإحدى البنايات السكنية بالقرب من سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالمدينة، مما تسبب في مصرع أحد ركاب السيارة على الفور وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث تم نقله الى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، فيما لاذ سائق المركبة بالفرار.

وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، كما باشرت عملية البحث عن السائق.