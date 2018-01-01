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الرئيسية | حوادث | مصرع شخص وجروح خطيرة لآخر في حادثة بسلا

مصرع شخص وجروح خطيرة لآخر في حادثة بسلا

مصرع شخص وجروح خطيرة لآخر في حادثة بسلا
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 01 يناير 2018 - 21:20

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت، فجر الاثنين، على مستوى مقاطعة باب سبتة بسلا، حسب ما علم ما لدى السلطات المحلية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم حينما ارتطمت سيارة من النوع الخفيف كان على متنها ثلاثة أشخاص بأحد الاعمدة الخرسانية لإحدى البنايات السكنية بالقرب من سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالمدينة، مما تسبب في مصرع أحد ركاب السيارة على الفور وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث تم نقله الى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، فيما لاذ سائق المركبة بالفرار.

وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، كما باشرت عملية البحث عن السائق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - قدور الاثنين 01 يناير 2018 - 21:49
السكر عووواقبه جد وخيمة. اوروبا في هاذه. الليلة تجعل وسائل النقل بالمجان حتى لا يستخدموا السيارات الخاصة تفاديا لمثل هاذه الحوادث المميتة. قبح الله الخمر.
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18
2 - مر من هنا الاثنين 01 يناير 2018 - 21:59
الخمر و عواقبه .....ملخص كل شيء
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8
3 - خولة الاثنين 01 يناير 2018 - 22:38
لا حول و لا قوة الا بالله الله يرحمهم و يغفر ليهم
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2
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