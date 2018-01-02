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الرئيسية | حوادث | الأمن المغربي يوقف متورطا في احتجاز أمريكية

الأمن المغربي يوقف متورطا في احتجاز أمريكية

الأمن المغربي يوقف متورطا في احتجاز أمريكية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 06:40

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، مساء الاثنين من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باحتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة ورزازات كانت قد توصلت، زوال اليوم بمكالمة هاتفية من متصل من مدينة سلا، أوضح فيها أنه تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من مواطنة أمريكية له معرفة سابقة بها، تدعي بأنها محتجزة من طرف أحد الأشخاص الذي يعرضها للعنف بمسكن كائن بمدينة ورزازات.

وتابع البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، مدعومة بالخبرات العلمية والتقنية، مكنت من تحديد مكان احتجاز الضحية البالغة من العمر 61 سنة، فضلا عن توقيف المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، بشير البلاغ، فإن المشتبه فيه كان يرافق الضحية أثناء إقامتها بعدة مؤسسات فندقية، قبل أن يقوم منذ أيام باصطحابها لشقة مكتراة بمدينة وارزازات، ويمنعها من مغادرة المسكن فضلا عن تعريضها للعنف.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغريبي وامريكي الجنسية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 06:58
ناري ؤيسمعها ترامب ؤالله حتى يصيفط ليكم DELTA FORCE ,,حامل الجواز الامريكي تحت حماية الولايات المتحدة فوق اي ارض وتحت اي سماء,,,هادشيي بالنسبة للامريكان الحقيقيين اما بحالي انا لي مجنس ؤكحل الراس ؤالله مايعقلو عليا,,,,,,,,,نسيتو قصة سيمو,ؤ,جينيفر ماشي نات القيامة.
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7
2 - عبدالله الثلاثاء 02 يناير 2018 - 09:36
في الأعوام الأخيرة استثمر المغرب كثيرا من أجل استقطاب السياح الأجانب من أجل جعل بلدنا واجهة سياحية مهمة،في معارض دولية، وساءل السمعية البصرية ،وتضاهرات ثقافية من أجل تحسين ساكنة المناطق السياحية ونمو اقتصاد البلد ...فلابد أن يكون هناك امن وتحسيس المجتمع من أجل تفهيمم بأن الشخص الدي يسوء إلى الاعتداء على السياح يسوء إلى الاعتداء على اقتصاد البلد ....اتدكر مرة كانت سانحة سويدية اغتصبت في اسطنبول فالمجرم لولا تدخل الأمن لكان ضحية قتل من طرف أصحاب المحلات والمتاجر لأنه ساء الا بلادهم ودمر صومعة المدينة وصمعة الاتراك ،
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3
3 - مغربي بأوربا الثلاثاء 02 يناير 2018 - 09:53
السلام عليكم جميعا. لاحول ولاقوة إلا بالله. وأش بغا عندها مسكينة 61 سنة. وأش دارت ليك. وكيقول ليك النصارى عنصريين.
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8
4 - لبنى الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:42
الكبت الجنسي جعل هذا المغربي المرشد السياحي المزور ان يطمع في امرأة قد تكون بسن جدته لكنه يعرف الفرق بينهما جسديا عاطفيا و فكريا و مظهرا .
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