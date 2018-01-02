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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة خمسيني مقتولا بمنزله بالحاجب

العثور على جثة خمسيني مقتولا بمنزله بالحاجب

العثور على جثة خمسيني مقتولا بمنزله بالحاجب
محمد اهرمش
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 09:47

ليلة الاثنين، عثرت سيدة على شقيقها البالغ من العمر 50 سنة، مقتولا بمنزله الكائن بحي المهدي جنوب مدينة الحاجب، على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الحاجب وإفران، وبجانبه شقيقها الثاني، الذي كان في مرحلة متقدمة من السكر.

وحسب مصادر هسبريس، فقد انتقلت عناصر من الضابطة القضائية، التابعة لأمن الحاجب، إضافة إلى الشرطة العلمية والسلطات المحلية والوقاية المدنية إلى مكان الحادث بعد إخطارها بجريمة القتل، وتم اعتقال شقيق الضحية، الذي عثر عليه بجانب جثته أثناء اكتشافها. ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لأجل تشريحها، فيما شرعت عناصر الشرطة القضائية في التحقيق لمعرفة المشتبه أو المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة ودوافعها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الشرقاوي.. الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:07
السلام...
رحمة الله عليه. الروح عزيزة عند خالقها.. لا بد من الحلاس في الدنيا قبل ألا خرة..
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3
2 - sadik الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:47
الموت ﻻ مفر منها اﻻ اننا نطلب كن الله عز وجل موتة مستورة الله يرحم ويغفر لنا وله
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4
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