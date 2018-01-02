24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/01/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:30
|12:36
|15:12
|17:34
|18:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- سطاتيون يهجرون القاعات الرياضية ويقبلون على الهواء الطلق
- مشروع للريف والوطن .. اقتراحات لبناء أسطول الشمال المدني
- غياب الماء الشروب يضاعف عزلة "تمزريت" في ضواحي ورزازات
- المثبتات الاجتماعية للأفكار وللمطالب السياسية
- سكن غير لائق بسيدي مومن
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
العثور على جثة خمسيني مقتولا بمنزله بالحاجب
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 09:47
ليلة الاثنين، عثرت سيدة على شقيقها البالغ من العمر 50 سنة، مقتولا بمنزله الكائن بحي المهدي جنوب مدينة الحاجب، على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الحاجب وإفران، وبجانبه شقيقها الثاني، الذي كان في مرحلة متقدمة من السكر.
وحسب مصادر هسبريس، فقد انتقلت عناصر من الضابطة القضائية، التابعة لأمن الحاجب، إضافة إلى الشرطة العلمية والسلطات المحلية والوقاية المدنية إلى مكان الحادث بعد إخطارها بجريمة القتل، وتم اعتقال شقيق الضحية، الذي عثر عليه بجانب جثته أثناء اكتشافها. ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لأجل تشريحها، فيما شرعت عناصر الشرطة القضائية في التحقيق لمعرفة المشتبه أو المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة ودوافعها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الشرقاوي.. الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:07
السلام...
رحمة الله عليه. الروح عزيزة عند خالقها.. لا بد من الحلاس في الدنيا قبل ألا خرة..
رحمة الله عليه. الروح عزيزة عند خالقها.. لا بد من الحلاس في الدنيا قبل ألا خرة..
2 - sadik الثلاثاء 02 يناير 2018 - 10:47
الموت ﻻ مفر منها اﻻ اننا نطلب كن الله عز وجل موتة مستورة الله يرحم ويغفر لنا وله
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2