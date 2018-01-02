العثور على جثة خمسيني مقتولا بمنزله بالحاجب

محمد اهرمش

ليلة الاثنين، عثرت سيدة على شقيقها البالغ من العمر 50 سنة، مقتولا بمنزله الكائن بحي المهدي جنوب مدينة الحاجب، على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الحاجب وإفران، وبجانبه شقيقها الثاني، الذي كان في مرحلة متقدمة من السكر.

وحسب مصادر هسبريس، فقد انتقلت عناصر من الضابطة القضائية، التابعة لأمن الحاجب، إضافة إلى الشرطة العلمية والسلطات المحلية والوقاية المدنية إلى مكان الحادث بعد إخطارها بجريمة القتل، وتم اعتقال شقيق الضحية، الذي عثر عليه بجانب جثته أثناء اكتشافها. ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لأجل تشريحها، فيما شرعت عناصر الشرطة القضائية في التحقيق لمعرفة المشتبه أو المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة ودوافعها.