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الرئيسية | حوادث | إيقاف سائق مغربي مخمور لدهس راجلين بإسبانيا

إيقاف سائق مغربي مخمور لدهس راجلين بإسبانيا

إيقاف سائق مغربي مخمور لدهس راجلين بإسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:45

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية سائقا مغربيا مخمورا تسبب في حالة من الذعر بعدما اعتلت سيارته رصيف شارع "لانخارون" بمدينة فالينسيا، شرق إسبانيا، ودهس أربعة راجلين.

صحيفة "دياريو إنفورماثيون" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن المهاجر المغربي، البالغ من العمر 40 عاما، كان يقود سيارة بسرعة في حالة سكر طافح، متسببا في إصابة أربعة راجلين، تتراوح أعمارهم ما بين 48 و60 عاما، بجروح نقلوا إثرها إلى أقرب مركز طبي بغية تلقي العناية اللازمة.

وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته فإن جموعا من المارة هربوا من عملية الدهس وسط شارع حيوي يعرف حركة دؤوبة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن أفرادا من الحرس المدني نفوا أن تكون للحادث علاقة بعمل إرهابي، لاسيما بعدما مكن اختبار الكحول من تأكيد صحة تعاطي الشخص الموقوف للمخدرات.

وتم وضع الفاعل تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث التمهيدي بشأن تهمة تتعلق بـ"تعريض حياة الآخرين للخطر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - هههههههه الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:52
الله الله على المغاربة المسلمين وسفراء بلادهم مشاو دول اروبيا اعطيو صورة جميلة على المغاربة والمسلمين 40 سنة اسكران الله ياخد فيكم الحق
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92
2 - المهاجر الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:54
المهاجرين المغاربة بإسبانيا سمعتهم ليست طيبة إلا من رحم ربي. ..لأن أغلبهم اميون وهجرتهم عشوائية ....ويعطون صورة جد قبيحة عن بلدهم الأصلى. ..ونحن كمهاجريين متقفون نحاول قدر المستطاع أن نصلح ما افسدوه. ..لكن الأمور جد معقدة ...
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70
3 - PureMinded الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:02
سيقول قائل الحمد لله سكران ماشي داعشي.

الله يعفو.
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18
4 - حيصبيص الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:33
هنا المغاربا في بلادهم كيشربو غير اتاي وكيقتلو 10 اما كون كان سكران غادي يقتل عدد سكان الغوطة الشرقية
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21
5 - رضا الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:39
اقضي اجازتي دائما في اسبانيا.وﻻحظت كما جاء على لسان أحد المعلقين ان الأغلبية الساحقة من الجالية المغربية المقيمة بهدا البلد الايبيري هم شباب ينتمون لمدن الشرق وبني مﻻل.دهبوا الى هناك عن طريق الحريك او خرق التأشيرة. اغبيتهم لم تستطع الاندماج مع المجتمع الأوروبي الحضاري بفعل محدودية مستواهم الدراسي ونشاتهم في وسط بدوي.لدلك ﻻ يجدون التقدير من الاسبان
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26
6 - لا هوادة الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:14
يقول المثل العامي:(الحوتة تتخنز الشواري) كان من الاجدر لهاذا احثالة ان يعطي صورة جملية عن بلاده بالاخلاق وحسن السلوك لا بالعربدة والسكر الطافح. نتج عنه اصابات لاهل البلد. يجب ان يحاكم باشد العقاب و يرحل الي بلاده. حتى لا يجد ما يقتات به بالاحرى ان يسكر. الهاذا تغامر بحياتك للوصول الى هنا.؟ قبح الله سعيك.
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22
7 - قاريء الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:21
الخمر + المخدرات + السيارة + السرعة + مغربي = خطر متنوع.....يحتمل أن يتعرض المعني بالأمر للسجن و الطرد لان هذا السلوك غير مقبول و من زهرو ضحايا الكارثة كلهم كبار في السن و يمكن تكون اصاباتهم بليغة
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18
8 - مغربية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:34
فين ما مشينا نديرو الشوهة
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23
9 - aziz madrid الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:34
ردا على المهاجر المثقفون راهم في المغرب ماشي فاسبانيا وادا كنت متقف فمادا تفعل هنا
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-17
10 - Zohair الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:06
أريد أن أعرف كم من تصرف وكم من شخص حرم بإسبانيا من طرف هذا السائق المخمور ؟
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10
11 - مغربية الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:33
اصلا العنصرية غير بناتكم ا المعلق رضا الصالح والطالح فين ما مشيتي ماشي غير مدن الشرق وبني ملال لأن هذه المدن أعطت للمغرب مواطنون صالحون مثلها مثل باقي المدن
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5
12 - FAITS DIVERS الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:17
CE MAROCAIN EST UN HOMME COMME LES AUTRES. IL A FAIT UN ACCIDENT EN ÉTAT D'ÉBRIÉTÉ COMME LES AUTRES QUI FONT LA MÊME CHOSE DE PART LE MONDE.
CESSEZ DE CRITIQUER BÊTEMENT VOS COMPATRIOTES.
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0
13 - Upss الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:18
شارب تم زاد طلع السيارة تايصحاب راسو بيلوط طاير هاهو جابها فراسو رخصة السياقة مشات الغرامة السجن وربما حتا الخدمة مشات سنة سعيدة LOL
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4
14 - بوهالي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:50
ما لي أرى بعض المعلقين يطلبون من المهاجرين أن يكون سفراء بلدهم عن طريق إعطاء صورة مشرفة عنه و فاقد الشيء لا يعطيه فالمهاجر غير مؤهل لذلك فجلهم أميون و فقراء منحدرون من المغرب العميق و من أوساط معوزة لم يكن لهم في بلدهم أي حظ اجتماعي أو اقتصادي أو تعليمي كانوا يعيشون التهميش و الاقصاء فكيف تطلبون منهم ما لا طاقة لهم بها فهم غير مؤهلين للاندماج داخل اسبانيا التي دخلوها بطريقة غير شرعية .فماذا تنتظرون منهم ؟
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1
15 - من كاليفورنيا الى المعلق 5 الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:51
انا ابن بني ملال واعيش في امريكا جنسية أمريكية درست في اكبر جامعة و اقضي إجازتي كل سنة في بلدي المغرب في مدينتي بني ملال !
بني ملال ونواحيها بوادي وقرى جبلية فرحت دكاترة ومهندسين وكوادر ورجال اعمال
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6
16 - Zohir الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:38
انا لذي اصدقاء من الامن والدرك Policía y guardia civil جلهم يقولون وليس كدب بأن امهر السائقين باسبانيا هم المغاربة حيت النقط الخاصة برخصة السياقة تبقى على حالها لسنوات وايضا المغاربة هم الوحيدون الدين لهم تخفيض كبير التأمين على السيارات لأن كل سنة لم ترتكب خطا يتم خفض التمن اي ان هناك بعض المغاربة من لهم تامين سنوي للسيارات لا يتجاوز 100 أورو في حين نجد اسبانببن لهم تامين يصل إلى 900 او 1000 أورو في السنة.هدا ردا على بعض من عمم بأن المغاربة يشوهون سمعة المغرب روح ان تناك المغاربة أينما رحلوا وارتحلوا لهم سمعة طيبة ومستوى عالي إلا القليل اعطيك متال المغاربة هم الشعب الوحيد الدي يتكلم عدة لغات في حين الاسبان يعرفون لغة وحيدة وهي لغتهم الإسبانية
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4
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