إيقاف سائق مغربي مخمور لدهس راجلين بإسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية سائقا مغربيا مخمورا تسبب في حالة من الذعر بعدما اعتلت سيارته رصيف شارع "لانخارون" بمدينة فالينسيا، شرق إسبانيا، ودهس أربعة راجلين.

صحيفة "دياريو إنفورماثيون" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن المهاجر المغربي، البالغ من العمر 40 عاما، كان يقود سيارة بسرعة في حالة سكر طافح، متسببا في إصابة أربعة راجلين، تتراوح أعمارهم ما بين 48 و60 عاما، بجروح نقلوا إثرها إلى أقرب مركز طبي بغية تلقي العناية اللازمة.

وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته فإن جموعا من المارة هربوا من عملية الدهس وسط شارع حيوي يعرف حركة دؤوبة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن أفرادا من الحرس المدني نفوا أن تكون للحادث علاقة بعمل إرهابي، لاسيما بعدما مكن اختبار الكحول من تأكيد صحة تعاطي الشخص الموقوف للمخدرات.

وتم وضع الفاعل تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث التمهيدي بشأن تهمة تتعلق بـ"تعريض حياة الآخرين للخطر".