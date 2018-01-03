تعدّد سرقات النحاس يثير استياء ساكنة بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

بعد تعرّض كمية من الأسلاك النحاسية للسرقة ليلة الجمعة الماضي، بالحي السكني الزيتونة بمدينة خريبكة، وتدخّل إحدى شركات الاتصال لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، استفاق سكان الحي ذاته صباح أمس على وقع تعرّض الأسلاك للسرقة من جديد، وانقطاع شبكة الهاتف الثابت والإنترنيت عن المنازل والإدارات.

وأضح مسؤول في الشركة المستهدفة بعملية السرقة أن واقعة أمس هي الثالثة من نوعها، إذ يعمل مجهولون على سرقة كميات مهمة من الأسلاك النحاسية في أوقات متأخرة من الليل، ما يُكبّد الشركة خسائر كبيرة، من جهة، ويتسبب في حرمان حوالي 500 زبون من خدمات الهاتف الثابت والإنترنيت، من جهة ثانية.

وأضاف المسؤول ذاته أن السكان القريبين من مكان عملية السرقات المتكررة لا يبدون أي تعاون، ولا يحرصون على إشعار السلطات الأمنية بما يحدث أمام منازلهم تحت جنح الظلام، في وقت تُجنّد الشركة تقنييها وعمالها مع كل عملية سرقة، وتوفر أسلاكا نحاسية جديدة ومُكلّفة، من أجل إصلاح الأعطاب وإعادة خدمات الاتصال إلى الزبناء في أقرب وقت ممكن.

وعن الإجراءات الممكن اتخاذها للحيلولة دون تكرار السرقة، أوضح المتحدث أن الكل معنيّ بالتعاون لوقف هذا النزيف، خاصة على مستوى المصالح الأمنية المطالبة بتكثيف الدوريات الليلية بالحي السكني الزيتونة، والتفاعل بالسرعة المطلوبة مع الشكايات التي وضعتها الشركة حول السرقات المتكررة والمتقاربة من حيث الزمان والمكان؛ فيما ستواصل الشركة دورياتها الليلية لتفقد ممتلكاتها.