دهس سيارة خفيفة يصرع أربعينية قرب صفرو

رشيد الكويرتي من فاس

لقيت سيدة، صباح اليوم الثلاثاء، مصرعها بمركز جماعة عين تمكناي ضواحي مدينة صفرو، بعد أن دهستها سيارة خفيفة كان يقودها أستاذ كان متوجها إلى مقر عمله برباط الخير.

وأوردت مصادر هسبريس أن الضحية، في عقدها الرابع، تعرضت لهذا الحادث المميت حين كانت بصدد عبور الطريق الرابطة بين المنزل ورباط الخير، على مستوى المقطع الطرقي المحاذي لإعدادية 6 نونبر.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة بمكان وقوع الحادثة متأثرة بإصابتها البليغة على مستوى الرأس، مبرزة أن عناصر الدرك الملكي حضرت إلى عين المكان وأعدت محضرا في الموضوع.

وقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو، لإخضاعها للترشيح الطبي.