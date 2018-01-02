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دهس سيارة خفيفة يصرع أربعينية قرب صفرو
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 16:33
لقيت سيدة، صباح اليوم الثلاثاء، مصرعها بمركز جماعة عين تمكناي ضواحي مدينة صفرو، بعد أن دهستها سيارة خفيفة كان يقودها أستاذ كان متوجها إلى مقر عمله برباط الخير.
وأوردت مصادر هسبريس أن الضحية، في عقدها الرابع، تعرضت لهذا الحادث المميت حين كانت بصدد عبور الطريق الرابطة بين المنزل ورباط الخير، على مستوى المقطع الطرقي المحاذي لإعدادية 6 نونبر.
وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة بمكان وقوع الحادثة متأثرة بإصابتها البليغة على مستوى الرأس، مبرزة أن عناصر الدرك الملكي حضرت إلى عين المكان وأعدت محضرا في الموضوع.
وقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو، لإخضاعها للترشيح الطبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - sbaho lila الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:03
للاسف كنت بعين المكان بعد وقوع الحادث المؤلم.و للاشارة فالضحية يتجاوز عمرها العقد الرابع و من زاوية نظري فالضحية رحمة الله عليها تتحمل مسؤولية هذا الحادث المؤلم نظرا لعبورها للطريق دون الالتفات و مباغتتها لسائق السيارة
2 - الملاحظ الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:33
الى القارء sbaholil ليكن في علمك ايها الاخ لو كان هدا الاستاد يسوق سيارته على مهل وخصوصا وسط الدوار .لما ماتت هده السيدة المسكينة.اللهم ارحمها وارزق اهلها الصبر والسلوان.اما الاستاد ففي التاني السلامة وفي العجلة الندامة
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