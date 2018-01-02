الدرك يفكك معملين سريين لصنع أكياس البلاستيك

هسبريس - و.م.ع

أعلن الدرك الملكي، اليوم الثلاثاء، أن عناصره تمكنت يوم 30 دجنبر الماضي من تفكيك معملين سريين لصنع الأكياس البلاستيكية، وذلك في إطار تنفيذ القانون 77-15 الذي يقضي بمنع وصنع وحيازة الأكياس البلاستيكية.

وأوضح بلاغ للدرك الملكي أن الورشة الأولى تتواجد بدوار دار لعرج، بقيادة السعادة بعمالة مراكش، فيما تتواجد الورشة الثانية بدوار أولاد حادة بالجماعة القروية لسيدي حجاج اقليم مديونة.

وأبرز المصدر ذاته، أن العمليتين مكنتا من حجز 7 أطنان و771 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، وطنين و150 كيلوغراما من أسطوانات البلاستيك، وأربعة أطنان و878 كيلوغراما من المادة الأولية (بوليثيلين)، وطن من النفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى 18 آلة للتصنيع.

وخلص البلاغ إلى أن البحث لايزال جاريا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف الأشخاص المتورطين في هاتين القضيتين وتقديمهم للعدالة.