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الرئيسية | حوادث | الدرك يفكك معملين سريين لصنع أكياس البلاستيك

الدرك يفكك معملين سريين لصنع أكياس البلاستيك

الدرك يفكك معملين سريين لصنع أكياس البلاستيك
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:50

أعلن الدرك الملكي، اليوم الثلاثاء، أن عناصره تمكنت يوم 30 دجنبر الماضي من تفكيك معملين سريين لصنع الأكياس البلاستيكية، وذلك في إطار تنفيذ القانون 77-15 الذي يقضي بمنع وصنع وحيازة الأكياس البلاستيكية.

وأوضح بلاغ للدرك الملكي أن الورشة الأولى تتواجد بدوار دار لعرج، بقيادة السعادة بعمالة مراكش، فيما تتواجد الورشة الثانية بدوار أولاد حادة بالجماعة القروية لسيدي حجاج اقليم مديونة.

وأبرز المصدر ذاته، أن العمليتين مكنتا من حجز 7 أطنان و771 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، وطنين و150 كيلوغراما من أسطوانات البلاستيك، وأربعة أطنان و878 كيلوغراما من المادة الأولية (بوليثيلين)، وطن من النفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى 18 آلة للتصنيع.

وخلص البلاغ إلى أن البحث لايزال جاريا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف الأشخاص المتورطين في هاتين القضيتين وتقديمهم للعدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - wood الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:11
الامن و الدرك عليه ان يحقق في المسائل الخطيرة كالتلاعبات في صفقات بالملايير كالبرنامج الاستعجالي و غيرها من الخروقات كبناء الطرق و القناطر ، و يحقق في الاف الاطنان من المواد الفاسدة من لحوم و دقيق و مواد غدائية فاسدة او منتهية الصلاحية التي يستهلكها المغاربة ، و يحقق في كيف وصلت زيت الزيتون الى 60 درهم ، و يحقق في العشوائية التي تعيشها المدارس الخصوصية و النقل المدرسي الذي يشتغل خارج القانون ، و يحقق في النفايات السامة التي يتم استيرادها من الخارج و اللائحة طويلة ،اما هذه الحملة فوراءها جهات هدفها تسويق اكياس بلاستيكية من نوع اخر لا تقل سوءا عن سابقتها ، فالقانون في المغرب يتم توظيفه لحماية المافيا !!!
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33
2 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:15
يجب معاقبات هؤلاء بغرامة ثقيلة . لكي يكونوا عبرة للاخرين . نكافح لحظر تصنيع هذه المادة السامة . وهم يزيدون في صنعه !
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-27
3 - andou الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:05
رجال الدرك،رجال الشرطة ،ما عن الانواع والأصناف الاخرى من غير الرجال ،كاشباه الرجال و انصاف الرجال.الميكا منعت لأمر بيءي و لضررها بالبيءة على المدى الطويييييييل لكون البلاستيك لا يتحلل سريعا،فماذا عن المشاريع و الاتزامات الحكومية الاجتماعية العاجله التي تمس مباشرة الفرد و حاجاته المعيشية ،يجب تدخل الرجال من الدرك و الشرطة لاتبات و تسريع وتتبع المشاريع و اقتناص المخالفين و المماطلين و محاسبتهم مراقبتهم الدورية.الخير خير والاول بالاول اخير .
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7
4 - SOUAD الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:34
Il faut commencer par les grosses affaires louches. Je pense que ces 2 entreprises n n’ont pas de bonnes couvertures. C tjrs les petits qui paient pour les grands. Je ne sais comment des gens qui deviennent riches et grands propriétaires fonciers en si peu de temps (parlementaires, grands responsables, ++des gens de l entourage…...).
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8
5 - Aimad الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:48
الميكا موجودة في جميع انحاء العالم بانتضام واحترام للبيئة اما بروتكلات الدرك ماهي الا ضغوطات من جهات معنية هدفها بيع منتوجها الجديد (البديل الفاشل
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