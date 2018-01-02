ثلاثينية تنهي حياتها شنقا ضواحي شفشاون

هسبريس - متابعة

أقدمت امرأة في الثلاثين من العمر، اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياتها شنقا بمنزلها الكائن بدوار اعرابن، التابع لجماعة بني بوزرة بإقليم شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية هسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الهالكة، متزوجة وأم لأطفال، وجدت جثة هامدة بعدما لفت حبلا حول عنقها.

وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وعملت على توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، وفتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.