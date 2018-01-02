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الرئيسية | حوادث | ثلاثينية تنهي حياتها شنقا ضواحي شفشاون

ثلاثينية تنهي حياتها شنقا ضواحي شفشاون

ثلاثينية تنهي حياتها شنقا ضواحي شفشاون
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:50

أقدمت امرأة في الثلاثين من العمر، اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياتها شنقا بمنزلها الكائن بدوار اعرابن، التابع لجماعة بني بوزرة بإقليم شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية هسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الهالكة، متزوجة وأم لأطفال، وجدت جثة هامدة بعدما لفت حبلا حول عنقها.

وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وعملت على توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، وفتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.

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1 - ميساء الثلاثاء 02 يناير 2018 - 22:10
الإكتئاب.مرض يصيب النفس والجسم ويسبب ألما نفسيا
هو مرض عبارة عن مزيج من الحزن والوحدة والرفض من قبل الآخرين
وهو ايضا حالة الياس والإحتباط التي يمر بها الشخص
ومن اهم الاسباب الي تؤدي الى هاذا المرض هو العامل الوراثي
لكن في بلدنا اهم اسبابه هو الحكرة والتهميش وكثرة المشاكل الإجتماعية وعدم توفر ضروريات ومستحقات الحياة والترفيه مما يؤدي الشخص المصاب به الى الإنتحار ووضع حد لحياته فاغلبية المنتحرين هم اؤناس فقراء لاذو مرارة الحياة لم يجدو لا رفيق ولا رحيم يمد لهم يد المساعدة﻿
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