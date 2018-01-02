24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/01/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:30
|12:36
|15:12
|17:34
|18:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- سطاتيون يهجرون القاعات الرياضية ويقبلون على الهواء الطلق
- خبير أممي مغربي يرصد مستقبل "مينا" وآفاق النزاع في الصحراء
- مشروع للريف والوطن .. اقتراحات لبناء أسطول الشمال المدني
- غياب الماء الشروب يضاعف عزلة "تمزريت" في ضواحي ورزازات
- سفير المغرب بالبحرين: القدس رمز التعايش الديني
الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف" (5.00)
مؤسسات الدولة تشرع في الإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق للأصول (5.00)
- تنفيذ الحظر يثير استياء مصنعي وباعة "واقي الصدمات" بالسيارات - (69)
- الزفزافي يغيب عن "محاكمة الريف" والنيابة تطالب بإحضاره بالقوة - (56)
- الرباح يقود وزراء إلى جرادة لبحث بديل اقتصادي عن "مناجم الموت" - (48)
- استقالات وهزائم في الانتخابات الجزئية تؤرق بال "إخوان العثماني" - (47)
- المظاهرات تتواصل في إيران .. والسلطات تتوعد بـ"الحديد والنار" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ثلاثينية تنهي حياتها شنقا ضواحي شفشاون
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 21:50
أقدمت امرأة في الثلاثين من العمر، اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياتها شنقا بمنزلها الكائن بدوار اعرابن، التابع لجماعة بني بوزرة بإقليم شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية هسبريس.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الهالكة، متزوجة وأم لأطفال، وجدت جثة هامدة بعدما لفت حبلا حول عنقها.
وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وعملت على توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، وفتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ميساء الثلاثاء 02 يناير 2018 - 22:10
الإكتئاب.مرض يصيب النفس والجسم ويسبب ألما نفسيا
هو مرض عبارة عن مزيج من الحزن والوحدة والرفض من قبل الآخرين
وهو ايضا حالة الياس والإحتباط التي يمر بها الشخص
ومن اهم الاسباب الي تؤدي الى هاذا المرض هو العامل الوراثي
لكن في بلدنا اهم اسبابه هو الحكرة والتهميش وكثرة المشاكل الإجتماعية وعدم توفر ضروريات ومستحقات الحياة والترفيه مما يؤدي الشخص المصاب به الى الإنتحار ووضع حد لحياته فاغلبية المنتحرين هم اؤناس فقراء لاذو مرارة الحياة لم يجدو لا رفيق ولا رحيم يمد لهم يد المساعدة
هو مرض عبارة عن مزيج من الحزن والوحدة والرفض من قبل الآخرين
وهو ايضا حالة الياس والإحتباط التي يمر بها الشخص
ومن اهم الاسباب الي تؤدي الى هاذا المرض هو العامل الوراثي
لكن في بلدنا اهم اسبابه هو الحكرة والتهميش وكثرة المشاكل الإجتماعية وعدم توفر ضروريات ومستحقات الحياة والترفيه مما يؤدي الشخص المصاب به الى الإنتحار ووضع حد لحياته فاغلبية المنتحرين هم اؤناس فقراء لاذو مرارة الحياة لم يجدو لا رفيق ولا رحيم يمد لهم يد المساعدة
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1