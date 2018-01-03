شاب من الرحل يجهز على ثلاثيني ناحية اشتوكة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لماسة، الثلاثاء، شابا يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، لارتكابه جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت، ذهب ضحيتها شخص في الثلاثينات من العمر، بمنطقة "المرس" التابعة لقيادة ماسة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فقد كان الضحية يهم بالمرور من منطقة خلاء في اتجاه دوار "المرس"، الذي يقطن به، قبل أن يتفاجأ بوابل من الأحجار من محيط خيام للرعاة الرحل الذين تمكّنوا من شلّ حركته، وتعنيفه بواسطة عصا، ليسقط مدرجا في الدماء ويلقي مصرعه بالمكان.

وعلى إثر الأبحاث الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة، تم توقيف شاب من بين الرعاة الرحل، ينحدر من منطقة أسا الزاك، للاشتباه في وقوفه المباشر وراء هذه الجريمة.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، ونقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها.