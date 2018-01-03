24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:37
|15:12
|17:35
|18:55
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- نعت الآخر بـ"ولد الحرام" .. هكذا ينخر الحسد قلوب مواطنين مغاربة
- سطاتيون يهجرون القاعات الرياضية ويقبلون على الهواء الطلق
- خبير أممي مغربي يرصد مستقبل "مينا" وآفاق النزاع في الصحراء
- مشروع للريف والوطن .. اقتراحات لبناء أسطول الشمال المدني
- غياب الماء الشروب يضاعف عزلة "تمزريت" في ضواحي ورزازات
الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف" (5.00)
الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا (5.00)
- تنفيذ الحظر يثير استياء مصنعي وباعة "واقي الصدمات" بالسيارات - (83)
- الزفزافي يغيب عن "محاكمة الريف" والنيابة تطالب بإحضاره بالقوة - (60)
- الرباح يقود وزراء إلى جرادة لبحث بديل اقتصادي عن "مناجم الموت" - (50)
- استقالات وهزائم في الانتخابات الجزئية تؤرق بال "إخوان العثماني" - (48)
- يهود يُراسلون الملك لصد مقترح "البام" سحب جنسياتهم المغربية - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاب من الرحل يجهز على ثلاثيني ناحية اشتوكة
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لماسة، الثلاثاء، شابا يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، لارتكابه جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت، ذهب ضحيتها شخص في الثلاثينات من العمر، بمنطقة "المرس" التابعة لقيادة ماسة، ضواحي اشتوكة آيت باها.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فقد كان الضحية يهم بالمرور من منطقة خلاء في اتجاه دوار "المرس"، الذي يقطن به، قبل أن يتفاجأ بوابل من الأحجار من محيط خيام للرعاة الرحل الذين تمكّنوا من شلّ حركته، وتعنيفه بواسطة عصا، ليسقط مدرجا في الدماء ويلقي مصرعه بالمكان.
وعلى إثر الأبحاث الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة، تم توقيف شاب من بين الرعاة الرحل، ينحدر من منطقة أسا الزاك، للاشتباه في وقوفه المباشر وراء هذه الجريمة.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، ونقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها.