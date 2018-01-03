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الرئيسية | حوادث | شاب من الرحل يجهز على ثلاثيني ناحية اشتوكة

شاب من الرحل يجهز على ثلاثيني ناحية اشتوكة

شاب من الرحل يجهز على ثلاثيني ناحية اشتوكة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 03 يناير 2018 - 00:05

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لماسة، الثلاثاء، شابا يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، لارتكابه جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت، ذهب ضحيتها شخص في الثلاثينات من العمر، بمنطقة "المرس" التابعة لقيادة ماسة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فقد كان الضحية يهم بالمرور من منطقة خلاء في اتجاه دوار "المرس"، الذي يقطن به، قبل أن يتفاجأ بوابل من الأحجار من محيط خيام للرعاة الرحل الذين تمكّنوا من شلّ حركته، وتعنيفه بواسطة عصا، ليسقط مدرجا في الدماء ويلقي مصرعه بالمكان.

وعلى إثر الأبحاث الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة، تم توقيف شاب من بين الرعاة الرحل، ينحدر من منطقة أسا الزاك، للاشتباه في وقوفه المباشر وراء هذه الجريمة.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، ونقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبد الله الأربعاء 03 يناير 2018 - 00:20
بكل صراحة هاد الرحل كيجيو من الصحراء بالجمال ديالهم والمواشي ديالهم كيتعداو على الناس وغي لي ما عرافهم ضاسرين بزاف حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. كل الشكر هسبريس
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22
2 - مغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 00:53
يا عباد الله طبقوا الاعدام على القاتل ليكون عبرة لامثاله هذا هو الحل الوحيد للحد من الاجرام وقطع يد السارق والا سوف تحاسبون قبل وعند لقاء الله
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28
3 - adil الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:36
كايحسابليهوم ماكاينش المخزن فالخلا.المخزن دغيا يبعت معاك،غير ديرها زوينة.
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8
4 - سوس العالمة الأربعاء 03 يناير 2018 - 01:59
لماذا خذه الحكرة في سوس لماذا حقرة لم اراها من قبل
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3
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