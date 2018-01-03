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الرئيسية | حوادث | السرقة تقود إلى اعتقال مهاجرين مغربيين بإسبانيا

السرقة تقود إلى اعتقال مهاجرين مغربيين بإسبانيا

السرقة تقود إلى اعتقال مهاجرين مغربيين بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 03 يناير 2018 - 09:50

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرين مغربيين يقومان بسرقة المنازل واعتراض سبيل المارة، إذ تمكنا من الاستيلاء على هواتف نقالة وقفازات ومجوهرات ومحجوزات أخرى أعيدت فيما بعد إلى أصحابها.

ووفق ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية، فقد تم اعتقال المغربيين، بناء على مكالمة هاتفية من شرطي كان خارج وقت العمل، وكان داخل إقامة سكنية بمدينة مورسيا، جنوب إسبانيا، مضيفة أن وحدات أمنية، تابعة لمركز الشرطة المحلية بالمدينة، قامت بتطويق المكان ومحاصرة المشتبه بهما اللذين حاولا الفرار.

ووفق المصادر ذاتها، فقد اقتيد المتهمان إلى مقر القيادة العليا للأمن بالمنطقة، مشيرة إلى أنه "ضبط بحوزتهما سكين يستعملانه في أعمال الخطف والسرقة تحت التهديد".

وتمكنت عناصر الأمن أيضا من التعرف على مصدر جميع المحجوزات المسروقة، وقامت بوضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ABC الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:05
برافو على الشرطة الاسبانية ! يجب عقب المجرمين وبعد يجب ترحيلهم الى عكاشا ايخ على الشوهة والتكليخ باغين فلوس بدون عمل و لا مهنة هؤلاء موسخين عقليا غير مربيين ولا أصل لهم.
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2 - ilyasi الأربعاء 03 يناير 2018 - 11:10
إن شاء الله،أقصى العقوبات،تشرميل تبعنا إلى هاد البلاد السعيدة،لي كتفو خوين وخى يمشي لليابان مايخدم،الشيء الذي لا نقبل هو تعكير صفو الأمن والأمان الذي تنعم به إسبانيا،نساء وشباب يخرجون من مقرات عملهم أو من الملاهي الليلية في أوقات جد متأخرة وأماكن خالية،ولا أحد يعترض سبيلهم،بالعكس ترى الناس تساعد من طفح سكره،على الأقل تنادي على سيارة الإسعاف والشرطة.في المغرب إذا لم يعترض سبيلك مشرمل يعترضه أصحاب الحال.
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