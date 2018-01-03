السرقة تقود إلى اعتقال مهاجرين مغربيين بإسبانيا

متابعة من خالد ملوك

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرين مغربيين يقومان بسرقة المنازل واعتراض سبيل المارة، إذ تمكنا من الاستيلاء على هواتف نقالة وقفازات ومجوهرات ومحجوزات أخرى أعيدت فيما بعد إلى أصحابها.

ووفق ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية، فقد تم اعتقال المغربيين، بناء على مكالمة هاتفية من شرطي كان خارج وقت العمل، وكان داخل إقامة سكنية بمدينة مورسيا، جنوب إسبانيا، مضيفة أن وحدات أمنية، تابعة لمركز الشرطة المحلية بالمدينة، قامت بتطويق المكان ومحاصرة المشتبه بهما اللذين حاولا الفرار.

ووفق المصادر ذاتها، فقد اقتيد المتهمان إلى مقر القيادة العليا للأمن بالمنطقة، مشيرة إلى أنه "ضبط بحوزتهما سكين يستعملانه في أعمال الخطف والسرقة تحت التهديد".

وتمكنت عناصر الأمن أيضا من التعرف على مصدر جميع المحجوزات المسروقة، وقامت بوضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.