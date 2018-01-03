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كُتّاب وآراء
موقوف من لدن الشرطة يفارق الحياة بمدينة تمارة
توفي شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي في مدينة تمارة.
المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أوردت أن مصالح الأمن الوطني بمدينة تمارة كانت قد أوقفت المعني بالأمر مساء أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وتخريب ممتلكات خاصة وحيازة سكين بدون سند مشروع؛ فضلا عن كونه موضوع بحث من أجل إكراه بدني، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى في مناسبتين للتحقق من وضعه الصحي بعدما ظهرت عليه أعراض مرضية، حيث تم الاحتفاظ به بالمؤسسة الاستشفائية قبل أن توافيه المنية.
وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات رهن التشريح الطبي؛ فيما أمرت النيابة العامة المختصة الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي في النازلة؛ وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
خاص التشريح من طرف اطباء اجانب
هل تعلم أن بعضا من السجناء يموتون في ردهات و ممرات المعتقلات بالمغرب بسبب اللامبالاة والإهمال!
هل تعلم حجم السادية التي يمارسها بعض رجال الأمن في مخافر الشرطة وفي السجون على مساجين المغاربة
يعني المرحوم كان مقرقب وهاز سيف وقام بتخريب سيارات واملاك الناس ...ماشي بعيد يكون توفى بسبب جرعة زائدة من المخدرات overdose او بفعل شجار او بفعل اكرام شي مالين طموبيلات لي هرس له ...المهم الله يرحموا والله يهدي شباب اليوم