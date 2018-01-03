24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1217:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. سلامي: المحليون يلعبون "الشان" بلا ضغوط .. والإخفاق ليس كَارِثة (5.00)

  2. الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف" (5.00)

  3. احتجاج باعة جائلين يرافق افتتاح سوق بسطات (5.00)

  4. ورشات نفسية لفائدة تلاميذ المدارس في تزنيت (5.00)

  5. الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | موقوف من لدن الشرطة يفارق الحياة بمدينة تمارة‎

موقوف من لدن الشرطة يفارق الحياة بمدينة تمارة‎

موقوف من لدن الشرطة يفارق الحياة بمدينة تمارة‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:05

توفي شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي في مدينة تمارة.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أوردت أن مصالح الأمن الوطني بمدينة تمارة كانت قد أوقفت المعني بالأمر مساء أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وتخريب ممتلكات خاصة وحيازة سكين بدون سند مشروع؛ فضلا عن كونه موضوع بحث من أجل إكراه بدني، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى في مناسبتين للتحقق من وضعه الصحي بعدما ظهرت عليه أعراض مرضية، حيث تم الاحتفاظ به بالمؤسسة الاستشفائية قبل أن توافيه المنية.

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات رهن التشريح الطبي؛ فيما أمرت النيابة العامة المختصة الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي في النازلة؛ وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - انا الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:38
قتلتوه بالتغذيب و رضيتوه مريض
خاص التشريح من طرف اطباء اجانب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
2 - بوعزة الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:52
أكيد فارق الحياة نتيجة التعديب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
3 - اساركا الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:58
هل تعلم أن أفرادا من الشعب المغربي يموتون في مخافر الشرطة بسبب الضرب والتعذيب!
هل تعلم أن بعضا من السجناء يموتون في ردهات و ممرات المعتقلات بالمغرب بسبب اللامبالاة والإهمال!
هل تعلم حجم السادية التي يمارسها بعض رجال الأمن في مخافر الشرطة وفي السجون على مساجين المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
4 - طبيب مكناسي الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:06
(كانت قد أوقفت المعني بالأمر مساء أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وتخريب ممتلكات خاصة وحيازة سكين بدون سند مشروع)...
يعني المرحوم كان مقرقب وهاز سيف وقام بتخريب سيارات واملاك الناس ...ماشي بعيد يكون توفى بسبب جرعة زائدة من المخدرات overdose او بفعل شجار او بفعل اكرام شي مالين طموبيلات لي هرس له ...المهم الله يرحموا والله يهدي شباب اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
5 - زهير الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:12
اكيد عذب و ضرب ضربا مبرحا حتى يفارق الحياة أما عن مرض الموقوف فهو افتراء و كذب.شعب عاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
6 - رضا الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:55
اي مواطن يتوفى في مخفر الشرطة يرجعه السلبيون العدميون الى التعديب حتى لو كان المتوفى اخطر مجرم.التعديب يا ناس ولى زمنه مند أمد بعيد.رجال الشرطة مساكين كيف ما دارو يوحلو مع هاد الشعب.دارو خدمتهم مشكلة ماداروهاش يتم نعتهم بالمتقاعسين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.