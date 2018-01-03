موقوف من لدن الشرطة يفارق الحياة بمدينة تمارة‎

هسبريس من الرباط

توفي شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي في مدينة تمارة.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أوردت أن مصالح الأمن الوطني بمدينة تمارة كانت قد أوقفت المعني بالأمر مساء أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وتخريب ممتلكات خاصة وحيازة سكين بدون سند مشروع؛ فضلا عن كونه موضوع بحث من أجل إكراه بدني، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى في مناسبتين للتحقق من وضعه الصحي بعدما ظهرت عليه أعراض مرضية، حيث تم الاحتفاظ به بالمؤسسة الاستشفائية قبل أن توافيه المنية.

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات رهن التشريح الطبي؛ فيما أمرت النيابة العامة المختصة الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي في النازلة؛ وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية.