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كُتّاب وآراء
ضبط متسبب في حادث سير قاتل ضواحي مراكش
أوقفت مصالح الدرك الملكي بإقليم الحوز، اليوم الأربعاء، سائق سيارة خفيفة لاذ بالفرار بعد ارتكابه حادثة سير بالطريق الرابطة بين مراكش والجماعة القروية تمصلوحت، راح ضحيتها شاب في بداية عقده الرابع.
وتم اقتياد السائق إلى مقر الدرك، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل إحالة قضيته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك كان في طريقه إلى المنزل على متن دراجته النارية، قبل أن تدهسه السيارة المذكورة ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث، في وقت لاذ سائق السيارة بالفرار.
وأضافت المصادر نفسها أن التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الدرك الملكي انتهت بتحديد هوية مرتكب الحادثة، ليتم توقيفه وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق؛ في وقت أحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأسرته.