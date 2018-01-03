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الرئيسية | حوادث | ضبط متسبب في حادث سير قاتل ضواحي مراكش

ضبط متسبب في حادث سير قاتل ضواحي مراكش

ضبط متسبب في حادث سير قاتل ضواحي مراكش
هسبريس من مراكش
الأربعاء 03 يناير 2018 - 16:07

أوقفت مصالح الدرك الملكي بإقليم الحوز، اليوم الأربعاء، سائق سيارة خفيفة لاذ بالفرار بعد ارتكابه حادثة سير بالطريق الرابطة بين مراكش والجماعة القروية تمصلوحت، راح ضحيتها شاب في بداية عقده الرابع.

وتم اقتياد السائق إلى مقر الدرك، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل إحالة قضيته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك كان في طريقه إلى المنزل على متن دراجته النارية، قبل أن تدهسه السيارة المذكورة ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث، في وقت لاذ سائق السيارة بالفرار.

وأضافت المصادر نفسها أن التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الدرك الملكي انتهت بتحديد هوية مرتكب الحادثة، ليتم توقيفه وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق؛ في وقت أحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأسرته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:28
c'est devenu manant chose courante au Maroc après avoir commis leurs crimes les chauffards prennent la fuite. faut punir sévèrement ce genre d'actes . il aurait du s’arrêter et peut être aurait pu porter secours et sauvé la vie de sa victime
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6
2 - marocain الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:27
مشا فيها خونا . واحد 6 سنوات سجن هي القليلة فيه . مسكين بالخاعة هرب و جابها ف راسو .
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