أمن الناظور يستجوب مهرب "إكستازي" من مليلية

هسبريس من الرباط

شرعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور في التحقيق مع مغربي مقيم ببلجيكا؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بمخدر "الإكستازي".

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن عناصر الشرطة والجمارك بالمعبر الحدودي بني أنصار، القصي عن مركز مدينة الناظور بـ12 كيلومترا، كانت قد ضبطت المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، عندما كان قادما من ثغر مليلية، وهو متلبس بحيازة ثلاثة آلاف و378 قرصا من مخدر "الإكستازي".

وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع امتدادات هذه القضية وارتباطاتها، سواء داخل المغرب أو خارجه.