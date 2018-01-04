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الرئيسية | حوادث | أمن الناظور يستجوب مهرب "إكستازي" من مليلية

أمن الناظور يستجوب مهرب "إكستازي" من مليلية

أمن الناظور يستجوب مهرب "إكستازي" من مليلية
هسبريس من الرباط
الخميس 04 يناير 2018 - 03:11

شرعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور في التحقيق مع مغربي مقيم ببلجيكا؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بمخدر "الإكستازي".

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن عناصر الشرطة والجمارك بالمعبر الحدودي بني أنصار، القصي عن مركز مدينة الناظور بـ12 كيلومترا، كانت قد ضبطت المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، عندما كان قادما من ثغر مليلية، وهو متلبس بحيازة ثلاثة آلاف و378 قرصا من مخدر "الإكستازي".

وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع امتدادات هذه القضية وارتباطاتها، سواء داخل المغرب أو خارجه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kandilmoha الخميس 04 يناير 2018 - 11:11
بحال هاد ولاد لحرام هما اللي كايخربو شبابنا و مجتمعنا الله ياخذ فيهم الحق و لكن المطلوب من السلطات تشديد العقوبات على أمثال هؤلاء حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر و أخيرا أحيي السلطات الأمنية على يقضتها وعلى الدور الاستباقي الذي تلعبه و شكرا
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