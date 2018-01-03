24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1217:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. سلامي: المحليون يلعبون "الشان" بلا ضغوط .. والإخفاق ليس كَارِثة (5.00)

  2. الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا (5.00)

  3. المغرب يتعاقد مع إيطاليين للتنقيب عن المحروقات (5.00)

  4. إيقاف فرنسي بتهمة اغتصاب طفلتين وسط فاس (5.00)

  5. أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عنف أمام ملهى "أمنيزيا" يحرك شرطة العاصمة

عنف أمام ملهى "أمنيزيا" يحرك شرطة العاصمة

عنف أمام ملهى "أمنيزيا" يحرك شرطة العاصمة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:15

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط من توقيف شخص ظهر في تسجيل مصور، منشور على شبكة الإنترنت، وهو يشارك في تبادل للعنف بواسطة السلاح الأبيض في ارتباط بملهى "أمنيزيا" الليلي في العاصمة.

وكانت مصالح الأمن الوطني تفاعلت بجدية مع "الفيديو" الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لتبادل للعنف بين مجموعة من الأشخاص أمام الباب الرئيسي لـ"AMNESIA" الكائن وسط العاصمة.

وأوضحت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية أن مواطنا مغربيا مقيما بدولة خليجية دخل في خلاف مع أحد الزبائن أثناء تواجده بالملهى الليلي المذكور، وهو ما دفعه لاستقدام أصدقائه بغرض المشاركة في الاعتداء الجسدي، فتطور الأمر إلى تبادل للعنف في ما بينهم.

وأسفرت التحريات عن تشخيص هوية جميع المشاركين في الاعتداء، وتم توقيف واحد منهم يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ بينما لازالت الأبحاث متواصلة بغرض توقيف باقي المشاركين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد العناق الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:27
شيء جميل أن نرى مثل هذه الخدمة في ربوع المملكة 24ساعة على24، أما إذا كانت موجة فقط أو في مناطق محدودة فلا، البلاد أصبحت مليئة بقطاع الطرق وبشكل يومي ، نسمع ونرى بأعيننا الأسلحة البيضاء وبكثرة ،على الأمن أن يعمل يوميا وليس في المناسبات فقط .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
2 - omar الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:37
شكرااا لكل الأمنيين.والخزي والعار على كل من يدافع أو يحرر محاضر مغلوطة او كل من سن هذه القوانين.كل من تساهل مع أي مجرم بإعفاء خرافي أو عقوبة رمزية أسأل الله أن ينقلب عليه شره أمين يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - غريب الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:44
لا أفهم جيدا ما دور هذه الملاهي وما هو الدور الذي تؤديه في المجتمع. إن هذه الملاهي قد تسببت في كثير من المآسي من تبدير للمال وتشريد للأسر ومصدر للإجرام.
ينبغي إقفال هذه الملاهي وإراحة المجتمع من ويلاتها.
إن تكاثرها يوحي أننا نعيش في بلد أوروبي وليس في مجتمع مسلم. إتقوا الله في دينكم ولاترتادوا هذه الأماكن اللعينة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
4 - مثابر الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:52
الأمن نعمة من الله سبحانه فحيث ما ضاع الأمن ضاعت
الحياة وضاع وجود الإنسان فرجال الأمن هم الساهرون على راحة الوطن والمواطنين ولهذا أحييهم من هذا المنبر الحر وأدعوا لهم من الله سبحانه التوفيق والسداد والصحة والعافية آمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - مغربي ساكن فالمغرب الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:58
باستثناء التعليق رقم 3، أسأل الله لأصحاب باقي التعليقات الهداية .. فلا خير في من يترك رأس الأفعى ويمسك بذنبها لحول بقلبه لا بعينيه ..
الأمن الذي يمسك بالمعربدين هو نفسه من يحمي المكان الذي يعربد فيه .. الأمن الذي يمسك بالمخمورين هو نفسه الذي يحمي المكان الذي يباع فيه الخمر، وهو نفسه الذي يمسك بك إن اشتريت ذلك الخمر أو شربته .. رغم أن العديد من أفراد الأمن هم من شاربي الخمور !!
حاميها حراميها ..
والظهير الشريف الذي لم يرخص لبيع الخمر بمدينة سلا هو نفسه الظهير الشريف الذي رخص ببيعه في الرباط !!! و 90% من رواد تلك الحانات والملاهي الليلية الخمرية هم من المسلمين !!!
حلل وناقش ..
ثم يقولون لك دولة إسلامية هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - هولاكو الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:41
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تنتشر الحانات والخمارات والملاهي الليلية وبائعوا الخمور ومقاهي الشيشة... بشكل مهول ومخيف، ويسمح فيها بالتجرئ على الحياء ليل نهار وبشكل مستفز للأخلاق وتداس فيها قيم الدين وتُنتهك فيها حقوق المواطنين في الراحة داخل وخارج بيوتهم بسبب ما يصدر من هذه الأماكن من صخب وفوضى وعراك وسباب... وفِي آخر المطاف يحدث كل هذا تحت أعين السلطات وبترخيص منها. شكرًا للدولة والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تحمي هذه الأماكن وترعاها من عنف بعض المواطنين سكارى كانوا أو صحاة غير مخمورين. نجدد القول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.