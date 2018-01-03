عنف أمام ملهى "أمنيزيا" يحرك شرطة العاصمة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط من توقيف شخص ظهر في تسجيل مصور، منشور على شبكة الإنترنت، وهو يشارك في تبادل للعنف بواسطة السلاح الأبيض في ارتباط بملهى "أمنيزيا" الليلي في العاصمة.

وكانت مصالح الأمن الوطني تفاعلت بجدية مع "الفيديو" الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لتبادل للعنف بين مجموعة من الأشخاص أمام الباب الرئيسي لـ"AMNESIA" الكائن وسط العاصمة.

وأوضحت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية أن مواطنا مغربيا مقيما بدولة خليجية دخل في خلاف مع أحد الزبائن أثناء تواجده بالملهى الليلي المذكور، وهو ما دفعه لاستقدام أصدقائه بغرض المشاركة في الاعتداء الجسدي، فتطور الأمر إلى تبادل للعنف في ما بينهم.

وأسفرت التحريات عن تشخيص هوية جميع المشاركين في الاعتداء، وتم توقيف واحد منهم يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ بينما لازالت الأبحاث متواصلة بغرض توقيف باقي المشاركين.