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كُتّاب وآراء
عنف أمام ملهى "أمنيزيا" يحرك شرطة العاصمة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط من توقيف شخص ظهر في تسجيل مصور، منشور على شبكة الإنترنت، وهو يشارك في تبادل للعنف بواسطة السلاح الأبيض في ارتباط بملهى "أمنيزيا" الليلي في العاصمة.
وكانت مصالح الأمن الوطني تفاعلت بجدية مع "الفيديو" الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لتبادل للعنف بين مجموعة من الأشخاص أمام الباب الرئيسي لـ"AMNESIA" الكائن وسط العاصمة.
وأوضحت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية أن مواطنا مغربيا مقيما بدولة خليجية دخل في خلاف مع أحد الزبائن أثناء تواجده بالملهى الليلي المذكور، وهو ما دفعه لاستقدام أصدقائه بغرض المشاركة في الاعتداء الجسدي، فتطور الأمر إلى تبادل للعنف في ما بينهم.
وأسفرت التحريات عن تشخيص هوية جميع المشاركين في الاعتداء، وتم توقيف واحد منهم يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ بينما لازالت الأبحاث متواصلة بغرض توقيف باقي المشاركين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ينبغي إقفال هذه الملاهي وإراحة المجتمع من ويلاتها.
إن تكاثرها يوحي أننا نعيش في بلد أوروبي وليس في مجتمع مسلم. إتقوا الله في دينكم ولاترتادوا هذه الأماكن اللعينة.
الحياة وضاع وجود الإنسان فرجال الأمن هم الساهرون على راحة الوطن والمواطنين ولهذا أحييهم من هذا المنبر الحر وأدعوا لهم من الله سبحانه التوفيق والسداد والصحة والعافية آمين.
الأمن الذي يمسك بالمعربدين هو نفسه من يحمي المكان الذي يعربد فيه .. الأمن الذي يمسك بالمخمورين هو نفسه الذي يحمي المكان الذي يباع فيه الخمر، وهو نفسه الذي يمسك بك إن اشتريت ذلك الخمر أو شربته .. رغم أن العديد من أفراد الأمن هم من شاربي الخمور !!
حاميها حراميها ..
والظهير الشريف الذي لم يرخص لبيع الخمر بمدينة سلا هو نفسه الظهير الشريف الذي رخص ببيعه في الرباط !!! و 90% من رواد تلك الحانات والملاهي الليلية الخمرية هم من المسلمين !!!
حلل وناقش ..
ثم يقولون لك دولة إسلامية هههه
تنتشر الحانات والخمارات والملاهي الليلية وبائعوا الخمور ومقاهي الشيشة... بشكل مهول ومخيف، ويسمح فيها بالتجرئ على الحياء ليل نهار وبشكل مستفز للأخلاق وتداس فيها قيم الدين وتُنتهك فيها حقوق المواطنين في الراحة داخل وخارج بيوتهم بسبب ما يصدر من هذه الأماكن من صخب وفوضى وعراك وسباب... وفِي آخر المطاف يحدث كل هذا تحت أعين السلطات وبترخيص منها. شكرًا للدولة والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تحمي هذه الأماكن وترعاها من عنف بعض المواطنين سكارى كانوا أو صحاة غير مخمورين. نجدد القول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل.