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الرئيسية | حوادث | فرقة بيئية تحجز أكياسا بلاستيكية بسوق الكفاف

فرقة بيئية تحجز أكياسا بلاستيكية بسوق الكفاف

فرقة بيئية تحجز أكياسا بلاستيكية بسوق الكفاف
صالح الخزاعي
الخميس 04 يناير 2018 - 12:15

حجزت فرقة البيئة التابعة لجهاز الدرك الملكي بسرية خريبكة، كمية من الأكياس البلاستيكية كانت معروضة للبيع داخل السوق الأسبوعي بالجماعة القروية الكفاف، الواقعة على بعد عشرين كيلومترا عن مدينة خريبكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن كمية الأكياس المحجوزة بلغت حوالي 40 كيلوغراما، وقد جرى تحرير محضر في حق صاحبها، في انتظار اتخاذ النيابة العامة قرار إتلاف المحجوزات، وإحالة الملف على أنظار القضاء لمتابعة المعني بالأمر في حالة سراح.

وأضافت المصادر ذاتها أن الملف يدخل في إطار تنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، ضمن الظهير الشريف رقم 1.15.148 صادر في 25 من صفر 1437 الموافق لـ7 دجنبر 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - لا حول ولا قوه الا بالله الخميس 04 يناير 2018 - 13:09
دابا هاد هو رأس الحربة !!!!!!؟؟؟
هادشي رآه عيب السيد كيترزق الله أو نتوما فالحين غير فالخاويات . الله يجعل تقليدو عليكم
ها الميكا ف ايطاليا موجودة كيحاربوها بالزيادة في الثمن وفي أوروبا عموما هادي المقاربة الصحيحة لمحاربته البلاستيك. ماشي مقاربة الحگرة على الدرويش
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13
2 - Siham الخميس 04 يناير 2018 - 14:02
إذا كان هناك قانون خص بمنع صنع واستيراد وبيع واستعمال الأكياس البلاستيكية، فمذا عن المواد البلاستيكية الأخرى مثل قنينات المشروبات البلاستيكية و علب دانون وما شابه ذلك؟
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13
3 - DRISS ALI الخميس 04 يناير 2018 - 14:47
Je suis d accord avec la rep 1 ...meme aux USA et au Canada ils ont augmente les prix et sensibilise le citoyen pour limiter l utilisation...au lieu d utiliser la maniere forte contre les pauvres citoyens ..utiliser des plastiques degradables.....utiliser les machines pour recuperer les cannettes un camion pour ramasser les dechets recyclables....il y a des incompetences regnent par la PEUR
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2
4 - دايز الخميس 04 يناير 2018 - 15:43
مافهمتش كيفاش كايحاربو الاكياس البلاستيكية و للفقراء كايترزقو بيها و كيعيشو بيها أسر و الدولة ماموفراش ليهم بديل فين يخدمو، عوض الحجز مافيها باس الدولة تفرق على للي باغي يخدم و يدور الحركة اكياس ايكولوجية فايور باش هاكا يبيع و الرواج يدور وسط الشباب
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3
5 - خليل الخميس 04 يناير 2018 - 16:00
في امريكا لما تدهب الي السيبرماركيت ترجع العديد من الاكياي البلاستيكية ولكن المشكل ليس غي البلاستيك المشكل في البشر وفي الشركات التي تقوم بالنضافة في شوارع عير موجودة حاويات الازبال ولكن كل بيلدينك عنده حاوباته وكل الازبال ترما بداخل كيس كبير من البلاسيتك في داخل الحاوية حاوية البلاستيك الزجاج الكرطون كل واحدة وحدها ومعروف كل يوم نوع المادة من الازبال التي علي اامواطن اخراجها في المساء طرحها في الشارع من بعد تمر شحنات الازبال في الليل تجمع النغايات ويعملون الروسيكلاج لكل انواع النفايات قننات الماء والكنيت عندهم الات تدهب بهم وتدخاها في الات ليحقها وتأخد مقابل فيه اناس عملهم جمع القنينات نحن المشكل ليس في البلاستيك لكن فب المؤساسات التي تشرف علي النضافة والطريقة التي تدبر بها عملية جمع النفايات
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