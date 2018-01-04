فرقة بيئية تحجز أكياسا بلاستيكية بسوق الكفاف

صالح الخزاعي

حجزت فرقة البيئة التابعة لجهاز الدرك الملكي بسرية خريبكة، كمية من الأكياس البلاستيكية كانت معروضة للبيع داخل السوق الأسبوعي بالجماعة القروية الكفاف، الواقعة على بعد عشرين كيلومترا عن مدينة خريبكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن كمية الأكياس المحجوزة بلغت حوالي 40 كيلوغراما، وقد جرى تحرير محضر في حق صاحبها، في انتظار اتخاذ النيابة العامة قرار إتلاف المحجوزات، وإحالة الملف على أنظار القضاء لمتابعة المعني بالأمر في حالة سراح.

وأضافت المصادر ذاتها أن الملف يدخل في إطار تنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، ضمن الظهير الشريف رقم 1.15.148 صادر في 25 من صفر 1437 الموافق لـ7 دجنبر 2015.