الابتزاز عبر الأنترنيت يطيح بشابين في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من إيقاف شابين على خلفية اتهامهما بالنصب والاحتيال عبر شبكة الأنترنيت، وابتزاز الضحايا من أجل الحصول على أموال مقابل عدم نشر ما التقطا لهم من صور وأشرطة مخلة بالحياء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن أحد الشابّين يقطن بحيّ المدينة القديمة، والآخر بالحي السكني "الفيلاج"، وأنهما كانا يستغلان خبرتهما في المعلوميات والتواصل عبر مواقع الدردشة، منتحلين في ذلك صفات شابّات مراهقات من أجل الإيقاع بضحايا من جنسيات مختلفة، وتصويرهم في أوضاع مخلة بالحياء لابتزازهم في ما بعد.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي تفاعلت مع شكايات واردة من دول أوروبية، خاصة من الديار الإيطالية، تشير إلى تعرض الضحايا لابتزاز بملايين السنتيمات، قبل أن يتم تحديد مكان تواجد المشتكى بهما، وأخذ الإذن من النيابة العامة لتوقيفهما داخل المجال الحضري لمدينة خريبكة.

وجاء في معطيات مصادر هسبريس أن القضية تدخل في إطار شبكة تعمل مصالح الدرك الملكي على تفكيكها تدريجيا؛ إذ بلغ عدد الموقوفين 70 شابا إلى حدود الساعة، بعضهم من مدينة وادي زم، وأغلبهم من مدينة خريبكة، مع عناصر معدودة على رؤوس الأصابع تنحدر من القريتين المنجميتين بولنوار وحطان.