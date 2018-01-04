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الرئيسية | حوادث | الابتزاز عبر الأنترنيت يطيح بشابين في خريبكة

الابتزاز عبر الأنترنيت يطيح بشابين في خريبكة

الابتزاز عبر الأنترنيت يطيح بشابين في خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الخميس 04 يناير 2018 - 11:05

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من إيقاف شابين على خلفية اتهامهما بالنصب والاحتيال عبر شبكة الأنترنيت، وابتزاز الضحايا من أجل الحصول على أموال مقابل عدم نشر ما التقطا لهم من صور وأشرطة مخلة بالحياء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن أحد الشابّين يقطن بحيّ المدينة القديمة، والآخر بالحي السكني "الفيلاج"، وأنهما كانا يستغلان خبرتهما في المعلوميات والتواصل عبر مواقع الدردشة، منتحلين في ذلك صفات شابّات مراهقات من أجل الإيقاع بضحايا من جنسيات مختلفة، وتصويرهم في أوضاع مخلة بالحياء لابتزازهم في ما بعد.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي تفاعلت مع شكايات واردة من دول أوروبية، خاصة من الديار الإيطالية، تشير إلى تعرض الضحايا لابتزاز بملايين السنتيمات، قبل أن يتم تحديد مكان تواجد المشتكى بهما، وأخذ الإذن من النيابة العامة لتوقيفهما داخل المجال الحضري لمدينة خريبكة.

وجاء في معطيات مصادر هسبريس أن القضية تدخل في إطار شبكة تعمل مصالح الدرك الملكي على تفكيكها تدريجيا؛ إذ بلغ عدد الموقوفين 70 شابا إلى حدود الساعة، بعضهم من مدينة وادي زم، وأغلبهم من مدينة خريبكة، مع عناصر معدودة على رؤوس الأصابع تنحدر من القريتين المنجميتين بولنوار وحطان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - farid roma الخميس 04 يناير 2018 - 11:30
شخصيا سبق لي أن أنقذت صديقا لي وجنسيته ايطالية وقد كان يتواصل مع فتاة على الفيسبوك وقامت بتصويره بدون علمه في وضعية تمس بالكرامة ... و من تم بدء التهديد بالنشر و المطالبة بالأموال أو نشر ما تم تصويره. وكان المبتز رجلا من الكوتديفوار يستغل بدوره فتيات للقيام بالتمتيل أما كاميرا الكمبيوتر. المشكل أنه تم الدخول لحسابه ونسخ جميع أسماء الأصدقاء والزبناء الدين يتعامل معهم... وبحكم أنه متزوج ولديه أبناء وخاف على وظيفته وعلى العار.... وصل لحالة من الهلع وكاد يرسل المال للمبتز.... لكنه تذكر أنني اشتغل بالمعلوميات واتصل بي فوجدت له مخرجا ذكيا و لم يحدت له شيئ بل اختفى ذلك الشخص من موقع التواصل .... حداري اخواني وأخواتي من أناس لا نعرفهم ....
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