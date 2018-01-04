سقوط 14 قتيلا في حوادث مرورية بمدن المملكة

هسبريس - و.م.ع

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 1687 آخرون بجروح، إصابة 62 منهم بليغة، في 1298 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 دجنبر الماضي.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 45 ألف و316 مخالفة، وأنجزت 14 ألف و609 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 30 ألف و707 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و405 ألف و750 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و 516 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و7 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 86 مركبة.