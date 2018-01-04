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الرئيسية | حوادث | سقوط 14 قتيلا في حوادث مرورية بمدن المملكة

سقوط 14 قتيلا في حوادث مرورية بمدن المملكة

سقوط 14 قتيلا في حوادث مرورية بمدن المملكة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 04 يناير 2018 - 10:40

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 1687 آخرون بجروح، إصابة 62 منهم بليغة، في 1298 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 دجنبر الماضي.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 45 ألف و316 مخالفة، وأنجزت 14 ألف و609 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 30 ألف و707 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و405 ألف و750 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و 516 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و7 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 86 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - farid الخميس 04 يناير 2018 - 10:58
التوعية خير علاج لمحاربة كل المشاكل الإجتماعية والسلوكية للبشر سواء كانوا سائقين أو مارة على الطريق ....وحتى في مختلف الأماكن التي يتنقل فيها الناس...لِنعلِم أبناءنا احترام الآخر وتقدِيره وليس تحقِيره وليس أحد أفضل من أحد... فلو كان السائق يعتبر من أمامه أحدا من عائِلته لتصرف بِشكل آخر ولكِن لا يهمه مادام لا يعرفه.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .
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2 - مغربي مسيحي الخميس 04 يناير 2018 - 11:05
هذا كله راجع إلى عدم إحترام قانون السير في المغرب.
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3 - moha o'trente الخميس 04 يناير 2018 - 11:06
Le Maroc est Le seul pays au monde ou on trouve des panneaux d'interdiction de stationnement sur les autoroutes ça veut tout dire !!!! Plus de 80% de marocains ont un permis de conduire acheté vous rajoutez à cela la corruption de notre gendarmerie et notre police et vous avez les 3 facteurs responsables de cette catastrophe. Le plus drôle on jette la responsabilité sur les autres ce sont les MRE qui ne savent pas conduire, Et en hiver !!! Y a autant d'accidents sans les MRE !!!!
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4 - ali الخميس 04 يناير 2018 - 11:08
كفنا قتل لنحترم قانون السير ونتسامح لكى ننقد ارواح
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5 - ندا الخميس 04 يناير 2018 - 11:09
جرح وموت الراجلين في المدار الحضري يجب أن يكون منعدما. و عندما تغير الجملة الخاطءة "الأسبقية للراجلين" ستحل هذه المعضلة. الراجلون يعطون أنفسهم الأسبقية في كل الأحوال وبذلك يخرقون قانون السير ويعرضون حياتهم للخطر. تحميل المسؤولية للساءق والراجل على حد سواء سيحد من هذه الافة.
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