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الرئيسية | حوادث | اعتداء على أستاذ بـ"الماء القاطع" وسط ورززات

اعتداء على أستاذ بـ"الماء القاطع" وسط ورززات

اعتداء على أستاذ بـ"الماء القاطع" وسط ورززات
محمد آيت حساين
الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:10

تعرض أستاذ يدرس بإعدادية المجد بمركز مدينة ورززات، صباح اليوم الأربعاء، لاعتداء من طرف مجهولين بحي وادي الذهب بالمدينة ذاتها عمدوا إلى رشقه بمادة حارقة "الماء القاطع"؛ ما تسبب له في حروق خطيرة على مستوى الوجه وبعض المناطق الأخرى المتفرقة من جسده.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر من الوقاية المدنية والشرطة القضائية إلى عين المكان لمعاينة حالة الأستاذ المعتدى عليه، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى ورززات حيث تلقى الإسعافات الأولية، ومنه إلى المستشفى الجامعي بمراكش عبر مروحية طبية لتلقي العلاجات الضرورية لكونه تعرض لحروق من الدرجة الثالثة، بحسب مصادر هسبريس من عين المكان.

وأفاد مسؤول بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورززات، في تصريح لهسبريس، بأن الأستاذ المعتدى عليه من طرف مجهولين في الشارع العام يدرس بإعدادية المجد، مستبعدا أن يكون المجهولون الذين اعتدوا عليه تلاميذ كما يحاول البعض ترويجه، مرجحا أن تكون لهذا الاعتداء علاقة بتصفية حسابات مع أشخاص لا تربطهم بالمحيط المدرسي أي علاقة.

وذكر المسؤول ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، أن عناصر الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات هذا الحادث الشنيع الذي تعرض له أحد أفراد أسرة التعليم بالمغرب، موضحا أن "المدير الإقليمي للتعليم بورززات، ورغم كون الأستاذ تعرض للاعتداء خارج أسوار المؤسسة التربوية، عمل على اتخاذ الإجراءات القانونية، ويواكب الحدث قصد الوصول إلى الجناة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - عمر ايت كضيف الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:22
لاحول ولاقوة الا بالله هد الخبر تلقيتو فالصباح متيقتش حسبنا الله ونعم الوكيل.
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49
2 - ميساء الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:25
في المغرب انتشرت ظاهرة التشرميل و الإنحراف و تعاطي المخدرات كالقرقوبي ... والأسر المغربية اصبح مغلوب على امرها وفقدات السيطرة ...خاص دولة المغربية تلقى حلول لهاد شي كتر بزاف
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53
3 - A AMSTERDAM الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:27
مشاو يماتك يامعلمي واستاذي المحترم للاسف الشديد والله عار ثم عار حسبنا الله ونعم الوكيل ,
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64
4 - bbe الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:34
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، يجب الضرب بيد من حديد على كل معتد وناشر الرعب بموازاة مع ذلك يجب على الدولة تخصيص ميزانية محترمة من أجل نشر الأخلاق الحسنة والتعريف بالدين الإسلامي الحنيف لأن أغلب الناس تسير نحو الانحطاط الأخلاقي والله ولي التوفيق
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42
5 - Mosi الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:34
الماء القاطع رغم خطورته الا انه لا يؤدي الى حروق من الدرجة الثالثة الا اذا كان مخلوطا بمادة الاسيد....وغالب الضن ان يكون المحلول اسيد كاملا...
شافاه الله...
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20
6 - متأمل الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:43
انتظروا استقالة رجل التعليم من تربية اولادكم يا مغاربة، اصبح التعليم مهنة المتاعب بامتياز كلشي حاكر على المعلم والاستاذ فاللهم ارحمنا برحتك من القوم الجاهلين
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56
7 - خاج اسوار ورزازات الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:43
تعرض للاعتداء خارج اسوار المؤسسة؟؟؟؟لا يا مسؤول! هو تحت مسؤولية الادارة او المؤسسة ولنقل الوزارة لان الحادث وقع بمناسبة قيامه بعمله، اي اثناء الذهاب للعمل او عند مغادرته للعمل او اثناء مزاولته للعمل..
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8 - chakib الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:43
إنما الأمم الأخلاق مابقيت إن دهبت أخلاقهم دهبو لا حول ولا قوة إلا بالله
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31
9 - استاذة وافتخر الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:47
لا زلنا نتذوق بمرارة طعم ماتفعله الدولة بِنَا كيف للناس ان تحترم الاستاذ او المعلم وتعطيه قيمته والدولة تبخسه قيمته وحقه داخل المجتمع وتشهر به وتحط من شانه مانراه اليوم هو نقطة في بحر ماينتظرنا مستقبلا ان لم تعمل الدولة على تغيير سلوكاتها الهوجاء وغير المدروسة اتجاه هيئة التدريس
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10 - brahim daoudi الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:47
لا حول ولا قوة الا بالله العلي. الضرب والجرح. تتكرار مرات تم مرات
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18
11 - momo الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:48
لما يغيب العدل يبدأ شرع اليد هذه هي الدول المتخلفة
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19
12 - ابن سبو الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:03
لماذا الاستاذ المحترم اصبح عرضة لهذا القدر من الكراهية ؟ ظاهرة خبيثة تضرب التلاميذ المغاربة. ما السر في ذالك ؟ اين يكمن الداء ؟ انكم يا اساتذة المغرب المحترمين تذبحون قلبي. من أهانكم و لزال يهينكم. أ قوتكم المشتتة عبر فيروسات النقابات ؟ أ قانون النعمة النقمة المتجسدة في حقوق الانسان ؟ انتم يا شرفاء عز الوطن. أنتم مصابيح الحياة. نوركم ملائكي. لولاكم لما تكون القاضي الذي وجب عليه الحكم في مناصرتكم. لولاكم لما كان رجل امن يكون ظلكم المرافق لكم. لولاكم لزاد عدد الجهال كالوالدين المحرضين للابناء ضدكم. ارفع قبعتي واقفا لكم
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21
13 - بلعربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:04
لا حول ولا قوة الا بالله هذه جريمة شنيعة ماذنب هذا الأستاذ والاب الثاني لاولادنا في جميع بقع التعليم ؟؟؟؟
هل هذا هو جزاء الأب والمعلم والأستاذ .؟؟؟؟
يامعشر الشباب اتقوا الله في دينكم واخلاقكم وفي اهليكم.
المغرب بلد الخير والكرامة والأصول أصبح مصرح لكل الجرائم بانواعها .
اللهم احفض البلاد واهدي العباد.
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15
14 - معلق الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:20
نحن نحصد ما أرادته الدولة في توجهها نحو العلمانية والعولمة، انحطاط القيم وفقدان البوصلة، ومخططات تربوية خاوية الأهذاف والآفاق، احتقار المجتمع لأسرة التعليم والتبخيس من دورها في التنشئة، كلها عوامل ساهمت فيما نعاينه ونعايشه كل يوم، يأمة استفيقي من سباتكي واحذري.
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15 - jake lobez الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:21
اين ذهبت كاد المعلم ان يكون رسولا
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11
16 - الواقعي الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:32
نتضامن مع الاستاذ , لكن لا يجب المبالغة في تفسير الامر انه استهداف للاستاذ لانه استاذ .الامر يتعلق بتصفية حسابات خارج اطار المهنة . و بالتالي يجب ان يحصر الامر في كون مواطن مغربي تعرض لاعتداء
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3
17 - أحمد الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:40
هذا المسؤول بالمديرية الاقليمية بوارزازات والذي فضل عدم الكشف عن هويته ما ادراه بأن الحادث ليس له علاقة بتلاميذ وانه تصفية حسابات ولم يفتح بعد تحقيق في الموضوع , واذا ثبت ان الموضوع له علاقة بتلاميذ فهل من حق الاستاذ متابعة هذا المسؤول لاستباقه الاحداث
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4
18 - hicham الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:44
أقسم بالله العلي العظيم حتى حرام هدشي بزاف الأستاذ والأستاذة أصبح في خبر كان
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10
19 - رباطية الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:00
Lالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا نأسف كثيرا على هذا الحادث المروع الذي كان ضحيته أستاذ مرة أخرى، والله ما أعطينا للأساتذة حقهم وهم الذين يربون ويدرسون أولادنا ! سبحان الله أنا لاحظت بأن أي خبر يقع نحمله للدولة ولماذا لا نقول بأننا نحن من قصرنا في تربية أبنائنا واش حتى الشعب الحكومة اللي غتجي تربيهم في ديورهم راه هاد الشي بزاف! إذا خرجتي كتسمع كلام فاحش في كل مكان وكلشي باغي يدابز والله كثر الإنحراف وقل من يتعظ فلنرجع إلى ديننا الحنيف ولنربي أبناءنا عليه . وآخر الكلام أتمنى للأستاذ الشفاء والهداية للجميع!
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6
20 - صابر عبد الصبور الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:10
كوطة المعلم في بورصة القيم انهارت ولعل المسؤول الاول هو الدولة التي سمحت لنفسها باهانة الطلبة واصحاب الشواهد العليا امام قبة البرلمان وفي الساحات العمومية فانهالت عليم بالضرب كالخراف امام انظار العالم لاسكات اصواتهم المطالبة بحقهم في الشغل والعيش الكريم وبالتالي فما بالك بجيل من التلاميذ تربى على النجاح ولو بمعدلات ادنى وفي المستويات الاشهادية بالغش وممارسة العنف دفاعا عن حقه في هذا الغش......
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3
21 - مغربي الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:18
الدولة تعمدت أن تجعل من الأستاذ درعا تختبى وراءه لتنفيذ مخططاتها لإفشال المنظومة التعليمية و لنشر الجهل .و تضعه أمام مدفع غضب المجتمع و توجه حقد هذا الأخير له . الهدف هو القضاء على القدوة و القائد. هذه مسألة واضحة . الغريب ان مدينة صغيرة كورززات المفروض ان اهلها يكونوا متخلقين و مسالمين . لكن ......
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4
22 - نورالدين الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:24
هذا هو شعب الحقره.الاعتداء على الأساتذة.على الحكومة ان تعاقب المجرمين بنفس الاعتداء زائد السجن مع الاعمال الشاقة.والرجاء حدف القفه للمجرمبن..
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23 - هرمنا الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:48
بالله عليكم انظروا ما يقع الان ومازل لا يطبق حدف مجانية التعليم فما بلكم لو اولاد الفقراء اقصوا في التعليم و العمل ساقول لكم ان دولة المغرب ستدخل حربا دروس svp express
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