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كُتّاب وآراء
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شرطي يحاول الانتحار من فوق بناية ولاية أمن مراكش
الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:05
استنفر إقدام مفتش شرطة بولاية أمن مراكش على محاولة الانتحار، اليوم الأربعاء، مختلف الأجهزة الأمنية، بعد صعوده فوق مبنى ولاية أمن مراكش المتواجدة بحي صقر، التابع لتراب مقاطعة جيليز، محاولا رمي نفسه من هناك.
وبمجرد شيوع خبر محاولة مفتش شرطة يشتغل بمصلحة الشرطة السياحية الانتحار بين سكان مدينة مراكش، تجمهر عدد غفير من المواطنين أمام مقر ولاية الأمن لتقصي أخبار الواقعة.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن المشاكل العائلية من بين الدوافع التي جعلت مفتش الشرطة يقرر وضع حد لحياته بهذه الطريقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
1 - الهروب الفاشل الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:15
اصبح الانتحار هو الحل في هذه الأيام!???لو كانحلا سديدا لما بقي على وجه الارض من أحد،
تعليق غير لائق
141
2 - يأس مدمر الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:24
الانتحار عمل جبان صحيح ان هناك مشاكل فوق كاقة البشر ولكن اقدام الانسان على تصفية الذات يتيح الفرصة للمتسبب في الاقدام على الفعل التمتع بماله ان كانت زوجة او اخواته ان كانوا ورثة
3 - انا لله وانا اليه راجعون الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:25
انا لله وانا اليه راجعون السلام عليكم
4 - ossama الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:25
المشاكل تؤدي الى الاكتئاب والاكتئاب يؤدي الى الانتحار ...اضحك للدنيا تضحك لك والا يجب زيارة طبيب متخصص ان هو وجد في هذا البلد الغريب.
تعليق غير لائق
136
5 - min hounak الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:30
Ça c'est les bienfaits de l occidentalisation à outrance. On a perdu notre âme notre identité nos valeurs et dès que ça ne va pas comme on veut, le solution: se suicider
6 - يحيى الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:31
يجب فتح تحقيق لمعرفة اسباب الواقعة و ملابساتها و ترتيب العواقب
7 - wood الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:34
صورة تعبر عن افلاس الدولة المغربية في جميع المجالات حتى البالغة الاهمية التي من المفروض ان تحظى بعناية خاصة نظرا لحساسيتها ،كما تبين هذه الصورة ان التعسف يمس جميع الفئات الاجتماعية الدنيا و كل القطاعات كالتعليم و الصحة و الامن ، فالمسؤولين في المغرب يشبهون طفل 5 سنوات يقود شاحنة مقطورة !!!
تعليق غير لائق
132
8 - مصطفى الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:34
ما يكون من وراء هذه المحاولة الانتحارية ..مشاكل اجتماعية او مشاكل في العمل...وتبقى ظروف دنيوية..اتق الله في نفسك..واستغفر الله..ان الله غفور رحيم...
9 - khalid الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:37
مع الاسف لا يوجد مركز نفسي تابع للمديرية لاعانة موظفي الشرطة في حالة صعبة كاوربا فلا نستغرب عند ازدياد حالة الانتحار خاصة في هذه الظروف
10 - سوسي ولد اشتوكة الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:39
انتحار ليس حل لمشكل، اين دور ادارة امن او ال تتوفر على اطباء متخصصين في عل ج اضطرابات السلوكية، اليس معني بامر موظف في الدولة ام فقط المواطن الضعيف هو الذي يلقى في مصحة امراض العقلية بالقوة، بمحضر شطط في استعمال السلطةرجال الشرطة دون احترام لانسانيته.
11 - Abou majd الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:40
لا شك انه احس بالحكرة والقهر واظلمت في عينه الدنيا لان رجال الامن يعرفون الكثير من الخبايا التي لا يتسطيعون البوح بها والتي تؤرقهم خصوصا ذوو الحس الرهيف منهم فهم بين المطرقة والسندان اللهم حل عقتدته وبدل نظرته وزد صبره ومتن قوته لا تحب له ذلك وهم جسم هام بالمجتمع لا ينكر دورهم ولا يجزل اجرهم الا بالجنة قال عليه الصلاة والسلام لن تمس النار عين باتت في حراسة المسلمين
12 - مواطن الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:47
أغلبية مشاكل هذا العصر مصدرها المال لأن الإنسان في هذا الوقت يعتقد أن وجوده في هذه الحياة من أجل كسب الثورة لكسب السعادة وليس للعبادة لكسب رضى الله سبحانه وتعالى أتمنى لهذا الشرطي الهداية والرحمة من عند رب العالمين
13 - allal الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:47
الله يكون في العون ماتلوم تواحد هاد الايام كل واحد مشاكل ديالو كيعلامها غير الله
14 - khaald الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:51
لو كان الانتحار طريق إلى الجنة لانتحرنا منذ الصغر. ولكنه طريق إلى النار لأن المتحر غير راض بقضاء وقدر الله عز وجل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
15 - [email protected] الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:51
كل المغاربة يتفقون على ان اعلى نسبة انتحار في جهاز الأمن ، لماذا يجب على الدولة معرفة الخلل
16 - نتائج باك صحبي الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:51
باك صحبي والزبونية فتحات الباب ليصلاح ولي ميصلح !!! الشرطي راه جندي كيحمل السلاح ولهاد يجب التاكد من صحة هد الاخير النفسية !!!! ماشي شوف الله اخليك كدير دخل لينا الولد لبوليس مرحبا غير قوليه ادفع الطلب اتهنا انت ديلنا
تعليق غير لائق
-19
17 - روداني الأربعاء 03 يناير 2018 - 17:55
التمسوا له الأعذار . ما من أحد يرتضي هذا الموت البشع إلا و كانت الدوافع فوق طاقة التحمل . ثم " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " .
18 - حسين الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:01
مهما بلغت بك الظروف ارجوك اخي لاتفكر في الإنتحار فالله سبحانه وتعالى وهبك الحياة لتستمتع بها ولتعبده .انا متيقن لو فكرت في من هم اقلك مالا وصحة لما فكرت في ان تظع حدا لحياتك أنظر الى الحياة بنظرة ايجابية فلا تعش تعسا وتموت كافرا
19 - صديق متضرر الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:13
المشكل هو اغلب الشرطيين بعادين على عائلاتهم ولاكين من اشوف منحااهم وكضلو اعمرو في طلابات الانتقالات بدون جدوى انا كنعرف شرطي ولد مدينتي وصديقي بعيد علا مرتو وولاود 6 سنين وعيا مايعمر بدون جدوى السبب حسب قوله تعنت وعجرفت المسأولين حتا تأزم ووقعولو مشاكيل كبيرة مع مرتو على السيد المدير التدخل وحل مشكل التنقلات التي يعاني منها اغلب الشرطيييين
20 - ابراهيم الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:45
السبب هو أن بعض الرؤساء يمارسون ضغوطات و استفزازات متعمدة على الموظف لإخراج الجانب السيء منه، لكي يتسنى لهم إنجاز تقارير كيدية في حقهم والتسبب لهم في عقوبات، حسبي الله ونعم الوكيل.
21 - عبده/ الرباط الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:52
كنت أتمنى ان تكون نظرة المواطن المغربي قد تغيرت تجاه رجال الشرطة و لم تعد تلك النظرة السوداوية التي كانت توجه اليه منذ الستينات الى التسعينات ... فكل شرطة اليوم هم من الشباب المثقف الواعي و اقل مستوى دراسي لديهم لا يقل عن الباكالوريا ويصل الى الدكتوراه في اعلاه ... و لذلك فنحن الان في سنة 2018 ... فارجو من شباب اليوم تغيير نظرته لأمن بلاده الى الاحسن... و اذا كانت هناك استثناءات سلبية فلا يجب ان يعتد بها
22 - mohammed الأربعاء 03 يناير 2018 - 18:56
الشرطة المغربية محرومة من الاستفادة من الحركة الانتقالية كباقي الموظفين .ممادا زاد في تأزيم نفسية الشرطي وبالتالي التفكير في الانتحار.
23 - طلحة الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:02
على الإدارة العامة حل مشكل الحركة الإنتقالية في أقرب وقت وإلا سينفجر الوضع.
24 - ابوحاطي الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:04
اخواني لاتعقدوا الأمور النفس ليس لها طبيب إلا ذكر الله والطريق المستقيم فالشرطي أعلم الله به وهذا ليس حلا للمشكل أما بنايات الدولة جلها لاتترك ممرا للأسطح من محاكم وولايات الأمن لأنها تشكل خطرا على المواطنين والأمن لم أفهم كيف لولاية الأمن تركت منفدا للسطح هذا خطير لأن بناية تابعة لجهاز الدولة البناية هو سد جميع المنافذ المؤدية إلى الاسطح
25 - ابراهيم الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:05
السبب الرئيسي هو أن بعض المسؤولين يمارسون ضغوطات و استفزازات متعمدة على الموظف لإخراج الجانب السيء منه وبالتالي إنجاز تقارير في حقه بغرض تعريضه لعقوبات تمنعه من الترقية أو لتنقيله لمدينة أخرى بعيدة عن مقر سكناه.
26 - متأمل الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:10
لو علق الإنسان قلبه بالله وبذكره لما فكر أبدا في الإنتحار مهما كان المشكل لإن الله سبحانه دائما يعطي للمؤمن العابد الأمل في الحياة ويجعله يعيش بعقيدة إن مع العسر يسرا حتى يكون أسعد الناس في دنياه وأخراه
27 - عبد الله الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:17
الانتحار من فوق سطح مؤسسة حكومية علامة ان الدافع له صلة مباشرة بمحيط العمل
تحري الصدق في سرد الخبر خطوة جبارة في اصلاح المجتمع
شكرا هسبريس
تحري الصدق في سرد الخبر خطوة جبارة في اصلاح المجتمع
شكرا هسبريس
28 - الحــاج.ع. الله الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:20
7 - wood
نعرف بانك جزائري ونعرف مواقفك المساندة للمرتزقة والمضادة للوحدة الوطنية
ودائما تردد اسطوانه مشروخة نفسها تكيفها مع اي موضوع
فالمقال تحدث عن الأسباب الاجتماعية بمعنى يمكن ان يكون السبب خيانة زوجية او طلاق او اي شيئ آخر غير الذي سوقته في تعليقك التافه ، ومع ذالك تصر دائما على تلفيق وتكييف أسطوانتك المشروخة حول الدولة والنظام والمخزن والى ما ذالك من الخزعبلات التي تنخر عقلك
طيب إذا لم يعجبك هذا النظام وهذه الدولة فلماذا لم تطلب اللجوء وتغادر ؟
نعرف بانك جزائري ونعرف مواقفك المساندة للمرتزقة والمضادة للوحدة الوطنية
ودائما تردد اسطوانه مشروخة نفسها تكيفها مع اي موضوع
فالمقال تحدث عن الأسباب الاجتماعية بمعنى يمكن ان يكون السبب خيانة زوجية او طلاق او اي شيئ آخر غير الذي سوقته في تعليقك التافه ، ومع ذالك تصر دائما على تلفيق وتكييف أسطوانتك المشروخة حول الدولة والنظام والمخزن والى ما ذالك من الخزعبلات التي تنخر عقلك
طيب إذا لم يعجبك هذا النظام وهذه الدولة فلماذا لم تطلب اللجوء وتغادر ؟
29 - marocain الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:21
نتاحر خاصك غي الإنتحار ، لي كيشد 2000 درهم في اشهر شنو غايدير يتلاح ف بير ، إتقو الله في أنفسكم . عندك صحتك حمد الله . بنادم بغا يطير .
30 - said111 الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:23
هذا عنده مشاكل في العمل و الا لماذا اراد ان يلقي بنفسه من فوق سطح ولاية الامن ؟ فهناك كثير من البنايات العالية في مراكش.اما الانتحار فليس هو الحل ,الجميع لديه مشاكل و الله هو الحفيظ.
31 - شرطي متقاعد الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:39
لماذا يربطون مشاكل رجال الشرطة بالعائلة والأمراض النفسية أليست هناك إختبارات قبيل وبعيد ولوج هذه الوظيفة لمعرفة نتائج الاختبارات البدنية والعقلية والنفسية للمترشح؟
لماذا يتم قبول هؤلاء المترشحون المرضى عقليا ونفسيا ولديهم مشاكل عائلية ستؤدي بهم للاقدام للانتحار؟؟
ولماذا لا يعتبرون السبب الرئيسي وراء هذا الفعل ظروف العمل السيئة والمنهكة؟؟؟
لماذا يتم قبول هؤلاء المترشحون المرضى عقليا ونفسيا ولديهم مشاكل عائلية ستؤدي بهم للاقدام للانتحار؟؟
ولماذا لا يعتبرون السبب الرئيسي وراء هذا الفعل ظروف العمل السيئة والمنهكة؟؟؟
32 - عبد الله الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:40
موظفي الأمن يعانون في صمت لمادا في صمت لأنه ليس لديهم نقابة تمثلهم وليس لهم الحق في تكوين جمعيات او ماشابه واغلبهم يشتغل بعيدا عن عائلته واسرته ومن يسمع شكواه الا الله وفي النهاية يربطون موته بمشاكل عائلية طبعا من سببها غيركم؟
33 - عبدالسلام الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:47
اتقي.الله.ياءخي.وستغفر.الله.وعلم.ان.كل.الناس.لها.مشاكل.لوفكروا.في.الانتحار.في.يوم.
واحد.لن.يبقى.احد.في.العالم.الامال.في.الله.
وليس.مافي.الدنيا.شيء.ننتحر.عليه.
اتقي.الله.
واحد.لن.يبقى.احد.في.العالم.الامال.في.الله.
وليس.مافي.الدنيا.شيء.ننتحر.عليه.
اتقي.الله.
34 - hossain الأربعاء 03 يناير 2018 - 19:52
هذه نتيجة البدايات الخاطئة ان شعار لبس قدك يواتيك هي الحل والموظف غالبا ما يعيش فوق مستواه وهذه هي النتيجة الكفر بالنعمة اصي احبابي بالقناعة وعدم الزواج بالمرأة التي تتحدث الفرنسية الا إذا كنت تعمل بلاورو
35 - المصطفى الأربعاء 03 يناير 2018 - 20:00
تخلف وجهل وحمق يشيع بين بعض من أوكل إليهم أمر أمننا ، حسبنا الله ونعم الوكيل.
36 - عبدو الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:35
الحمد لله على نعمة الاسلام الذي حثنا على الصبر والايمان بالقدر خيره وشره
37 - أمازيغي باعمراني عبدالله الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:45
الموظف في سلك الشرطة والجندية والقوات المساعدة وووو يعانون من امتلاء وقتهم بالعمل على حساب أسرهم الله يحسن عوانهم لا راحة أعياد ولا عطل دينية ولا كونجي مقاد هم بين المطرقة والسندان المسؤول والمواطن وعليهم بالتوفيق في حياتهم المهنية غالبيته لم اتراهم تحس باصطناع الإبتسامة وهم يعانون في صمت مفروض عليهم ألا يخطأو في وظيفتهم وأن ينفذوا الأوامر بحذافرها يا لها من دولة عوجة .
38 - متتبع الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:48
بعض المعلقين سامحهم الله بكتبون اشياء لا تمت للاخلاق بصلة. عوض ان يدعوا مع هدا الانسان بالشفاء و طلب ادارتهبالوقوف الى جانبه في مخنته. نراهم يكتبون بلا رحمة و لا دراية و لا احساس بمعانات هدا الموظف المريض. نحنكلنا معرضون للامراض و عوادي الزمن فارحموا اجوكم و لا تكتبوا امورا سيئة او اقرؤوا و لا تكتبوا.
39 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:16
لكن لماذا سطح بناية الشرطة ؟
إذا كان عندك مشاكل عائلي ناقشه بين العائلة لمساعدتك على حل مشاكلك. إذا كانت عندك مشكلة مع المؤسسة التي تشتغل لحسابها فهناك طرق خاصة لحلها، إذا كنت تشعر ب"الحقرة" لأنك لم تترقى فإن الترقية تخضع لمعايير الكفاءة والتنقيط و... وفي بعض الأحيان الزبنوية ولكن هذا ليس دليل كافي لقتل نفسك
إذا كان السبب هو الشعور بضعف الراتب وبعدم قدرتك على تحقيق طموحاتك في الحياة فأنت تعرف مسبقا بان راتب وظيفتك محدود ولا يمكن ان يستوعب أحلامك وأمانيك.
اعتقد ان كل شخص يعرف قبل ان يلج أية وظيفة ما ينتظره من سلبيات وإيجابيات، وإكراهات الوقت الذي تفرضه وكذا وثيرة العمل، والراتب و... وكان له الخيار ان لا يدخل إليها أصلا. فلا يمكن أن تدخل إليها وتطالب ان يفصل الراتب الشهري ووقت العمل على مقاسك.
المغاربة يتمسكنون حتى يمكنون فحينما يكنون في وضع البطالة يتمكنون ان يحصلوا ولو على وظيفة صغيرة تضمن لهم الحد الأدنى من الدخل القار، لكن حينما يصبحون داخل الوظيفة العمومية يحاولون تفصيل الرواتب التي تتيحها على مقاسهم لكي تتوافق مع مزاجهم وطموحهم وتتناقض تماما مع مردوديتهم في العمل ومع ما ينتجونه.
إذا كان عندك مشاكل عائلي ناقشه بين العائلة لمساعدتك على حل مشاكلك. إذا كانت عندك مشكلة مع المؤسسة التي تشتغل لحسابها فهناك طرق خاصة لحلها، إذا كنت تشعر ب"الحقرة" لأنك لم تترقى فإن الترقية تخضع لمعايير الكفاءة والتنقيط و... وفي بعض الأحيان الزبنوية ولكن هذا ليس دليل كافي لقتل نفسك
إذا كان السبب هو الشعور بضعف الراتب وبعدم قدرتك على تحقيق طموحاتك في الحياة فأنت تعرف مسبقا بان راتب وظيفتك محدود ولا يمكن ان يستوعب أحلامك وأمانيك.
اعتقد ان كل شخص يعرف قبل ان يلج أية وظيفة ما ينتظره من سلبيات وإيجابيات، وإكراهات الوقت الذي تفرضه وكذا وثيرة العمل، والراتب و... وكان له الخيار ان لا يدخل إليها أصلا. فلا يمكن أن تدخل إليها وتطالب ان يفصل الراتب الشهري ووقت العمل على مقاسك.
المغاربة يتمسكنون حتى يمكنون فحينما يكنون في وضع البطالة يتمكنون ان يحصلوا ولو على وظيفة صغيرة تضمن لهم الحد الأدنى من الدخل القار، لكن حينما يصبحون داخل الوظيفة العمومية يحاولون تفصيل الرواتب التي تتيحها على مقاسهم لكي تتوافق مع مزاجهم وطموحهم وتتناقض تماما مع مردوديتهم في العمل ومع ما ينتجونه.
40 - harun الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:16
لو كانت المشاكل العائلية لانتحر في منزله لكن قولوا الشطط في العمل من طرف الرؤساء و عدم الترقية ...
41 - رشيد الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:49
استغرب ان الشرطي يحاول الانتحار من اعلى البناية وهو يملك سلاح ممتلئ بالرصاص
42 - K-PAX الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:05
ما علاقة المشاكل العائلية بالانتحار من فوق سطح مؤسسة عمومية ؟
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