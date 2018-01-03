شرطي يحاول الانتحار من فوق بناية ولاية أمن مراكش

هسبريس من مراكش

استنفر إقدام مفتش شرطة بولاية أمن مراكش على محاولة الانتحار، اليوم الأربعاء، مختلف الأجهزة الأمنية، بعد صعوده فوق مبنى ولاية أمن مراكش المتواجدة بحي صقر، التابع لتراب مقاطعة جيليز، محاولا رمي نفسه من هناك.

وبمجرد شيوع خبر محاولة مفتش شرطة يشتغل بمصلحة الشرطة السياحية الانتحار بين سكان مدينة مراكش، تجمهر عدد غفير من المواطنين أمام مقر ولاية الأمن لتقصي أخبار الواقعة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المشاكل العائلية من بين الدوافع التي جعلت مفتش الشرطة يقرر وضع حد لحياته بهذه الطريقة.