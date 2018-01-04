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الرئيسية | حوادث | وفاة شخص في "الشارع العام" تستنفر الأمن بورززات

وفاة شخص في "الشارع العام" تستنفر الأمن بورززات

وفاة شخص في "الشارع العام" تستنفر الأمن بورززات
محمد آيت حساين
الخميس 04 يناير 2018 - 08:38

شهد حي وادي الذهب بمدينة ورززات، أمس الأربعاء، وفاة شخص كان يعمل قيد حياته بمركب نور للطاقة الشمسية، بعد إصابته بـ"تسمم غدائي".

ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك الذي توفي في الشارع العام، كان قد زار المستشفى الإقليمي لورززات في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم الاحتفاظ به وتلقى بعض الإسعافات الضرورية إلى أن استرجع عافيته وعاد إلى البيت رفقة زملائه في العمل.

وذكرت مصادرنا أن الهالك أخبر زملاءه في العمل بعدم استطاعته التوجه إلى الشغل اليوم، وقرر التوجه في الساعة الثامنة إلى أحد المتاجر الموجودة بالحي المذكور لقضاء بعض الأغراض، إلا أنه توفي في الطريق، مشيرة إلى أن الأطباء أخبروه أثناء زيارته إلى المستشفى بكونه تعرض لتسمم غدائي مجهول.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والشرطة العلمية والقضائية إلى عين المكان، حيث تمت معاينة جثة الهالك وتحرير محضر رسمي في النازلة. وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى بوكافر قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد ملابسات وأسباب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عمر ايت كضيف الخميس 04 يناير 2018 - 09:26
السلام عليكم.انا لله وانا اليه راجعون
الله ارحمو و وسع عليه واصبر والديه..
والله احفض مدينة ورزازات وتبقى كما كنا نعرفوها
مدينة السكون والطمئنينة والسلام والاخوة.
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